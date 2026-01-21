Un nuevo estudio revela que NatureKnit® orgánico ofrece más beneficios prebióticos que las fibras purificadas

MOMENCE, Ill., 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Una nueva investigación publicada en Frontiers in Nutrition ha revelado el impacto significativo de Organic NatureKnit®, una innovación para la salud intestinal totalmente natural y pendiente de patente de FUTURECEUTICALS, en el microbioma intestinal humano.

El estudio, realizado en colaboración con ProDigest, una organización líder en investigación del microbioma con sede en Gante, Bélgica, demuestra que Organic NatureKnit exhibe una importante actividad prebiótica en el microbioma intestinal humano. La investigación demuestra que Organic NatureKnit induce una actividad metabólica significativa y sostenida, y modula el microbioma de forma más completa que los ingredientes de fibra orgánica purificada de uso común. Utilizando el modelo M-SHIME, validado y ampliamente reconocido, de ProDigest para simular el tracto gastrointestinal y el sistema microbiano humano, se observaron por primera vez los efectos de Organic NatureKnit en el microbioma humano activo.

Los resultados demostraron que tan solo 2,5 gramos de Organic NatureKnit produjeron una fermentación lenta y suave, así como un efecto prebiótico sostenido y prolongado. En comparación con las fibras orgánicas purificadas más populares, Organic NatureKnit presentó un efecto prebiótico significativamente mayor a las 48 horas, en las mediciones de abundancia total de bacterias intestinales saludables, riqueza de especies bacterianas y ácidos grasos de cadena corta (AGCC) totales.

"Nuestra cartera NatureKnit representa una emocionante fusión de nuestra pasión por crear ingredientes naturales y sostenibles con métodos de investigación científica de vanguardia", afirmó Brendan Kesler, director de Innovación de FutureCeuticals e Investigador de Posgrado del Instituto Rowett. "Esta nueva investigación demuestra que nuestra mezcla patentada de diversas fibras de frutas y verduras, junto con polifenoles naturales ligados a la fibra, ofrece un efecto prebiótico mayor y más sostenido en el microbioma intestinal humano, en comparación con las fibras purificadas".

"Es un avance emocionante para la industria de la nutrición, ya que Organic NatureKnit va más allá de las fibras purificadas populares para ofrecer varios atributos clave que los consumidores buscan en productos para la salud intestinal", añadió Kesler. "Es totalmente orgánico y sostenible, suave y ofrece un beneficio integral para el microbioma mucho más amplio que el de las fibras purificadas".

Acerca de FutureCeuticals, Inc.

FutureCeuticals, Inc. es el desarrollador exclusivo de NatureKnit® y líder en la investigación, el desarrollo y la fabricación de polvos y extractos de origen vegetal para los mercados de alimentos funcionales, bebidas y suplementos dietéticos.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2645826/FutureCeuticals_Logo.jpg