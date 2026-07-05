World Peace Forum ครั้งที่ 14 เชิญชวนนานาประเทศร่วมมือด้านความมั่นคง มุ่งสร้างสันติภาพโลก
News provided byTsinghua University
05 Jul, 2026, 13:57 CST
ปักกิ่ง, 5 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- คณะทูตานุทูต นักวิชาการ และผู้กำหนดนโยบายจากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ได้ตบเท้าเข้าร่วมการประชุม World Peace Forum ครั้งที่ 14 ณ กรุงปักกิ่ง ในสัปดาห์นี้ โดยบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิได้ประสานเสียงเชิญชวนให้นานาประเทศประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ ๆ ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Global Governance and International Security Cooperation: Integrity, Innovation, and Inclusiveness" (ธรรมาภิบาลโลกและความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ: ความซื่อตรง นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน) โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ร่วมอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจ ตลอดจนผลกระทบด้านความมั่นคงจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในความขัดแย้งทางอาวุธ สิ่งเหล่านี้ล้วนตอกย้ำจุดยืนของการประชุมที่มุ่งแก้ไขทั้งปมความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน ไปพร้อมกับการฝ่าวิกฤตความมั่นคงร่วมสมัย
การประชุมนี้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Tsinghua University กับสถาบันการต่างประเทศแห่งประชาชนจีน (Chinese People's Institute of Foreign Affairs) โดยได้ยกระดับขึ้นเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มภาคประชาสังคมระดับแนวหน้าของจีน เพื่อเปิดพื้นที่เจรจาเรื่องความมั่นคงในระดับนานาชาติ
สำหรับพิธีเปิดการประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก Han Zheng รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วย Li Luming อธิการบดี Tsinghua University กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการ โดยมี Yang Bin รองประธานสภามหาวิทยาลัย Tsinghua University และเลขาธิการการประชุม World Peace Forum ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดพิธีเปิด
เวทีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นอภิปรายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Mushahid Hussain Sayed อดีตประธานคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประจำวุฒิสภาปากีสถาน และอดีตประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันประเทศประจำวุฒิสภาปากีสถาน, Kim Sung-Hwan อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าจากสาธารณรัฐเกาหลี, Hina Rabbani Khar อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน, Abdel Elah Al Khatib อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจอร์แดน และ Gareth Evans อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย
World Peace Forum ในฐานะเวทีระดับแนวหน้าเพื่อการเจรจาด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ มุ่งมั่นส่งเสริมความเข้าใจอันดีร่วมกัน พร้อมทั้งผลักดันแนวทางรับมือความท้าทายระดับโลกอย่างเป็นเอกภาพ โดยการตอกย้ำถึงความรับผิดชอบร่วมกันในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นความสำคัญในการดำเนินความร่วมมือแบบพหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของดุลอำนาจโลกในปัจจุบัน
การประชุมในครั้งนี้ยังได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากสื่อมวลชน โดยมีผู้สื่อข่าวมากกว่า 200 ราย จากสำนักข่าวชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 70 แห่งตบเท้าเข้าร่วมเกาะติดสถานการณ์ และด้วยการเปิดพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้างนี้เอง ส่งผลให้ World Peace Forum ยังคงทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการขับเคลื่อนสันติภาพ เสถียรภาพ ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นบนเวทีโลก
SOURCE Tsinghua University
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