Le 8e festival international du cirque de Chine célèbre une semaine de spectacles de classe mondiale à Hengqin Chimelong

HENGQIN, Chine, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 8e Festival international du cirque de Chine s'est tenu au Chimelong Kaka Theater à Hengqin, Guangdong, du 1er au 8 novembre 2025. Accueilli par le gouvernement populaire de la province de Guangdong et coorganisé par le comité exécutif de la zone de coopération en profondeur Guangdong-Macao à Hengqin et le groupe Guangdong Chimelong, l'événement a rassemblé 18 troupes de cirque de classe mondiale et plus de 500 artistes du monde entier. Sous le thème "Circus of the world, gather in Hengqin ", l'événement a offert une célébration distinguée des arts du spectacle qui a favorisé l'échange culturel et la compréhension mutuelle à travers les langues et les traditions.

Le programme de cette année présentait des artistes de cirque de premier plan de Russie, des États-Unis, du Mexique, de Mongolie et de Chine, ainsi que de plusieurs autres pays et régions. Les productions couvrent un large éventail de disciplines artistiques, notamment l'acrobatie, la danse, l'art clownesque et la magie, et présentent des œuvres caractérisées par un flair régional et une diversité créative. Parmi les spectacles les plus marquants figuraient de nombreux numéros médaillés d'or lors de grands prix internationaux de cirque, offrant au public une rencontre immersive avec différentes cultures et l'attrait durable de l'art du cirque.

"Le cirque est international par nature : il transcende les frontières et relie les peuples", a déclaré Urs Pilz, président de la Fédération mondiale du cirque et vice-président du Festival du cirque de Monte-Carlo. "La Chine est le pays qui a obtenu le plus de distinctions au Festival international du cirque de Monte-Carlo. Le Festival international du cirque de Monte-Carlo et le Festival international du cirque de Chine figurent tous deux parmi les événements de cirque les plus importants au monde. M. Pilz a également salué le développement artistique de Chimelong, notant que ses productions ont continuellement établi de nouvelles normes et ont été reconnues dans le monde entier.

Su Zhigang, président du groupe Chimelong, coorganisateur de l'événement, a déclaré que Chimelong s'engageait à combiner la profondeur et la précision de l'acrobatie chinoise avec l'esthétique scénique et l'humour des traditions du cirque européen. Cette fusion interculturelle a abouti à une série de spectacles techniquement accomplis et étroitement coordonnés lors du festival de cette année, offrant au public une expérience cohérente et mémorable. Ces numéros éblouissants venus du monde entier témoignent de l'échange dynamique entre les arts du cirque chinois et internationaux à Hengqin. Ils représentent non seulement une collaboration artistique, mais aussi une expression vivante du thème central du festival, "Les arts du cirque mondiaux convergent à Hengqin".

Depuis 28 ans, Chimelong réunit sous un même toit des artistes de cirque de classe mondiale. En constante évolution, ses productions sont restées fidèles aux formes traditionnelles tout en poursuivant l'innovation, en maintenant l'excellence tout en la dépassant. Depuis son premier Gala international du cirque, qui présentait les meilleurs numéros de cirque au monde, jusqu'à Magic Legend, le premier cirque de situation à grande échelle au monde, et sa version améliorée Magic Legend III, en passant par le Chimelong Show, lauréat du 31e TEA Thea Award for Outstanding Achievement dans la catégorie Spectacle Show, Chimelong continue de proposer tout au long de l'année des spectacles qui reflètent l'engagement de longue date de l'organisation en faveur d'une programmation culturelle et divertissante de qualité. Guidé par le principe du président Su Zhigang, qui consiste à "ne rechercher que les normes les plus élevées", Chimelong a bâti son empire du cirque à partir de rien, grâce à un engagement soutenu en faveur de l'excellence.

H.E. Marie-Pascale Boisson, Ambassadeur de Monaco en Chine, a fait part de son appréciation après avoir assisté au spectacle Chimelong, notant que les arts du cirque constituent un lien spécial et important entre Monaco et la Chine. Alors que l'année 2025 marque le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, l'ambassadrice a exprimé son intention de continuer à collaborer avec le groupe Chimelong pour contribuer à façonner l'avenir des arts du cirque contemporains dans le monde entier.

Avec la conclusion réussie de sa 8e édition, le Festival international du cirque de Chine continuera à contribuer à la vitalité de la culture mondiale du cirque à partir de sa base de Hengqin. Dans un esprit d'ouverture, de confiance et de créativité, le festival vise à partager une perspective chinoise distinctive avec la communauté internationale, tout en soutenant le développement culturel de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao.

