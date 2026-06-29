Central Park Bangkok gewinnt renommierten Retail Asia Award und festigt seine Position als neues Weltklasse-Wahrzeichen Bangkoks

BANGKOK, 29. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der Central Park, der sich über die Skyline von Bangkok erhebt und das urbane Leben im Herzen der thailändischen Hauptstadt neu definiert, hat sich rasch zu einem der bedeutendsten neuen Anziehungspunkte der Stadt entwickelt. In diesem einzigartigen, wegweisenden Projekt vereinen sich erstklassige Gastronomie, sorgfältig ausgewählte Marken, grüne öffentliche Räume, Lifestyle-Erlebnisse und eine nahtlose Anbindung.

Central Park Bangkok Wins Top Retail Asia Award, Reinforcing Its Position as Bangkok’s New World-Class Landmark

Der Central Park befindet sich im Dusit Central Park-Projekt direkt neben dem Lumpini-Park und steht für eine neue Generation von Orten, an denen Stadtleben und Natur miteinander verschmelzen. Sein markantes Merkmal, ein 7-Rai-Dachpark – die größte Dachbegrünungsfläche innerhalb eines gemischt genutzten Bauprojekts in Thailand –, schafft einen lebendigen Treffpunkt für Anwohner und Besucher und erweitert gleichzeitig die Grünfläche des Lumpini-Parks bis ins Herz von Bangkok.

Seit seiner Eröffnung stößt der Central Park auf überwältigendes Interesse bei Besuchern, Geschäftspartnern und globalen Marken und hat sich schnell zu einem der meistdiskutierten Ziele in Bangkok entwickelt. Diese Dynamik gipfelte Anfang dieses Jahres in der „Central Park The Grand Celebration", einer Meilenstein-Veranstaltung, mit der der Erfolg des Projekts, seine wachsende Anerkennung und sein Aufstieg zu einem neuen Wahrzeichen von Weltklasse gefeiert wurden. Die Veranstaltung unterstrich das starke Vertrauen, das sich der Central Park bei Kunden, Partnern, Mietern und der gesamten Geschäftswelt erworben hat.

Um seine Bedeutung weiter zu unterstreichen, wurde der Central Park kürzlich bei den Retail Asia Awards 2026 als „New Mall of the Year – Thailand" ausgezeichnet – eine Anerkennung für Projekte, die das Kundenerlebnis, Innovation und städtische Relevanz neu definieren.

Als Teil des größeren gemischt genutzten Bauprojekts Dusit Central Park verbindet das Projekt nahtlos Einzelhandels- und Büroflächen mit dem Hotel Dusit Thani Bangkok und Luxuswohnungen und schafft so ein vollständig integriertes Ökosystem an einem der prestigeträchtigsten Standorte Bangkoks. Geleitet vom Konzept der „Park Life & Urban Life Integration" spiegelt der Central Park eine neue Generation der Stadtentwicklung wider, bei der Vernetzung, Wohlbefinden und sinnvolle Erlebnisse im Vordergrund stehen.

Diese Anerkennung erfolgt zu einer Zeit, in der Bangkok seinen Wandel zu einer lebenswerteren und global wettbewerbsfähigen Stadt fortsetzt. Durch die Schaffung eines Ortes, an dem Menschen zusammenkommen, arbeiten, sich entspannen und mit der Natur in Verbindung treten können, trägt der Central Park zur wachsenden Attraktivität Bangkoks als eine der dynamischsten Städte Asiens bei – zum Besuchen, Wohnen und Erleben.

Darüber hinaus wurde Central Krabi mit dem Preis „Eco-Friendly Mall of the Year – Thailand" ausgezeichnet, womit sein Beitrag zum nachhaltigen Tourismus und zur gemeinschaftsorientierten Entwicklung gewürdigt wurde. Gemeinsam unterstreichen diese Auszeichnungen das Engagement von Central Pattana für die Schaffung zukunftsfähiger Orte, die in ganz Thailand langfristigen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Mehrwert schaffen.

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