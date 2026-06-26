Central Park Bangkok คว้าสุดยอดรางวัล Retail Asia พร้อมตอกย้ำความเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ
News provided byCentral Park
26 Jun, 2026, 10:41 CST
กรุงเทพฯ 25 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Central Park ตั้งตระหง่านอย่างโดดเด่นเหนือเส้นขอบฟ้ากรุงเทพฯ ที่ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับการใช้ชีวิตคนเมืองใจกลางมหานครแห่งนี้ ได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ที่สำคัญที่สุดอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้ผสมผสานทั้งร้านอาหารระดับเวิลด์คลาส แบรนด์ชั้นนำที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ พื้นที่สีเขียวสำหรับสาธารณะ ประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ และการเชื่อมต่อที่ราบรื่นไว้ในแลนด์มาร์คแห่งเดียว
Central Park ตั้งอยู่ภายในโครงการ Dusit Central Park ติดกับสวนลุมพินี และเป็นตัวแทนของจุดหมายปลายทางยุคใหม่ที่ชีวิตคนเมืองและธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว โดยมีจุดเด่นที่สุดคือ Roof Park ขนาด 7 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวบนดาดฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโครงการมิกซ์ยูสของประเทศไทย เพื่อสร้างพื้นที่สังสรรค์อันมีชีวิตชีวาให้กับทั้งผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน พร้อมทั้งขยายพื้นที่สีเขียวจากสวนลุมพินีเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพฯ
นับตั้งแต่เปิดให้บริการ Central Park ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักท่องเที่ยว พันธมิตรทางธุรกิจ และแบรนด์ระดับโลก จนกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดของกรุงเทพฯ ในเวลาอันรวดเร็ว ความสำเร็จนี้ได้รับการตอกย้ำด้วยงาน "Central Park The Grand Celebration" เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานฉลองครั้งสำคัญถึงความสำเร็จของโครงการ การเป็นที่ยอมรับที่เพิ่มมากขึ้น และการก้าวขึ้นเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกแห่งใหม่ งานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าที่ Central Park ได้รับจากลูกค้า พันธมิตร ผู้เช่า และชุมชนธุรกิจในวงกว้าง
อีกทั้ง Central Park ยังเพิ่งได้รับรางวัล New Mall of the Year – Thailand จากเวที Retail Asia Awards 2026 ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องโครงการที่กำหนดนิยามใหม่ให้กับประสบการณ์ลูกค้า นวัตกรรม และความสำคัญต่อบริบทเมืองอีกด้วย
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่อย่าง Dusit Central Park ซึ่งได้เชื่อมต่อพื้นที่ค้าปลีกและสำนักงานเข้ากับโรงแรม Dusit Thani Bangkok และที่พักอาศัยสุดหรูได้อย่างราบรื่น พร้อมกับสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบในทำเลที่ทรงเกียรติที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดย Central Park ได้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาเมืองยุคใหม่ภายใต้แนวคิด Park Life & Urban Life Integration ที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อ สุขภาวะ และประสบการณ์ที่มีความหมาย
การได้รับรางวัลครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่กรุงเทพฯ กำลังเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกอย่างต่อเนื่อง การสร้างจุดหมายปลายทางที่ผู้คนสามารถพบปะ ทำงาน พักผ่อน และใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ทำให้ Central Park มีส่วนช่วยส่งเสริมให้กรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ และเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าท่องเที่ยว น่าอยู่ และน่าสัมผัสประสบการณ์มากที่สุดในเอเชีย
นอกจากนี้ Central Krabi ยังได้รับรางวัล Eco-Friendly Mall of the Year – Thailand ซึ่งเป็นการยกย่องถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการพัฒนาที่ยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยรางวัลเหล่านี้ได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Central Pattana ในการสร้างสรรค์จุดหมายปลายทางแห่งอนาคตที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในระยะยาวทั่วประเทศไทย
SOURCE Central Park
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