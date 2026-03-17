-Nscale adquiere American Intelligence & Power Corporation, creando un hiperescalador de IA de pila completa, integrado desde la energía hasta la computación

• Nscale adquiere el Monarch Compute Campus, la primera microrred de IA certificada por el estado de Estados Unidos con un potencial de hasta 8 GW+ de microrred autoalimentada

SAN JOSE, Calif., 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Nscale ha firmado un acuerdo para adquirir American Intelligence & Power Corporation ("AIPCorp"), patrocinada por Fidelis New Energy y 8090 Industries, incluyendo el Monarch Compute Campus en Virginia Occidental, con planes para construir una de las fábricas de IA más grandes del mundo.

La adquisición asegura el Monarch Compute Campus, un emplazamiento de hasta 2.250 acres en el condado de Mason, Virginia Occidental, y la primera microrred de IA certificada por el estado de Estados Unidos, con una capacidad de generación de energía escalable a más de 8 gigavatios. También establece Nscale Energy & Power, una nueva división global de Nscale con sede en Houston, Texas. El emplazamiento cuenta con acceso a una microrred in situ, de bajo coste y a largo plazo, que permite una expansión multigigavatio a largo plazo, un obstáculo clave en el desarrollo de la computación de IA de vanguardia, tan demandada en el mercado.

El campus de Virginia Occidental es la primera red eléctrica certificada por el estado diseñada específicamente para cargas de trabajo de IA en Estados Unidos. Se prevé que la capacidad inicial de generación de energía de 2 gigavatios esté operativa en el primer semestre de 2028, con una expansión a aproximadamente 8 gigavatios prevista para 2031.

"Nscale es una empresa global, y Estados Unidos es el mercado de infraestructura de IA más grande del mundo. La infraestructura de IA debe construirse donde existe la demanda, y actualmente una parte significativa de esa demanda se encuentra en Estados Unidos", afirmó Josh Payne, consejero delegado de Nscale. "Monarch nos permite satisfacer esa demanda. Esta adquisición consolida nuestra presencia en Estados Unidos y refleja el ritmo de nuestro crecimiento para atender a clientes en todo el mundo".

Nscale Energy & Power

Nscale Energy & Power estará dirigida por el veterano ejecutivo del sector energético Daniel Shapiro como director de Energía, junto con Bengt Jarlsjo como subdirector de Energía. La organización completa de AIPCorp y Fidelis New Energy —directivos y personal— se une a Nscale como parte de la adquisición. El equipo de AIPCorp aporta casi una década de experiencia y continuidad en el desarrollo de infraestructura de IA y apoyará el desarrollo del Monarch Compute Campus de Nscale, así como las futuras operaciones de desarrollo y expansión global de Nscale.

"La visión de AIPCorp siempre fue construir el modelo de energía y computación integrado verticalmente que esta combinación logra de inmediato. Esta combinación, sumada al sólido balance de Nscale, ofrece exactamente lo que demanda el mercado de IA de alto crecimiento: una plataforma neocloud integrada y optimizada, diseñada para escalar", afirmó Daniel Shapiro, director de Energía.

Morgan Stanley & Co. LLC actuó como asesor financiero y Latham & Watkins como asesor legal de Nscale. Greenhill, filial de Mizuho, actuó como asesor financiero exclusivo de AIPCorp, y Vinson & Elkins LLP como asesor legal de Fidelis New Energy.

Acerca de Nscale

Nscale está construyendo el proveedor de servicios en la nube global diseñado para la infraestructura de IA. Mediante soluciones de IA integradas verticalmente y un diseño de centros de datos modular basado en principios fundamentales en Europa y Norteamérica, Nscale proporciona la base de computación para la formación, el ajuste fino y la inferencia de IA empresarial a escala.

Contacto para medios: [email protected]

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