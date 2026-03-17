Nscale、エネルギーからコンピュートまで統合したフルスタックのAIハイパースケーラーを構築すべくAmerican Intelligence & Power Corporationを買収

NscaleがMonarch Compute Campusを買収し、最大8GW以上のオンサイト電力マイクログリッドの可能性を持つ米国初の州認定AIマイクログリッドに

カリフォルニア州サンノゼ, 2026年3月17日 /PRNewswire/ -- Nscaleは、Fidelis New Energyと8090 Industriesが出資するAmerican Intelligence & Power Corporation（「AIPCorp」）を買収する契約を締結しました。これにはウェストバージニア州にあるMonarch Compute Campusも含まれており、世界最大級のAIファクトリーの建設を計画しています 。

今回の買収により、ウェストバージニア州メイソン郡に最大2,250エーカーの敷地を持つMonarch Compute Campusが確保され、8ギガワット以上に拡張可能な電力を持つ米国初の州認定AIマイクログリッドが誕生することになります。また、テキサス州ヒューストンに本社を置くNscaleの新しいグローバル部門であるNscale Energy & Powerを設立します。このサイトでは、長期的かつ低コストのオンサイト電源マイクログリッドを利用することができ、需要の高い最先端のAIコンピュート構築における重要なボトルネックである数ギガワット規模の拡張を長期的にサポートすることができます。

ウェストバージニア州のキャンパスは、AIワークロード用に構築された米国初の州認定ユーティリティ・グリッドとなります。最初の発電容量は2ギガワットで、2028年上半期までに稼働し、2031年には約8ギガワットまで拡大する予定としています。

「Nscaleはグローバル企業であり、米国は世界最大のAIインフラ市場です。AIインフラは需要があるところに建設する必要があり、現在、その需要のかなりの部分は米国にあります」と、Nscaleの最高経営責任者（CEO）であるJosh Payneは述べています。「Monarchによって、当社はその需要に応えることができます。今回の買収は、当社の米国における既存の事業基盤を強化するものであり、当社が世界中の顧客にサービスを提供するために急速に事業を拡大していることを示しています。」

Nscale Energy & Power

Nscale Energy & Powerは、エネルギー部門のベテラン経営幹部であるDaniel Shapiroが最高

電力責任者（CPO）して統率し、Bengt Jarlsjoが副最高電力責任者（CPO）に就任します。今回の買収の一環として、AIPCorpとFidelis New Energy の全組織（リーダーシップおよびスタッフ）が、Nscaleに加わることになります。AIPCorpのチームは、AIインフラ開発における10年近い経験と一貫した取り組みをもたらし、NscaleのMonarch Compute Campusの開発とNscaleの将来のグローバル開発・拡張事業をサポートします。

「AIPCorpのビジョンは常に、この統合が即座に実現するような、垂直統合されたパワー＆コンピュートモデルを構築することでした。この統合とNscaleの規律あるバランスシートは、まさに高成長のAI市場が求める拡張性を考慮して構築された、ボトルネックのない統合型ネオクラウド・プラットフォームを実現しています」と、Daniel Shapir最高電力責任者（CPO）は述べています。

Morgan Stanley & Co. LLCが財務アドバイザーを、 Latham & Watkinsが法律顧問をそれぞれ務めました。Mizuhoの関連会社であるGreenhillがAIPCorpの専属財務アドバイザーを務め、Vinson & Elkins LLPがFidelis New Energyの法律顧問を務めました。

Nscaleについて

NscaleはAIインフラのために設計されたグローバルハイパースケーラーです。垂直統合されたAIソリューションと、欧州、北米、およびそれ以外の地域にわたるモジュール式の第一原理に基づいたデータセンター設計を通じて、Nscaleは企業によるAIトレーニング、ファインチューニング、および大規模な推論のためのコンピューティング基盤を提供します。

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SOURCE Nscale