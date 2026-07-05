El decimocuarto Foro Mundial por la Paz hace un llamado a la cooperación internacional en materia de seguridad para la paz mundial

BEIJING, 5 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Diplomáticos, académicos y legisladores de más de 80 países se reunieron en Beijing esta semana para celebrar el 14.º Foro Mundial por la Paz, donde se hizo un llamado a incrementar la cooperación internacional para hacer frente a las crecientes tensiones geopolíticas y a los nuevos retos de seguridad.

El 3 de julio, el vicepresidente chino, Han Zheng, asistió a la ceremonia inaugural del 14.º Foro Mundial por la Paz celebrado en la Universidad de Tsinghua, donde pronunció el discurso de apertura. Foto de Ding Lin/Agencia de noticias Xinhua. (PRNewsfoto/Tsinghua University)

Con el tema "Gobernanza mundial y cooperación internacional en materia de seguridad: integridad, innovación e inclusión", el foro reunió a más de 400 participantes para debatir diversos temas como los conflictos en el Medio Oriente, la reforma de la gobernanza mundial, las relaciones entre las grandes potencias y las implicaciones de seguridad del uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en conflictos armados, lo que resalta el interés del foro tanto en las tensiones geopolíticas actuales como en los dilemas de seguridad contemporáneos.

El foro ha sido organizado de manera conjunta por la Universidad de Tsinghua y el Instituto Popular Chino de Asuntos Exteriores, y se ha convertido en una de las principales plataformas no gubernamentales para el diálogo internacional sobre cuestiones de seguridad.

El vicepresidente chino, Han Zheng, pronunció el discurso de apertura en la ceremonia inaugural del 3 de julio. Li Luming, presidente de la Universidad de Tsinghua pronunció unas palabras de bienvenida. La ceremonia estuvo a cargo de Yang Bin, vicerrector del Consejo de la Universidad de Tsinghua y secretario general del Foro Mundial por la Paz.

Entre los principales oradores se encontraban Mushahid Hussain Sayed, expresidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Pakistán y expresidente del Comité de Defensa del Senado de Pakistán; Kim Sung-Hwan, exministro de Relaciones Exteriores y Comercio de la República de Corea; Hina Rabbani Khar, exministra de Relaciones Exteriores de Pakistán; Abdel Elah Al Khatib, exministro de Relaciones Exteriores de Jordania; y Gareth Evans, exministro de Relaciones Exteriores de Australia.

Como una de las principales plataformas para el diálogo internacional sobre seguridad, el Foro Mundial por la Paz promueve el entendimiento mutuo y las respuestas conjuntas a desafíos globales. Su énfasis en la responsabilidad compartida refleja la importancia permanente de la cooperación multilateral, especialmente en un contexto de cambios en las dinámicas de poder a nivel mundial.

El evento suscitó un gran interés por parte de los medios de comunicación, con la presencia de más de 200 periodistas que asistieron en representación de más de 70 medios nacionales e internacionales. Mediante una colaboración internacional abierta y constructiva, el Foro Mundial por la Paz sigue siendo una plataforma fundamental para promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible a nivel mundial.

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FUENTE Tsinghua University