Forum Keamanan Dunia Ke-14 Menyeru Kerjasama Keselamatan Antarabangsa demi Keamanan Global

BEIJING, 5 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Diplomat, sarjana dan pembuat dasar dari lebih 80 negara berhimpun di Beijing minggu ini bagi menghadiri Forum Keamanan Dunia Ke-14, yang menyaksikan para penceramah menyeru kerjasama antarabangsa yang lebih kukuh bagi menangani ketegangan geopolitik yang semakin meningkat dan cabaran keselamatan yang baru muncul.

On July 3, Chinese Vice President Han Zheng attended the opening ceremony of the 14th World Peace Forum at Tsinghua University and delivered a keynote speech. Photo by Ding Lin/Xinhua News Agency.

Dianjurkan di bawah tema "Global Governance and International Security Cooperation: Integrity, Innovation, and Inclusiveness" (Tadbir Urus Global dan Kerjasama Keselamatan Antarabangsa: Integriti, Inovasi dan Keterangkuman), forum ini menghimpunkan lebih 400 peserta untuk membincangkan pelbagai isu, termasuk konflik di Timur Tengah, pembaharuan tadbir urus global, hubungan antara kuasa-kuasa besar dan implikasi keselamatan daripada teknologi baru muncul seperti kecerdasan buatan dalam konflik bersenjata, sekali gus menegaskan tumpuan forum tersebut terhadap kedua-dua ketegangan geopolitik semasa dan dilema keselamatan kontemporari.

Dianjurkan bersama oleh Tsinghua University dan Chinese People's Institute of Foreign Affairs, forum ini telah menjadi antara platform bukan kerajaan terkemuka China bagi dialog keselamatan antarabangsa.

Naib Presiden China, Han Zheng, menyampaikan ucaptama pada majlis pembukaan pada 3 Julai. Presiden Tsinghua University, Li Luming, menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis ini dikendalikan oleh Yang Bin, Naib Canselor Majlis Tsinghua University dan Setiausaha Agung Forum Keamanan Dunia.

Antara penceramah utama ialah Mushahid Hussain Sayed, bekas Pengerusi Jawatankuasa Hubungan Luar Senat Pakistan dan bekas Pengerusi Jawatankuasa Pertahanan Senat Pakistan; Kim Sung-Hwan, bekas Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Republik Korea; Hina Rabbani Khar, bekas Menteri Luar Negeri Pakistan; Abdel Elah Al Khatib, bekas Menteri Luar Negeri Jordan; dan Gareth Evans, bekas Menteri Luar Negeri Australia.

Sebagai platform utama bagi dialog keselamatan antarabangsa, Forum Keamanan Dunia menggalakkan persefahaman bersama dan tindak balas kolektif terhadap cabaran global. Penekanannya terhadap tanggungjawab bersama mencerminkan kepentingan berterusan kerjasama pelbagai hala, khususnya ketika dinamika kuasa global sedang berubah.

Acara ini menarik perhatian media yang ketara, dengan lebih 200 wartawan yang mewakili lebih 70 organisasi media domestik dan antarabangsa hadir membuat liputan. Melalui penglibatan antarabangsa yang terbuka dan membina, Forum Keamanan Dunia terus berperanan sebagai platform penting untuk memajukan keamanan, kestabilan dan pembangunan mampan di peringkat global.

SOURCE Tsinghua University