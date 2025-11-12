O 8º Festival Internacional de Circo da China celebra uma semana de apresentações de classe mundial em Hengqin Chimelong

HENGQIN, China, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O 8º Festival Internacional de Circo da China  foi realizado no Teatro Chimelong Kaka em Hengqin, Guangdong, de 1 a 8 de novembro de 2025. Organizado pelo Governo Popular da Província de Guangdong e coorganizado pelo Comitê Executivo da Zona de Cooperação Profunda Guangdong-Macau em Hengqin e Guangdong Chimelong Group, o evento reuniu 18 trupes de circo de classe mundial e mais de 500 artistas de todo o mundo. Sob o tema " Circo do mundo, reunidos em Hengqin", o evento ofereceu uma celebração distinta das artes cênicas que promoveram o intercâmbio cultural e a compreensão mútua entre línguas e tradições.

Programa maravilhoso do show Chimelong
Programa maravilhoso do show Chimelong
Cerimônia de abertura do 8º Festival Internacional de Circo da China
Cerimônia de abertura do 8º Festival Internacional de Circo da China

O programa deste ano contou com os principais artistas de circo da Rússia, Estados Unidos, México, Mongólia e China, além de vários outros países e regiões. As produções abrangeram uma ampla gama de disciplinas artísticas, incluindo acrobacia, dança, palhaçada e magia, e exibiram obras caracterizadas por um toque regional e diversidade criativa. Entre as performances destacadas estavam vários artistas vencedores de medalhas de ouro dos principais prêmios internacionais de circo, oferecendo ao público um encontro imersivo com diferentes culturas e o apelo duradouro da arte circense.

"O circo é internacional por natureza - transcende fronteiras e conecta diferentes povos", disse Urs Pilz, presidente da Fédération Mondiale du Cirque(Federação Mundial de Circo)e vice-presidente do Festival de Circo de Monte-Carlo. "A China ganhou mais honras no Festival Internacional de Circo de Monte-Carlo do que qualquer outra nação. Tanto o Festival Internacional de Circo de Monte-Carlo quanto o Festival Internacional de Circo da China estão entre os eventos circenses mais importantes do mundo." O Sr. Pilz também elogiou o desenvolvimento artístico da Chimelong, observando que suas produções têm continuamente estabelecido novos padrões e conquistado reconhecimento em todo o mundo.

Su Zhigang, presidente do co-organizador Chimelong Group, afirmou que a Chimelong continua empenhada em misturar a profundidade e a precisão das acrobacias chinesas com a estética e o humor do palco encontrados nas tradições circenses europeias. Essa fusão transcultural culminou em uma série de apresentações tecnicamente realizadas e bem coordenadas no festival deste ano, proporcionando uma experiência coesa e memorável ao público. Esses atos deslumbrantes de todo o mundo são uma prova do intercâmbio dinâmico entre as artes circenses chinesas e internacionais em Hengqin. Eles representam não apenas a colaboração artística, mas também uma expressão vívida do tema central do festival, "Global Circus Arts Converge in Hengqin".

Por 28 anos, a Chimelong reuniu a arte circense de classe mundial sob o mesmo teto. Através da evolução constante, as suas produções mantiveram-se fiéis às formas tradicionais enquanto perseguiam a inovação, mantendo a excelência enquanto se esforçavam para ir além dela. Desde o seu início International Circus Gala, uma vitrine dos melhores atos de circo do mundo, até o Magic Legend, o primeiro circo situacional de grande escala do mundo, e seu Magic Legend III aprimorado, bem como o Chimelong Show, vencedor do 31º TEA Thea Award for Outstanding Achievement na categoria Spectacle Show, a Chimelong continua a oferecer apresentações durante todo o ano que refletem o compromisso de longa data da organização com a programação cultural e de entretenimento de qualidade. Guiada pelo princípio do presidente Su Zhigang de "seguir apenas os mais altos padrões", a Chimelong construiu seu império circense a partir do zero por meio de uma dedicação sustentada à excelência.

Sua Excelência Marie-Pascale Boisson, embaixadora de Mônaco na China, expressou seu apreço após sua participação no Chimelong Show, observando que as artes circenses formam um vínculo especial e importante entre Mônaco e a China. Como 2025 marca o 30º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países, a Embaixadora expressou sua intenção de continuar colaborando com o Chimelong Group para ajudar a determinar o futuro das artes circenses contemporâneas em todo o mundo.

Com a conclusão bem-sucedida de sua 8ª edição, o Festival Internacional de Circo da China continuará a contribuir para a vitalidade da cultura circense global a partir de sua base em Hengqin. Com um espírito de abertura, confiança e criatividade, o festival visa compartilhar uma perspectiva chinesa distinta com a comunidade internacional, ao mesmo tempo em que apoia o desenvolvimento cultural da Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

