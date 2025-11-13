第8回中国国際サーカスフェスティバル、横琴・長隆で世界クラスのパフォーマンスを1週間にわたり開催

横琴（中国）、2025年11月13日 /PRNewswire/ -- 第8回中国国際サーカスフェスティバルは、2025年11月1日から8日まで、広東省横琴の長隆カカ劇場（Chimelong Kaka Theater）で開催されました。このイベントは、広東省人民政府が主催し、横琴広東マカオ深化協力区執行委員会およびGuangdong Chimelong Groupが共催しました。世界各国から18の世界的サーカス団と500名を超えるアーティストが参加しました。「世界のサーカス、横琴に集う（Circus of the world, gather in Hengqin）」をテーマに掲げた同イベントは、言語や文化の枠を超えた交流と相互理解を促進する、優れたパフォーミングアーツの祭典となりました。

今年のプログラムには、ロシア、米国、メキシコ、モンゴル、中国をはじめとする各国・地域のトップサーカスアーティストが参加しました。公演は、アクロバット、ダンス、クラウン（道化）、マジックなど幅広い芸術分野を網羅し、地域ごとの特色と創造的多様性にあふれる作品が披露されました。注目の演目の中には、世界的なサーカス賞で複数の金メダルを受賞した演目も含まれており、観客は多様な文化とサーカス芸術の普遍的な魅力を体感することができました。

「本来サーカスは国際的なものであり、国境を越えて人々をつなぎます」と、Fédération Mondiale du Cirque（世界サーカス連盟）会長であり、モンテカルロサーカスフェスティバル副会長でもあるUrs Pilz氏は述べました。「中国は、モンテカルロ国際サーカスフェスティバルにおいて、他国よりも多くの最高賞を受賞しています。モンテカルロ国際サーカスフェスティバルと中国国際サーカスフェスティバルは、いずれも世界を代表するサーカスイベントとして知られています。」また、Pilz氏は長隆の芸術的発展を高く評価し、その作品が常に新たな基準を打ち立て、世界的な評価を得ていることに言及しました。

共催者であるChimelong Group会長のSu Zhigang氏は、長隆が中国のアクロバットにおける深みと精密さを、ヨーロッパのサーカスに見られる舞台美学やユーモアと融合させることに引き続き取り組んでいると述べました。こうした異文化融合の成果として、今年のフェスティバルでは高い技術力と精密な連携を備えた一連のパフォーマンスが実現し、観客に一体感と深い感動をもたらしました。世界各国から集まった華麗な演目は、横琴における中国と世界のサーカス芸術の活発な交流を象徴するものとなりました。それらは芸術的な協働であると同時に、「世界のサーカス芸術が横琴に集う（Global Circus Arts Converge in Hengqin）」というフェスティバルの中心テーマを鮮やかに体現するものでもあります。

長隆は、この28年間にわたり、世界トップクラスのサーカス芸術を一堂に集めてきました。絶え間ない進化を重ねながら、同社の作品は伝統的な形式を大切に守りつつも革新を追求し、卓越性を維持しながらそれを超えることを目指し続けています。初期の「国際サーカスガラ」では、世界最高峰のサーカス演目が披露されました。その後、世界初の大型シチュエーションサーカスである「マジックレジェンド」、さらに進化した「マジックレジェンド III」、そしてスペクタクルショー部門で第31回TEA Theaアワード「優秀業績賞」を受賞した「長隆ショー」へと発展してきました。長隆は、質の高い文化・エンターテインメントプログラムへの長年の取り組みを反映した公演を通じて、年間を通じて観客を魅了し続けています。Su Zhigang会長の掲げる「最高水準のみを追求する（only pursuing the highest standards）」という理念のもと、長隆は卓越性へのたゆまぬ献身を通じて、サーカス帝国を一から築き上げてきました。

モナコ駐中国特命全権大使のMarie-Pascale Boisson閣下は、長隆ショーを観覧した後に謝意を表し、サーカス芸術がモナコと中国の間に特別で重要な絆を築いていると述べました。2025年は両国の国交樹立30周年にあたることから、大使は今後もChimelong Groupと協力し、現代サーカス芸術の未来を共に創造していきたいとの意向を示しました。

第8回を盛況の内に終えた中国国際サーカスフェスティバルは、今後も横琴を拠点に、世界のサーカス文化の発展と活力向上に貢献していきます。このフェスティバルは、開放性、自信、そして創造性の精神をもって、国際社会に独自の中国的視点を発信するとともに、広東・香港・マカオ大湾区の文化発展を支援することを目的としています。

