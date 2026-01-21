Une nouvelle étude révèle que le produit biologique NatureKnit® offre des avantages prébiotiques supérieurs à ceux des fibres purifiées

MOMENCE, Ill., 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Une nouvelle recherche publiée dans Frontiers in Nutrition a révélé l'impact significatif de Organic NatureKnit®, une innovation entièrement naturelle et en instance de brevet de FutureCeuticals, sur le microbiome intestinal humain.

L'étude, menée en partenariat avec ProDigest, une organisation leader dans la recherche sur le microbiome basée à Gand, Belgique, démontre que Organic NatureKnit présente une activité prébiotique significative au sein du microbiome intestinal humain. La recherche démontre que Organic NatureKnit induit une activité métabolique significative et durable et module le microbiome de manière plus complète que les ingrédients de fibres organiques purifiées couramment utilisés. En utilisant le modèle M-SHIME de ProDigest, validé et largement reconnu, pour simuler le tube digestif et le système microbien humains, les effets d'Organic NatureKnit sur le microbiome humain actif ont été observés pour la première fois.

Les résultats ont montré que 2,5 grammes seulement de NatureKnit biologique entraînaient un profil de fermentation lent et doux, ainsi qu'un effet prébiotique soutenu et durable. Comparé aux fibres purifiées biologiques populaires, Organic NatureKnit a eu un effet prébiotique significativement plus important après 48 heures sur les mesures de l'abondance totale des bactéries intestinales saines, de la richesse des espèces bactériennes et du total des acides gras à chaîne courte (AGCC).

« Notre portefeuille NatureKnit représente une fusion passionnante de notre passion pour la création d'ingrédients naturels et durables avec des méthodes de recherche scientifique de pointe », a déclaré Brendan Kesler, directeur de l'innovation chez FutureCeuticals et chercheur de troisième cycle à l'Institut Rowett. « Cette nouvelle recherche démontre que notre mélange breveté de diverses fibres de fruits et de légumes, ainsi que les polyphénols naturels liés aux fibres, ont un effet prébiotique plus important et plus durable que les fibres purifiées au sein du microbiome intestinal humain. »

« C'est un développement passionnant pour l'industrie de la nutrition, car Organic NatureKnit va au-delà des fibres purifiées populaires pour offrir plusieurs attributs clés que les consommateurs recherchent dans les produits de santé intestinale », a ajouté M. Kesler. « Il est entièrement biologique et durable, doux, et offre un bénéfice complet pour le microbiome, bien plus large que les fibres purifiées. »

À propos de FutureCeuticals, Inc.

FutureCeuticals, Inc. est le développeur exclusif de NatureKnit® et un leader dans la recherche, le développement et la fabrication de poudres et d'extraits à base de plantes pour les marchés des aliments fonctionnels, des boissons et des compléments alimentaires.

