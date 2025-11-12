第八屆中國國際馬戲節11月1日至8日在橫琴長隆舉行

「馬戲生而國際化，它跨越國界，連接不同民族。」世界馬戲聯合會主席、蒙特卡洛國際馬戲節副主席烏爾斯•皮爾茲說：「中國是斬獲蒙特卡洛國際馬戲節頂級獎項最多的國家，蒙特卡洛國際馬戲節與中國國際馬戲節同屬世界頂級馬戲節品牌。」他特別指出，自己親眼見證長隆馬戲的發展歷程，其品質逐年精進，已贏得了全球範圍內的廣泛贊譽。

作為中國國際馬戲節的承辦方，長隆集團董事長蘇誌剛表示，長隆致力於將中國雜技深厚的功底、精湛的技藝與歐洲馬戲的舞臺美學及幽默元素深度融合，這種跨界融合最終凝聚成本屆馬戲節上一個個驚險刺激、環環相扣的節目，為觀眾奉獻了一場緊湊而震撼的馬戲藝術盛宴。這些來自世界各地的精彩節目，正是中外馬戲藝術在橫琴這片熱土上交融互鑒的生動註腳。它們不僅展現了各國馬戲的獨特魅力，更以藝術的語言詮釋著「世界馬戲，匯聚橫琴」的深刻內涵。

一場馬戲看世界，世界馬戲看長隆。長隆馬戲演藝走過28年，始終在傳承中創新，在堅守中超越。從早期薈萃全球精華的「世界馬戲集錦」，到全球第一臺大型情景馬戲《魔幻傳奇》，再到不斷升級的《魔幻傳奇Ⅲ》，以及去年榮獲TEA西婭獎「年度傑出成就獎」最佳演藝獎的《長隆秀》——長隆以365天不間斷的精彩，為每一位觀眾奉上永不落幕的馬戲盛宴，也體現了對高品質文旅演藝的執著追求。在長隆集團董事長蘇誌剛「要做就做最好」的理念引領下，長隆馬戲從無到有，不斷追求卓越。

摩納哥駐華大使馬思頌在觀看《長隆秀》後表示高度贊賞，她認為馬戲藝術是連接摩納哥與中國的特殊且重要的紐帶。2025年恰逢中摩建交30周年，她希望繼續攜手長隆集團，推進當代新馬戲藝術在全球的發展。

站在新起點上，第八屆中國國際馬戲節正立足橫琴，放眼全球，以日益開放、多元、創新的姿態，續寫世界馬戲藝術的嶄新篇章。展望未來，中國國際馬戲節將繼續以開放、自信、創新的姿態，為世界馬戲文化的繁榮發展貢獻獨特的「中國智慧」，並助力粵港澳大灣區文化事業譜寫新的輝煌篇章。

SOURCE 廣東長隆