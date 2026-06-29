O Central Park Bangkok ganha o prêmio Top Retail Asia, reforçando sua posição como ponto turístico de nível internacional de Bangcoc

BANGKOK, 29 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Sobressaindo no horizonte de Bangcoc e redefinindo a vida urbana no coração da capital tailandesa, o Central Park emergiu rapidamente como um dos novos destinos mais importantes da cidade, reunindo gastronomia de nível internacional, marcas cuidadosamente selecionadas, espaços públicos verdes, experiências de estilo de vida e conectividade perfeita em um único empreendimento icônico.

O Central Park Bangkok ganha o prêmio Top Retail Asia, reforçando sua posição como novo ponto turístico de nível internacional de Bangcoc (PRNewsfoto/Central Park)

Localizado no complexo Dusit Central Park, ao lado do Parque Lumpini, o Central Park representa uma nova geração de destinos onde a vida urbana e a natureza coexistem. Uma característica marcante do empreendimento é o Roof Park, que ocupa uma área de 11.200 m² — o maior espaço verde em um telhado dentro de um empreendimento de uso misto na Tailândia —, criando um ponto de encontro animado para moradores e visitantes, ao mesmo tempo em que estende a presença verde do Parque Lumpini até o coração de Bangcoc.

Desde a inauguração, o Central Park tem despertado enorme interesse dos visitantes, parceiros comerciais e marcas internacionais, tornando-se rapidamente um dos destinos mais comentados de Bangcoc. Esse impulso culminou no "Central Park The Grand Celebration", realizado no início deste ano, um evento marcante que comemorou o sucesso do projeto, seu crescente reconhecimento e sua ascensão como um novo ponto turístico de nível internacional. O evento destacou a grande confiança que o Central Park vem conquistando junto aos clientes, parceiros, locatários e à comunidade empresarial em geral.

Reforçando ainda mais seu impacto, o Central Park foi recentemente eleito o New Mall of the Year – Thailand (Novo Shopping do Ano – Tailândia) no Retail Asia Awards 2026, que homenageia empreendimentos que redefinem a experiência do cliente, a inovação e a relevância urbana.

Como parte do amplo empreendimento de uso misto Dusit Central Park, o projeto integra perfeitamente os espaços comerciais e de escritórios ao hotel Dusit Thani Bangkok e às residências de luxo, criando um ecossistema totalmente integrado em uma das localizações mais prestigiadas de Bangcoc. Guiado pelo conceito de Integração entre a Vida no Parque e a Vida Urbana, o Central Park reflete uma nova geração de desenvolvimento urbano que prioriza a conectividade, o bem-estar e experiências significantes.

Esse reconhecimento chegou no momento em que Bangcoc continua seu processo de transformação em uma cidade mais habitável e competitiva no cenário global. Ao criar um destino onde as pessoas podem se reunir, trabalhar, relaxar e entrar em contato com a natureza, o Central Park contribui para o crescente apelo de Bangcoc como uma das cidades mais dinâmicas da Ásia para se visitar, morar e ter experiências.

Além disso, o Central Krabi recebeu o prêmio "Eco-Friendly Mall of the Year – Thailand" (Shopping Center Ecológico do Ano – Tailândia), em reconhecimento à sua contribuição para o turismo sustentável e o desenvolvimento centrado na comunidade. Juntos, esses prêmios reforçam o compromisso da Central Pattana em criar destinos prontos para o futuro que gerem valor econômico, ambiental e social de longo prazo em toda a Tailândia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000539/Central_Park_Bangkok.jpg

FONTE Central Park