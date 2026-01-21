Organic NatureKnit®が精製食物繊維と比べて優れたプレバイオティクス効果を発揮することが新たな研究で発覚

MOMENCE, Ill., 2026年1月21日 /PRNewswire/ -- Frontiers in Nutritionに掲載された新たな研究では、FutureCeuticals,が提供する100%天然で特許出願中の腸内健康イノベーションOrganic NatureKnit®がヒトの腸内マイクロバイオーム大きな影響を与えることが明らかになりました。

この研究は、ベルギーのヘントに拠点を置くマイクロバイオーム研究の主要組織であるProDigestとの提携により実施されたもので、Organic NatureKnitがヒトの腸内マイクロバイオーム内で有意なプレバイオティクス活性を示すことが実証されました。この研究により、Organic NatureKnitは、一般的に使用されている精製オーガニック繊維成分よりも、顕著かつ持続的な代謝活性を誘導し、マイクロバイオームをより包括的に調節することが実証されています。ProDigestの検証済みで広く評価されているM-SHIMEモデルを利用して、ヒトの胃腸と微生物の機能を再現し、Organic NatureKnitが活性ヒトマイクロバイオームに及ぼす影響を初めて観察しました。

その結果、わずか2.5グラムのOrganic NatureKnitが、ゆっくりと穏やかに発酵し、プレバイオティクスの効果を長く持続させることが実証されました。一般的なオーガニック精製繊維と比較して、Organic NatureKnitは、健康な腸内細菌の総量、細菌種の豊富さ、および短鎖脂肪酸（SCFA）の総量の測定において、48時間後に有意に大きなプレバイオティクス効果が示されました。

FutureCeuticals のイノベーション・ディレクターであり、Rowett Instituteの博士研究員でもあるBrendan Kesler氏は、「当社のNatureKnitポートフォリオは、天然で持続可能な原料を作り出すという当社の情熱と、最先端の科学的研究手法とのエキサイティングな融合を象徴しています。」と語っています。「この新しい研究は、天然由来の食物繊維結合ポリフェノールと、多様な果物や野菜の繊維との特許取得済みブレンドが、ヒトの腸内マイクロバイオーム内で、精製された繊維と比較して、より大きく持続的なプレバイオティクス効果をもたらすことを実証しています。」

「Organic NatureKnitは、一般的な精製繊維の域を超え、消費者が腸内健康製品に求めるいくつかの重要な特性を提供します」とKeslerが続けて述べました。「完全にオーガニックで持続可能で、体に優しく、精製された繊維よりもはるかに幅広い包括的なマイクロバイオームの恩恵をもたらします。」

FutureCeuticals, Inc.について

FutureCeuticals, Inc. は、 NatureKnit® の独占的開発者であり、機能性食品、飲料、栄養補助食品市場向けの植物由来の粉末および抽出物の研究、開発、製造における先駆者です。

