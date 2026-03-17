Nscale erwirbt American Intelligence & Power Corporation und schafft damit einen Full-Stack-KI-Hyperscaler, der von der Energieversorgung bis zur Rechenleistung integriert ist

Nscale erwirbt den Monarch Compute Campus - Amerikas erstes staatlich zertifiziertes KI-Microgrid mit einem Potenzial von rund 8 GW an vor Ort betriebenem Microgrid

SAN JOSE, Kalifornien, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Nscale hat eine Vereinbarung zur Übernahme der American Intelligence & Power Corporation („AIPCorp") unterzeichnet, die von Fidelis New Energy und 8090 Industries gesponsert wird, einschließlich des Monarch Compute Campus in West Virginia - mit Plänen zum Aufbau einer der größten KI-Fabriken der Welt.

Die Akquisition sichert den Monarch Compute Campus, einen Standort mit bis zu 2.250 Acres in Mason County, West Virginia, und das erste staatlich zertifizierte KI-Microgrid der Vereinigten Staaten mit einer auf über 8 Gigawatt skalierbaren Strombahn. Außerdem wird Nscale Energy & Power gegründet, ein neuer globaler Geschäftsbereich von Nscale mit Hauptsitz in Houston, Texas. Der Standort hat Zugang zu einem langfristigen, kostengünstigen, vor Ort betriebenen Mikronetz, das langfristig den Ausbau von Multi-Gigawatt-Anlagen unterstützt - ein entscheidender Engpass beim Aufbau von gefragten, hochmodernen KI-Rechnern.

Der Campus in West Virginia ist das erste staatlich zertifizierte Versorgungsnetz in den Vereinigten Staaten, das speziell für KI-Workloads entwickelt wurde. Die anfängliche Kapazität von 2 Gigawatt soll in der ersten Hälfte des Jahres 2028 ans Netz gehen und bis zum Jahr 2031 auf etwa 8 Gigawatt erweitert werden.

„Nscale ist ein globales Unternehmen, und die USA sind der größte KI-Infrastrukturmarkt der Welt. Die KI-Infrastruktur muss dort aufgebaut werden, wo die Nachfrage besteht, und im Moment liegt ein erheblicher Teil dieser Nachfrage in den Vereinigten Staaten", sagte Josh Payne, CEO von Nscale. „Monarch ermöglicht es uns, diese Nachfrage zu befriedigen. Die Übernahme baut auf unserer bestehenden Präsenz in den USA auf und spiegelt das Tempo wider, mit dem wir unsere Kunden auf der ganzen Welt bedienen wollen."

Nscale Energy & Power

Nscale Energy & Power wird von Daniel Shapiro, einer erfahrenen Führungskraft im Energiebereich, als Chief

Power Officer, neben Bengt Jarlsjo als stellvertretender Chief Power Officer geleitet. Die gesamte Organisation von AIPCorp und Fidelis New Energy - Führungskräfte und Mitarbeiter - wird im Rahmen der Übernahme von Nscale übernommen. Das Team von AIPCorp bringt fast ein Jahrzehnt an Erfahrung und Kontinuität in der Entwicklung von KI-Infrastrukturen mit und wird Nscale bei der Entwicklung des Monarch Compute Campus und den zukünftigen globalen Entwicklungs- und Expansionsaktivitäten von Nscale unterstützen.

„Die Vision von AIPCorp war immer, ein vertikal integriertes Energie- und Rechenmodell aufzubauen, das durch diese Kombination sofort erreicht wird. Diese Kombination - und die disziplinierte Bilanz von Nscale - bietet genau das, was der wachstumsstarke KI-Markt verlangt: eine integrierte, von Engpässen befreite Neocloud-Plattform, die auf Skalierbarkeit ausgelegt ist", sagt Daniel Shapiro, Chief Power Officer.

Morgan Stanley & Co. LLC fungierte als Finanzberater und Latham & Watkins als Rechtsberater, jeweils für Nscale. Greenhill, eine Tochtergesellschaft von Mizuho, fungierte als exklusiver Finanzberater von AIPCorp, und Vinson & Elkins LLP fungierte als Rechtsberater von Fidelis New Energy.

Informationen zu Nscale

Nscale baut den globalen Hyperscaler, der für KI-Infrastrukturen entwickelt wurde. Durch vertikal integrierte KI-Lösungen und ein modulares Rechenzentrumsdesign nach dem First-Principle-Prinzip in Europa und Nordamerika liefert Nscale die Rechengrundlage für KI-Training, Feinabstimmung und Inferenz in großem Maßstab.

Medienkontakt: [email protected]

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