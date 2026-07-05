O 14° Fórum Mundial da Paz apela à cooperação internacional em segurança para a paz global

PEQUIM, 5 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Diplomatas, acadêmicos e lelgisladores de mais de 80 países se reuniram em Pequim esta semana para o 14º Fórum Mundial da Paz, onde palestrantes defenderam uma cooperação internacional mais forte para lidar com as crescentes tensões geopolíticas e os desafios de segurança emergentes.

No dia 3 de julho, o vice-presidente chinês Han Zheng participou da cerimônia de abertura do 14º Fórum Mundial da Paz na Universidade Tsinghua e proferiu um discurso. Foto de Ding Lin/Agência de Notícias Xinhua. (PRNewsfoto/Tsinghua University)

Realizado sob o tema "Governança Global e Cooperação Internacional em Segurança: Integridade, Inovação e Inclusão", o fórum reuniu mais de 400 participantes para debater questões como conflitos no Oriente Médio, reforma da governança global, relações entre grandes potências e as implicações de segurança das tecnologias emergentes, como a inteligência artificial em conflito armado, enfatizando o foco do fórum tanto nas tensões geopolíticas atuais quanto nos dilemas de segurança contemporâneos.

Organizado em conjunto pela Universidade Tsinghua e pelo Instituto Popular de Relações Exteriores da China, o fórum tornou-se uma das principais plataformas não governamentais da China para o diálogo internacional sobre segurança.

O vice-presidente chinês Han Zheng fez o discurso inicial na cerimônia de abertura, em 3 de julho. O presidente da Universidade Tsinghua, Li Luming, fez um discurso de boas-vindas. A cerimônia foi moderada por Yang Bin, vice-reitor do Conselho da Universidade Tsinghua e secretário-geral do Fórum Mundial da Paz.

Os principais oradores incluíram Mushahid Hussain Sayed, ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado do Paquistão e ex-presidente da Comissão de Defesa do Senado do Paquistão; Kim Sung-Hwan, ex-ministro das Relações Exteriores e Comércio da República da Coreia; Hina Rabbani Khar, ex-ministra das Relações Exteriores do Paquistão; Abdel Elah Al Khatib, ex-ministro das Relações Exteriores da Jordânia; e Gareth Evans, ex-ministro das Relações Exteriores da Austrália.

Como plataforma líder para o diálogo internacional sobre segurança, o Fórum Mundial da Paz promove o entendimento mútuo e respostas coletivas aos desafios globais. Sua ênfase na responsabilidade compartilhada reflete a importância duradoura da cooperação multilateral, especialmente em meio às mudanças na dinâmica do poder global.

O evento atraiu grande atenção da mídia, com a presença de mais de 200 jornalistas representando mais de 70 veículos de comunicação nacionais e internacionais. Por meio de um engajamento internacional aberto e construtivo, o Fórum Mundial da Paz continua a servir como uma plataforma vital para promover a paz, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável em todo o mundo.

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FONTE Tsinghua University