Nscale fait l'acquisition d'American Intelligence & Power Corporation, créant ainsi un hyperscaler AI full stack, intégré de l'énergie au calcul

Nscale fait l'acquisition du campus de calcul Monarch - le premier microréseau d'IA certifié par l'état aux États-Unis avec un potentiel de plus de 8 GW de microréseau alimenté sur site.

SAN JOSE, Calif., 17 mars 2026 /PRNewswire/ -- Nscale a signé un accord en vue d'acquérir American Intelligence & Power Corporation (« AIPCorp »), parrainée par Fidelis New Energy et 8090 Industries, y compris le campus de calcul Monarch en Virginie-Occidentale - et a pour projet de construire l'une des plus grandes usines d'IA au monde.

Cette acquisition permet de sécuriser le campus de calcul Monarch, un site d'une superficie de 2 250 acres situé dans le comté de Mason, en Virginie-Occidentale, et le premier microréseau d'intelligence artificielle certifié par l'état aux États-Unis, avec une capacité évolutive pouvant atteindre plus de 8 gigawatts. Elle crée également Nscale Energy & Power, une nouvelle division mondiale de Nscale dont le siège se trouve à Houston, au Texas. Le site a accès à un microréseau à long terme, à faible coût et alimenté sur site qui permettra une expansion de plusieurs gigawatts à long terme, un goulot d'étranglement clé dans le développement de l'informatique IA de pointe, très demandée.

Le campus de Virginie-Occidentale est le premier réseau électrique certifié par l'état et conçu spécialement pour les charges de travail d'IA aux États-Unis. Une capacité initiale de 2 gigawatts devrait être mise en service d'ici le premier semestre de 2028, et une extension à environ 8 gigawatts est prévue pour 2031.

« Nscale est une entreprise mondiale, et les États-Unis sont le plus grand marché d'infrastructure d'IA au monde. L'infrastructure de l'IA doit être construite là où se trouve la demande, et actuellement une part importante de cette demande se trouve aux États-Unis », a déclaré Josh Payne, PDG de Nscale. « Monarch nous permet de répondre à cette demande. Cette acquisition s'inscrit dans le prolongement de notre présence aux États-Unis et reflète le rythme auquel nous nous développons pour servir nos clients dans le monde entier. »

Nscale Energy & Power

Nscale Energy & Power sera dirigée par Daniel Shapiro, vétéran du secteur de l'énergie, qui occupera le poste de Chief

Power Officer, aux côtés de Bengt Jarlsjo en tant que Chief Power Officer adjoint. L'ensemble de l'organisation d'AIPCorp et de Fidelis New Energy - direction et personnel - rejoint Nscale dans le cadre de l'acquisition. L'équipe d'AIPCorp apporte près de dix ans d'expérience et de continuité dans le développement d'infrastructures d'IA et contribuera au développement de Nscale sur le campus de calcul Monarch et aux futures opérations de développement et d'expansion de Nscale au niveau mondial.

« La vision d'AIPCorp a toujours été de construire le modèle d'intégration verticale de l'énergie et de l'informatique que cette combinaison permet d'obtenir instantanément. Cette combinaison - à laquelle s'ajoute le bilan discipliné de Nscale - répond exactement à la demande du marché à forte croissance de l'IA : une plateforme neocloud intégrée et décongestionnée, conçue pour s'adapter », a déclaré Daniel Shapiro, Chief Power Officer.

Morgan Stanley & Co. LLC a fait office de conseiller financier, et Latham & Watkins de conseiller juridique, chacun pour Nscale. Greenhill, une société affiliée à Mizuho, a fait office de conseiller financier exclusif pour AIPCorp, et Vinson & Elkins LLP a fait office de conseiller juridique pour Fidelis New Energy.

À propos de Nscale

Nscale construit l'hyperscaler mondial conçu pour l'infrastructure de l'IA. Grâce à des solutions d'IA intégrées verticalement et à la conception modulaire de centres de données basée sur les premiers principes en Europe et en Amérique du Nord, Nscale fournit la base de calcul pour l'entraînement, le réglage fin et l'inférence de l'IA d'entreprise à l'échelle.

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