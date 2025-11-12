Das 8. China International Circus Festival feiert eine Woche mit Weltklasse-Vorstellungen in Hengqin Chimelong

HENGQIN, China, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Das 8. China International Circus Festival fand vom 1. bis 8. November 2025 im Chimelong Kaka Theater in Hengqin, Guangdong, statt. Die Veranstaltung, die von der Volksregierung der Provinz Guangdong ausgerichtet und vom Exekutivkomitee der Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin und der Guangdong Chimelong Group mitorganisiert wurde, brachte 18 Zirkustruppen von Weltrang und über 500 Artisten aus aller Welt zusammen. Unter dem Motto "Circus of the world, gather in Hengqin" bot die Veranstaltung ein herausragendes Fest der darstellenden Künste, das den kulturellen Austausch und das gegenseitige Verständnis über Sprachen und Traditionen hinweg förderte.

Wonderful program of the Chimelong show Opening Ceremony of The 8th China International Circus Festival

Das diesjährige Programm umfasste führende Zirkuskünstler aus Russland, den Vereinigten Staaten, Mexiko, der Mongolei und China sowie aus mehreren anderen Ländern und Regionen. Die Produktionen umfassten ein breites Spektrum künstlerischer Disziplinen, darunter Akrobatik, Tanz, Clownerie und Zauberei, und zeichneten sich durch regionales Flair und kreative Vielfalt aus. Zu den Höhepunkten gehörten mehrfach mit Goldmedaillen ausgezeichnete Darbietungen bei großen internationalen Zirkuswettbewerben, die den Zuschauern eine intensive Begegnung mit verschiedenen Kulturen und der anhaltenden Anziehungskraft der Zirkuskunst boten.

"Zirkus ist von Natur aus international - er überwindet Grenzen und verbindet verschiedene Völker", sagte Urs Pilz, Präsident der Fédération Mondiale du Cirque (Weltzirkusverband) und Vizepräsident des Zirkusfestivals Monte-Carlo. "China hat beim Internationalen Zirkusfestival von Monte-Carlo mehr Auszeichnungen erhalten als jede andere Nation. Sowohl das Internationale Zirkusfestival von Monte-Carlo als auch das China International Circus Festival gehören zu den bedeutendsten Zirkusveranstaltungen der Welt." Herr Pilz lobte auch die künstlerische Entwicklung von Chimelong, dessen Produktionen immer wieder neue Maßstäbe setzen und weltweit Anerkennung finden.

Su Zhigang, Vorsitzender des Mitveranstalters Chimelong Group, erklärte, dass Chimelong weiterhin die Tiefe und Präzision der chinesischen Akrobatik mit der Bühnenästhetik und dem Humor der europäischen Zirkustraditionen verbinden will. Diese kulturübergreifende Verschmelzung gipfelte in einer Reihe technisch versierter und eng aufeinander abgestimmter Aufführungen auf dem diesjährigen Festival, die dem Publikum ein geschlossenes und unvergessliches Erlebnis bieten. Diese schillernden Darbietungen aus aller Welt sind ein Beweis für den dynamischen Austausch zwischen chinesischen und internationalen Zirkuskünsten in Hengqin. Sie stellen nicht nur eine künstlerische Zusammenarbeit dar, sondern sind auch ein lebendiger Ausdruck des zentralen Themas des Festivals "Global Circus Arts Converge in Hengqin".

Seit 28 Jahren vereint Chimelong Zirkusartistik von Weltklasse unter einem Dach. Durch die ständige Weiterentwicklung sind die Produktionen den traditionellen Formen treu geblieben, während sie gleichzeitig nach Innovation streben, die Exzellenz beibehalten und über sie hinausgehen. Von der frühen International Circus Gala, einer Vorführung der besten Zirkusnummern der Welt, über Magic Legend, den ersten großen Situationszirkus der Welt, und dessen Weiterentwicklung Magic Legend III bis hin zur Chimelong Show, die mit dem 31. TEA Thea Award für herausragende Leistungen in der Kategorie Spektakel-Show ausgezeichnet wurde, bietet Chimelong das ganze Jahr über Vorstellungen an, die das langjährige Engagement der Organisation für ein hochwertiges Kultur- und Unterhaltungsprogramm widerspiegeln. Geleitet von dem Grundsatz des Vorsitzenden Su Zhigang, "nur die höchsten Standards zu verfolgen", hat Chimelong sein Zirkusimperium von Grund auf durch ein nachhaltiges Engagement für Spitzenleistungen aufgebaut.

S. E. Marie-Pascale Boisson, Botschafterin des Fürstentums Monaco in China, übermittelte nach ihrem Besuch der Chimelong-Show ihre Wertschätzung und wies darauf hin, dass die Zirkuskunst eine besondere und wichtige Verbindung zwischen Monaco und China darstellt. Da 2025 der 30. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern begangen wird, bekundete die Botschafterin ihre Absicht, die Zusammenarbeit mit der Chimelong Group fortzusetzen, um die Zukunft der zeitgenössischen Zirkuskunst weltweit mitzugestalten.

Mit dem erfolgreichen Abschluss seiner 8. Ausgabe wird das China International Circus Festival von Hengqin aus weiterhin zur Vitalität der weltweiten Zirkuskultur beitragen. Mit einem Geist der Offenheit, des Vertrauens und der Kreativität will das Festival die internationale Gemeinschaft an einer besonderen chinesischen Perspektive teilhaben lassen und gleichzeitig die kulturelle Entwicklung der Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao unterstützen.

