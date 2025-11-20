Primeiro na China! Su Zhigang, presidente do Chimelong Group da China, introduzido no Hall da Fama da IAAPA

HENGQIN, China, 20 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 17 de novembro de 2025, no "IAAPA Legends: A Hall of Fame Celebratory Affair", realizado em Orlando, Flórida, EUA, o Sr. Su Zhigang, presidente do Chimelong Group, foi oficialmente introduzido no IAAPA Hall of Fame de 2025, tornando-se o primeiro homenageado chinês na história do prêmio.

Su Zhigang é o primeiro chinês a ser introduzido no Hall da Fama da IAAPA (PRNewsfoto/Chimelong Group)
Resort Chimelong Hengqin (PRNewsfoto/Chimelong Group)
Esse reconhecimento segue o recebimento do The Buzz Price Award da Themed Entertainment Association (TEA) em 2024, marcando outro marco que destaca a liderança global de Su e a crescente influência internacional da Chimelong como uma marca cultural e de turismo pioneira da China.

Fundada em 1918, a IAAPA é a maior associação internacional permanente do mundo para instalações e atrações de diversões, representando mais de 7.500 membros em mais de 100 países e regiões. Fundado em 1990, o Hall da Fama da IAAPA é amplamente considerado como uma das mais altas honrarias da indústria global de atrações, com critérios excepcionalmente rigorosos que abrangem inovação, excelência operacional e desenvolvimento sustentável.

Jakob Wahl, presidente e CEO da IAAPA, comentou:

"A extraordinária visão estratégica do Sr. Su Zhigang redefiniu a escala e a paisagem da indústria de atrações da Ásia, com uma influência que repercute globalmente. Seu compromisso com a conservação ecológica, a preservação cultural e a fusão do turismo e do entretenimento são um forte exemplo para o setor."

Em todo o mundo, apenas oito indivíduos receberam o Prêmio Buzz Price Thea e o Prêmio IAAPA Hall of Fame. Su Zhigang é o único destinatário chinês entre eles.

Durante seu discurso de aceitação, Su disse:

"Quero expressar minha gratidão ao meu país e às oportunidades criadas pela reforma e abertura da China. É por causa dessas reformas que consegui me erguer de agricultor e, passo a passo, perseguir meus sonhos por meio do empreendedorismo."

Ele afirmou: "Não importa onde eu esteja, sempre me considero um iniciante — alguém que deve continuar aprendendo e se esforçando. Essa inclusão no Hall da Fama da IAAPA não é apenas uma honra, mas também um novo ponto de partida. Aproveitarei esta oportunidade para fortalecer ainda mais a colaboração com colegas internacionais, introduzir ativamente tecnologias avançadas e conhecimentos de gestão e ajudar a elevar a indústria cultural e de turismo da China a um nível mais alto de desenvolvimento."

Nascido em uma família de agricultores em Guangdong, Su Zhigang começou sua jornada empreendedora com um restaurante em 1989 e fundou o primeiro parque de safári privado da China em 1997. Nos últimos 36 anos, ele levou a Chimelong a se concentrar exclusivamente no turismo cultural. Através de inovação contínua e capacidade criativa excepcional, ele construiu com sucesso três destinos de resort de classe mundial — Chimelong Guangzhou Resort, Chimelong Hengqin Resort e Chimelong Qingyuan Resort.

Até o momento, as diversas atrações do Chimelong Group brilham no cenário global, com 17 recordes mundiais do Guinness e vários prêmios da TEA e da IAAPA — marcos que sinalizam a ascensão das marcas locais de turismo cultural da China. Recebendo milhões de visitantes em todo o mundo todos os anos, a Chimelong se tornou um símbolo dinâmico da crescente capacidade e potencial da China no cenário global do turismo.

Olhando para o futuro, Su disse que a Chimelong continuará a promover a inovação, explorar novos modelos de negócios e caminhos de desenvolvimento, integrar tecnologias de ponta e criar parques temáticos mais distintos e mundialmente amados.

