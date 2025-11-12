O 8º Festival Internacional de Circo da China celebra uma semana de apresentações de classe mundial em Hengqin Chimelong

HENGQIN, China, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O 8º Festival Internacional de Circo da China foi realizado no Teatro Chimelong Kaka em Hengqin, Guangdong, de 1 a 8 de novembro de 2025. Organizado pelo Governo Popular da Província de Guangdong e coorganizado pelo Comitê Executivo da Zona de Cooperação Profunda Guangdong-Macau em Hengqin e Guangdong Chimelong Group, o evento reuniu 18 trupes de circo de classe mundial e mais de 500 artistas de todo o mundo. Sob o tema " Circo do mundo, reunidos em Hengqin", o evento ofereceu uma celebração distinta das artes cênicas que promoveram o intercâmbio cultural e a compreensão mútua entre línguas e tradições.

Programa maravilhoso do show Chimelong (PRNewsfoto/Chimelong Group) Cerimônia de abertura do 8º Festival Internacional de Circo da China (PRNewsfoto/Chimelong Group)

O programa deste ano contou com os principais artistas de circo da Rússia, Estados Unidos, México, Mongólia e China, além de vários outros países e regiões. As produções abrangeram uma ampla gama de disciplinas artísticas, incluindo acrobacia, dança, palhaçada e magia, e exibiram obras caracterizadas por um toque regional e diversidade criativa. Entre as performances destacadas estavam vários artistas vencedores de medalhas de ouro dos principais prêmios internacionais de circo, oferecendo ao público um encontro imersivo com diferentes culturas e o apelo duradouro da arte circense.

"O circo é internacional por natureza - transcende fronteiras e conecta diferentes povos", disse Urs Pilz, presidente da Fédération Mondiale du Cirque(Federação Mundial de Circo)e vice-presidente do Festival de Circo de Monte-Carlo. "A China ganhou mais honras no Festival Internacional de Circo de Monte-Carlo do que qualquer outra nação. Tanto o Festival Internacional de Circo de Monte-Carlo quanto o Festival Internacional de Circo da China estão entre os eventos circenses mais importantes do mundo." O Sr. Pilz também elogiou o desenvolvimento artístico da Chimelong, observando que suas produções têm continuamente estabelecido novos padrões e conquistado reconhecimento em todo o mundo.

Su Zhigang, presidente do co-organizador Chimelong Group, afirmou que a Chimelong continua empenhada em misturar a profundidade e a precisão das acrobacias chinesas com a estética e o humor do palco encontrados nas tradições circenses europeias. Essa fusão transcultural culminou em uma série de apresentações tecnicamente realizadas e bem coordenadas no festival deste ano, proporcionando uma experiência coesa e memorável ao público. Esses atos deslumbrantes de todo o mundo são uma prova do intercâmbio dinâmico entre as artes circenses chinesas e internacionais em Hengqin. Eles representam não apenas a colaboração artística, mas também uma expressão vívida do tema central do festival, "Global Circus Arts Converge in Hengqin".

Por 28 anos, a Chimelong reuniu a arte circense de classe mundial sob o mesmo teto. Através da evolução constante, as suas produções mantiveram-se fiéis às formas tradicionais enquanto perseguiam a inovação, mantendo a excelência enquanto se esforçavam para ir além dela. Desde o seu início International Circus Gala, uma vitrine dos melhores atos de circo do mundo, até o Magic Legend, o primeiro circo situacional de grande escala do mundo, e seu Magic Legend III aprimorado, bem como o Chimelong Show, vencedor do 31º TEA Thea Award for Outstanding Achievement na categoria Spectacle Show, a Chimelong continua a oferecer apresentações durante todo o ano que refletem o compromisso de longa data da organização com a programação cultural e de entretenimento de qualidade. Guiada pelo princípio do presidente Su Zhigang de "seguir apenas os mais altos padrões", a Chimelong construiu seu império circense a partir do zero por meio de uma dedicação sustentada à excelência.

Sua Excelência Marie-Pascale Boisson, embaixadora de Mônaco na China, expressou seu apreço após sua participação no Chimelong Show, observando que as artes circenses formam um vínculo especial e importante entre Mônaco e a China. Como 2025 marca o 30º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países, a Embaixadora expressou sua intenção de continuar colaborando com o Chimelong Group para ajudar a determinar o futuro das artes circenses contemporâneas em todo o mundo.

Com a conclusão bem-sucedida de sua 8ª edição, o Festival Internacional de Circo da China continuará a contribuir para a vitalidade da cultura circense global a partir de sua base em Hengqin. Com um espírito de abertura, confiança e criatividade, o festival visa compartilhar uma perspectiva chinesa distinta com a comunidade internacional, ao mesmo tempo em que apoia o desenvolvimento cultural da Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2820785/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2820786/20251110172104_8722_15.jpg

FONTE Chimelong Group