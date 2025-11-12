- El 8º Festival Internacional de Circo de China celebra una semana de espectáculos de talla mundial en el Chimelong de Hengqin

HENGQIN, China, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 8º Festival Internacional de Circo de China se celebró en el Teatro Chimelong Kaka de Hengqin, Guangdong, del 1 al 8 de noviembre de 2025. Organizado por el Gobierno Popular de la Provincia de Guangdong y en colaboración con el Comité Ejecutivo de la Zona de Cooperación Intensiva Guangdong-Macao en Hengqin y el Grupo Guangdong Chimelong, el evento reunió a 18 compañías circenses de renombre mundial y a más de 500 artistas de todo el planeta. Bajo el lema «El circo del mundo se reúne en Hengqin», el festival ofreció una destacada celebración de las artes escénicas que fomentó el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre lenguas y tradiciones.

Wonderful program of the Chimelong show Opening Ceremony of The 8th China International Circus Festival

El programa de este año contó con la participación de destacados artistas circenses de Rusia, Estados Unidos, México, Mongolia y China, así como de otros países y regiones. Las producciones abarcaron una amplia gama de disciplinas artísticas, incluyendo acrobacia, danza, clown y magia, y presentaron obras caracterizadas por su estilo regional y su diversidad creativa. Entre las actuaciones más destacadas se encontraban varios actos galardonados con medallas de oro en importantes certámenes internacionales de circo, ofreciendo al público una experiencia inmersiva con diferentes culturas y el atractivo imperecedero del arte circense.

«El circo es internacional por naturaleza: trasciende fronteras y conecta a diferentes pueblos», afirmó Urs Pilz, presidente de la Federación Mundial del Circo y vicepresidente del Festival de Circo de Montecarlo. «China ha obtenido más galardones en el Festival Internacional de Circo de Montecarlo que ningún otro país. Tanto el Festival Internacional de Circo de Montecarlo como el Festival Internacional de Circo de China se encuentran entre los eventos circenses más importantes del mundo». Pilz también elogió el desarrollo artístico de Chimelong, señalando que sus producciones han establecido continuamente nuevos estándares y han obtenido reconocimiento mundial.

Su Zhigang, presidente del Grupo Chimelong, coorganizador del festival, explicó que Chimelong mantiene su compromiso de fusionar la profundidad y precisión de la acrobacia china con la estética escénica y el humor propios de las tradiciones circenses europeas. Esta fusión intercultural ha culminado en una serie de actuaciones técnicamente impecables y perfectamente coordinadas en el festival de este año, ofreciendo al público una experiencia cohesiva e inolvidable. Estos deslumbrantes números procedentes de todo el mundo dan fe del dinámico intercambio entre las artes circenses chinas e internacionales en Hengqin. Representan no solo la colaboración artística, sino también una vívida expresión del tema central del festival: 'Las artes circenses globales convergen en Hengqin'.

Durante 28 años, Chimelong ha reunido el arte circense de talla mundial bajo un mismo techo. A través de una constante evolución, sus producciones se han mantenido fieles a las formas tradicionales a la vez que buscan la innovación, conservando la excelencia y superándola. Desde su primera Gala Internacional de Circo, una muestra de los mejores actos circenses del mundo, hasta Magic Legend, el primer circo situacional a gran escala del mundo, y su versión mejorada, Magic Legend III, así como el Chimelong Show, ganador del 31º Premio TEA Thea a la Excelencia en la categoría de Espectáculo, Chimelong continúa ofreciendo funciones durante todo el año que reflejan el compromiso duradero de la organización con la programación cultural y de entretenimiento de calidad. Guiado por el principio del presidente Su Zhigang de "buscar únicamente los más altos estándares", Chimelong ha construido su imperio circense desde sus cimientos mediante una dedicación constante a la excelencia.

Su Excelencia Marie-Pascale Boisson, Embajadora de Mónaco en China, expresó su agradecimiento tras asistir al espectáculo Chimelong, destacando que las artes circenses constituyen un vínculo especial e importante entre Mónaco y China. En el marco del 30º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 2025, la Embajadora manifestó su intención de continuar colaborando con el Grupo Chimelong para contribuir al desarrollo del circo contemporáneo a nivel mundial.

Tras la exitosa conclusión de su octava edición, el Festival Internacional de Circo de China seguirá impulsando la vitalidad de la cultura circense global desde su sede en Hengqin. Con un espíritu de apertura, confianza y creatividad, el festival busca compartir una perspectiva china singular con la comunidad internacional, al tiempo que apoya el desarrollo cultural de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819649/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819650/20251110172104_8722_15.jpg