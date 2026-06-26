Central Park Bangkok Menang Retail Asia Award Tertinggi, Perkukuh Kedudukan sebagai Mercu Tanda Bertaraf Dunia Baharu Bangkok

BANGKOK, 26 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Menjulang tinggi menghiasi latar langit Bangkok dan mentakrifkan semula kehidupan bandar di tengah-tengah ibu negara Thailand, Central Park muncul dengan pantas sebagai salah satu destinasi baharu yang paling penting di bandar ini yang menggabungkan pengalaman santapan bertaraf dunia, jenama-jenama terpilih, ruang hijau awam, pengalaman gaya hidup serta ketersambungan yang lancar dalam satu pembangunan mercu tanda.

Central Park Bangkok Wins Top Retail Asia Award, Reinforcing Its Position as Bangkok’s New World-Class Landmark (PRNewsfoto/Central Park)

Terletak di dalam kawasan pembangunan Dusit Central Park bersebelahan Lumpini Park, Central Park mewakili generasi destinasi baharu yang mengharmonikan kehidupan bandar dengan alam semula jadi. Ciri utamanya ialah Roof Park seluas 7 rai—ruang hijau atas bumbung terbesar dalam pembangunan guna campur di Thailand—mewujudkan ruang pertemuan yang meriah untuk penduduk dan pengunjung, di samping memperluas kawasan hijau Lumpini Park ke pusat bandar Bangkok.

Sejak dibuka, Central Park telah menarik minat yang amat menggalakkan daripada pengunjung, rakan niaga dan jenama global, sekali gus pantas menjadi salah satu destinasi yang paling hangat diperkatakan di Bangkok. Momentum ini mencapai kemuncaknya menerusi acara "Central Park The Grand Celebration" yang diadakan awal tahun ini, iaitu sebuah acara penting yang meraikan kejayaan projek tersebut, peningkatan pengiktirafan serta kemunculannya sebagai mercu tanda bertaraf dunia yang baharu. Acara berkenaan turut menonjolkan keyakinan tinggi yang diberikan oleh pelanggan, rakan kongsi, penyewa dan komuniti perniagaan terhadap Central Park.

Memperkukuh lagi impaknya, baru-baru ini Central Park dinobatkan sebagai "New Mall of the Year – Thailand" menerusi Retail Asia Awards 2026, yang mengiktiraf pembangunan yang mentakrifkan semula pengalaman pelanggan, inovasi dan kerelevanan bandar.

Sebagai sebahagian daripada pembangunan guna campur Dusit Central Park yang lebih besar, projek ini menghubungkan ruang runcit dan pejabat secara lancar dengan hotel Dusit Thani Bangkok serta kediaman mewah, sekali gus mewujudkan ekosistem bersepadu sepenuhnya di salah satu lokasi paling berprestij di Bangkok. Berpandukan konsep "Park Life & Urban Life Integration", Central Park mencerminkan pembangunan bandar generasi baharu yang mengutamakan ketersambungan, kesejahteraan dan pengalaman yang bermakna.

Pengiktirafan ini diberikan ketika Bangkok meneruskan transformasinya menjadi sebuah bandar yang lebih selesa didiami dan berdaya saing di peringkat global. Dengan mewujudkan sebuah destinasi yang membolehkan orang ramai berkumpul, bekerja, berehat dan berinteraksi dengan alam semula jadi, Central Park menyumbang kepada peningkatan daya tarikan Bangkok sebagai salah satu bandar paling dinamik di Asia untuk dilawati, didiami dan dinikmati.

Selain itu, Central Krabi turut menerima anugerah "Eco-Friendly Mall of the Year – Thailand" sebagai pengiktirafan terhadap sumbangannya kepada pelancongan mampan dan pembangunan berteraskan komuniti. Bersama-sama, anugerah tersebut memperteguh komitmen Central Pattana dalam mencipta destinasi yang bersedia untuk masa depan yang menjana nilai ekonomi, alam sekitar dan sosial dalam tempoh jangka panjang di seluruh Thailand.

SOURCE Central Park