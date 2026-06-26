센트럴 파크 방콕, 리테일 아시아 최고 어워드 수상하며 방콕의 새로운 세계적 랜드마크로서의 위상 강화

방콕, 2026년 6월 26일 /PRNewswire/ -- 방콕 스카이라인 위로 우뚝 솟아 태국 수도의 중심부에서 도시 생활을 재정의하는 센트럴 파크(Central Park)가 세계적 수준의 다이닝, 엄선된 브랜드, 녹지 공공 공간, 라이프스타일 경험 및 원활한 연결성을 하나의 랜드마크 개발에 통합해 도시의 가장 중요한 새로운 목적지 중 하나로 빠르게 부상했다.

룸피니 공원(Lumpini Park) 옆 두싯 센트럴 파크(Dusit Central Park) 개발 구역 내에 위치한 센트럴 파크는 도시 생활과 자연이 공존하는 새로운 세대의 목적지를 대표한다. 태국 복합 용도 개발 내 최대 옥상 녹지 공간인 7라이(rai) 규모의 루프 파크(Roof Park)가 주민과 방문객을 위한 활기찬 만남의 장소를 만들면서 룸피니 공원의 녹색 존재감을 방콕 중심부로 확장하는 것이 이 개발의 핵심적인 특징이다.

Central Park Bangkok Wins Top Retail Asia Award, Reinforcing Its Position as Bangkok’s New World-Class Landmark (PRNewsfoto/Central Park)

개장 이후 센트럴 파크는 방문객, 비즈니스 파트너, 글로벌 브랜드로부터 압도적인 관심을 받으며 방콕에서 가장 화제가 되는 목적지 중 하나로 빠르게 자리매김했다. 이러한 모멘텀은 올해 초 프로젝트의 성공, 높아지는 인지도, 새로운 세계적 랜드마크로서의 부상을 기념하는 이정표 행사인 '센트럴 파크 더 그랜드 셀레브레이션(Central Park The Grand Celebration)'으로 정점을 찍었다. 이 행사는 센트럴 파크가 고객, 파트너, 입주사 및 더 넓은 비즈니스 커뮤니티로부터 얻은 강한 신뢰를 강조했다.

영향력을 더욱 강화하듯, 센트럴 파크는 최근 리테일 아시아 어워즈 2026(Retail Asia Awards 2026)에서 올해의 신규 쇼핑몰 – 태국 부문(New Mall of the Year – Thailand)으로 선정되어 고객 경험, 혁신, 도시적 관련성을 재정의하는 개발을 인정받았다.

더 큰 두싯 센트럴 파크 복합 용도 개발의 일환으로 이 프로젝트는 소매 및 오피스 공간을 두싯 타니 방콕(Dusit Thani Bangkok) 호텔 및 럭셔리 레지던스와 원활하게 연결하여 방콕의 가장 권위 있는 위치 중 하나에 완전히 통합된 생태계를 만든다. 파크 라이프 & 어반 라이프 통합(Park Life & Urban Life Integration)이라는 콘셉트에 기반해 센트럴 파크는 연결성, 웰빙, 의미 있는 경험을 우선시하는 새로운 세대의 도시 개발을 반영한다.

이번 수상은 방콕이 더 살기 좋고 글로벌 경쟁력 있는 도시로 계속 변혁하는 시기에 이루어졌다. 사람들이 모이고, 일하고, 휴식을 취하며, 자연과 연결할 수 있는 목적지를 만들어 센트럴 파크는 방문하고, 거주하며, 경험하기에 아시아에서 가장 역동적인 도시 중 하나로서 방콕의 높아지는 매력에 기여한다.

또한 센트럴 끄라비(Central Krabi)는 지속 가능한 관광과 지역사회 중심 개발에 대한 기여를 인정받아 올해의 친환경 쇼핑몰 – 태국 부문(Eco-Friendly Mall of the Year – Thailand) 어워드를 수상했다. 이 두 개의 어워드는 태국 전역에서 장기적인 경제적, 환경적, 사회적 가치를 창출하는 미래 지향적 목적지를 만들겠다는 센트럴 파타나(Central Pattana)의 약속을 강화한다.

SOURCE Central Park