Le 14e Forum mondial sur la paix appelle à une coopération internationale en matière de sécurité au service de la paix dans le monde

PÉKIN, 5 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Des diplomates, des universitaires et des décideurs politiques de plus de 80 pays se sont réunis cette semaine à Pékin à l'occasion du 14e Forum mondial sur la paix, au cours duquel les intervenants ont appelé à une coopération internationale renforcée pour faire face aux tensions géopolitiques croissantes et aux nouveaux défis en matière de sécurité.

On July 3, Chinese Vice President Han Zheng attended the opening ceremony of the 14th World Peace Forum at Tsinghua University and delivered a keynote speech. Photo by Ding Lin/Xinhua News Agency.

Organisée sous le thème « Gouvernance mondiale et coopération en matière de sécurité internationale : Intégrité, innovation et inclusion », le forum a réuni plus de 400 participants pour débattre de questions telles que les conflits au Moyen-Orient, la réforme de la gouvernance mondiale, les relations entre les grandes puissances et les implications en matière de sécurité des technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle dans les conflits armés, soulignant ainsi l'attention portée par le forum tant aux tensions géopolitiques actuelles qu'aux dilemmes contemporains en matière de sécurité.

Organisé conjointement par l'université de Tsinghua et l'Institut des affaires étrangères du peuple chinois, ce forum est devenu l'une des principales plateformes non gouvernementales chinoises dédiées au dialogue sur la sécurité internationale.

Le vice-président chinois Han Zheng a prononcé un discours liminaire lors de la cérémonie d'ouverture, le 3 juillet. Li Luming, président de l'université de Tsinghua, a prononcé un discours de bienvenue. La cérémonie a été animée par Yang Bin, vice-chancelier du Conseil de l'université de Tsinghua et secrétaire général du Forum mondial sur la paix.

Parmi les principaux intervenants figuraient Mushahid Hussain Sayed, ancien président de la commission des relations étrangères du Sénat pakistanais et ancien président de la commission de la défense du Sénat pakistanais ; Kim Sung-Hwan, ancien ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la République de Corée ; Hina Rabbani Khar, ancienne ministre des Affaires étrangères du Pakistan ; Abdel Elah Al Khatib, ancien ministre des Affaires étrangères de Jordanie ; et Gareth Evans, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Australie.

En tant que plateforme de référence pour le dialogue international sur la sécurité, le Forum mondial sur la paix favorise la compréhension mutuelle et les réponses collectives aux défis mondiaux. L'accent mis sur la responsabilité partagée reflète l'importance durable de la coopération multilatérale, en particulier dans un contexte d'évolution des rapports de force mondiaux.

Cet événement a suscité un vif intérêt de la part des médias, avec la présence de plus de 200 journalistes représentant plus de 70 médias nationaux et internationaux. Grâce à un engagement international ouvert et constructif, le Forum mondial sur la paix continue de constituer une plateforme essentielle pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable à l'échelle mondiale.

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