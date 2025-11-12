El 8 .º Festival Internacional de Circo de China celebra una semana de actuaciones de clase mundial en Hengqin Chimelong

HENGQIN, China, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 8 .º Festival Internacional de Circo de China se celebró en el Teatro Chimelong Kaka en Hengqin, Guangdong, del 1 al 8 de noviembre de 2025. Organizado por el Gobierno Popular de la provincia de Guangdong y coorganizado por el Comité Ejecutivo de la Zona de Cooperación Profunda Guangdong-Macao en Hengqin y el Grupo Guangdong Chimelong, el evento reunió a 18 compañías de circo de clase mundial y más de 500 artistas de todo el mundo. Bajo el tema " Circo del mundo, se reúnen en Hengqin", el evento ofreció una celebración distinguida de las artes escénicas que fomentó el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre idiomas y tradiciones.

Maravilloso programa del espectáculo Chimelong (PRNewsfoto/Chimelong Group) Ceremonia de inauguración del 8 .º Festival Internacional de Circo de China (PRNewsfoto/Chimelong Group)

El programa de este año contó con la participación de destacados artistas de circo de Rusia, Estados Unidos, México, Mongolia y China, así como de otros países y regiones. Las producciones abarcaron una amplia gama de disciplinas artísticas, incluidas las acrobacias, la danza, el payaso y la magia, y exhibieron obras caracterizadas por el estilo regional y la diversidad creativa. Entre las actuaciones destacadas se encuentran múltiples actos ganadores de medallas de oro de los principales premios internacionales de circo, que ofrecen al público un encuentro inmersivo con diferentes culturas y el atractivo duradero del arte del circo.

"El circo es internacional por naturaleza: trasciende las fronteras y conecta a diferentes pueblos", dijo Urs Pilz, presidente de la Federación Mundial de Circo y vicepresidente del Festival de Circo de Montecarlo. "China ha obtenido más honores en el Festival Internacional de Circo de Montecarlo que cualquier otra nación. Tanto el Festival Internacional de Circo de Montecarlo como el Festival Internacional de Circo de China se encuentran entre los eventos de circo más destacados del mundo ". El Sr. Pilz también elogió el desarrollo artístico de Chimelong y señaló que sus producciones han establecido continuamente nuevos estándares y se han ganado el reconocimiento mundial.

Su Zhigang, presidente del coorganizador Chimelong Group, declaró que Chimelong sigue comprometido a combinar la profundidad y la precisión de las acrobacias chinas con la estética escénica y el humor que se encuentran en las tradiciones circenses europeas. Esta fusión intercultural ha culminado en una serie de actuaciones técnicamente logradas y estrechamente coordinadas en el festival de este año, brindando una experiencia cohesiva y memorable al público. Estos deslumbrantes actos de todo el mundo son un testimonio del dinámico intercambio entre las artes circenses chinas e internacionales en Hengqin. Representan no solo la colaboración artística, sino también una expresión vívida del tema central del festival, "Las artes circenses globales convergen en Hengqin".

Durante 28 años, Chimelong ha reunido el arte circense de clase mundial bajo un mismo techo. A través de la evolución constante, sus producciones se han mantenido fieles a las formas tradicionales mientras persiguen la innovación, manteniendo la excelencia mientras se esfuerzan por superarla. Desde su primera Gala Internacional de Circo, un escaparate de los mejores actos de circo del mundo, hasta Magic Legend, el primer circo situacional a gran escala del mundo, y su Magic Legend III mejorado, así como el Chimelong Show, ganador del 31º Premio TEA al Logro Sobresaliente en la categoría de Espectáculo, Chimelong continúa ofreciendo actuaciones durante todo el año que reflejan el compromiso de larga data de la organización con la programación cultural y de entretenimiento de calidad. Guiada por el principio del presidente Su Zhigang de "solo perseguir los más altos estándares", Chimelong ha construido su imperio de circo desde cero a través de una dedicación sostenida a la excelencia.

Marie-Pascale Boisson, embajadora de Mónaco en China, transmitió su agradecimiento tras su asistencia al Chimelong Show, y señaló que las artes circenses forman un vínculo especial e importante entre Mónaco y China. Como 2025 marca el 30 aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países, la Embajadora expresó su intención de continuar colaborando con el Grupo Chimelong para ayudar a dar forma al futuro de las artes circenses contemporáneas en todo el mundo.

Con la exitosa conclusión de su 8ª edición, el Festival Internacional de Circo de China continuará contribuyendo a la vitalidad de la cultura circense mundial desde su base en Hengqin. Con un espíritu de apertura, confianza y creatividad, el festival tiene como objetivo compartir una perspectiva china distintiva con la comunidad internacional, al tiempo que apoya el desarrollo cultural de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2820787/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2820788/20251110172104_8722_15.jpg

FUENTE Chimelong Group