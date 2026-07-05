14. World Peace Forum fordert internationale Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit im Interesse des Weltfriedens

PEKING, 5. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Diplomaten, Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger aus mehr als 80 Ländern kamen diese Woche in Peking zum 14. World Peace Forum (Weltfriedensforum) zusammen, bei dem die Rednerinnen und Redner eine stärkere internationale Zusammenarbeit forderten, um den zunehmenden geopolitischen Spannungen und den sich abzeichnenden Sicherheitsherausforderungen zu begegnen.

On July 3, Chinese Vice President Han Zheng attended the opening ceremony of the 14th World Peace Forum at Tsinghua University and delivered a keynote speech. Photo by Ding Lin/Xinhua News Agency.

Unter dem Motto „Global Governance and International Security Cooperation: Integrity, Innovation, and Inclusiveness" (Globale Governance und internationale Sicherheitszusammenarbeit: Integrität, Innovation und Inklusion) brachte das Forum über 400 Teilnehmende zusammen, um Themen wie Konflikte im Nahen Osten, die Reform der globalen Governance, die Beziehungen zwischen den Großmächten sowie die sicherheitspolitischen Auswirkungen neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz in bewaffneten Konflikten zu erörtern. Damit unterstrich das Forum seinen Fokus sowohl auf aktuelle geopolitische Spannungen als auch auf zeitgenössische Sicherheitsdilemmas.

Das Forum, das gemeinsam von der Tsinghua-Universität und dem Chinesischen Institut für Außenpolitik organisiert wird, hat sich zu einer der führenden nichtstaatlichen Plattformen Chinas für den Dialog über internationale Sicherheit entwickelt.

Der chinesische Vizepräsident Han Zheng hielt am 3. Juli bei der Eröffnungsfeier eine Grundsatzrede. Li Luming, Präsident der Tsinghua-Universität, hielt eine Begrüßungsrede. Die Zeremonie wurde von Yang Bin, dem Vizekanzler des Rates der Tsinghua-Universität und Generalsekretär des Weltfriedensforums, moderiert.

Zu den Hauptrednern gehörten Mushahid Hussain Sayed, ehemaliger Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des pakistanischen Senats und ehemaliger Vorsitzender des Verteidigungsausschusses des pakistanischen Senats; Kim Sung-Hwan, ehemaliger Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel der Republik Korea; Hina Rabbani Khar, ehemalige Außenministerin Pakistans; Abdel Elah Al Khatib, ehemaliger Außenminister Jordaniens; sowie Gareth Evans, ehemaliger Außenminister Australiens.

Als führende Plattform für den internationalen Sicherheitsdialog fördert das Weltfriedensforum das gegenseitige Verständnis und gemeinsame Antworten auf globale Herausforderungen. Die Betonung der gemeinsamen Verantwortung spiegelt die anhaltende Bedeutung der multilateralen Zusammenarbeit wider, insbesondere vor dem Hintergrund sich wandelnder globaler Machtverhältnisse.

Die Veranstaltung stieß auf großes Medieninteresse; mehr als 200 Journalistinnen und Journalisten von über 70 nationalen und internationalen Medien waren anwesend. Durch offenes und konstruktives internationales Engagement dient das Weltfriedensforum weiterhin als wichtige Plattform für die Förderung von Frieden, Stabilität und nachhaltiger Entwicklung weltweit.

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