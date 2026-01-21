最新研究顯示，有機 NatureKnit® 的益生元效益較純化纖維更為顯著

伊利諾伊州莫門斯2026年1月21日 /美通社/ -- 刊登於 《Frontiers in Nutrition》 的最新研究顯示，來自 FutureCeuticals、屬全天然並正申請專利的腸道健康創新產品 Organic NatureKnit®，對人體腸道微生物群產生顯著影響。

該項研究與比利時根特的領先腸道微生物研究機構 ProDigest 合作進行，研究結果證實 Organic NatureKnit® 在人體腸道微生物群中展現出顯著的益生元活性。研究結果顯示，Organic NatureKnit 能誘發顯著且持續的代謝活性，並相比較常用的純化有機纖維成分更全面地調節腸道微生物群。研究首次運用 ProDigest 經驗證且廣受認可的 M-SHIME 模型，模擬人體腸道及微生物系統，觀察 Organic NatureKnit 對活性人體腸道微生物群的影響。

結果顯示，只需 2.5 克 Organic NatureKnit，即可產生緩慢而溫和的發酵特性，並帶來持久且長效的益生元效果。與市面上常見的有機純化纖維相比，Organic NatureKnit 在 48 小時內於多項指標上展現出顯著更高的益生元效益，包括健康腸道細菌的總豐度、細菌物種多樣性，以及短鏈脂肪酸 (SCFA) 總量。

FutureCeuticals 創新總監兼 The Rowett Institute 研究院研究生 Brendan Kesler 表示：「NatureKnit 產品組合充分體現了我們對打造天然、可持續成分的熱忱，並結合最先進的科研方法，帶來令人振奮的成果。這項最新研究顯示，我們獲專利保護、由多種水果及蔬菜纖維組成的複合配方，結合天然存在的纖維結合型多酚，於人體腸道微生物群中所帶來的益生元效果，較純化纖維更為顯著且持久。」

Kesler 補充道：「這對營養產業而言是一項令人振奮的進展，因為 Organic NatureKnit 不僅超越了市面上常見的純化纖維，亦能提供多項消費者於腸道健康產品中所追求的關鍵特質。」他續指：「產品具備全有機及可持續來源、性質溫和，並為腸道微生物群帶來較純化纖維更全面而廣泛的益處。」

關於 FutureCeuticals, Inc.

FutureCeuticals, Inc. 為 NatureKnit® 的獨家開發商，亦是植物性粉末及萃取物於研發、開發及製造領域的領先企業，服務市場涵蓋功能性食品、飲品及膳食補充品。

