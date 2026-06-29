BANGKOK, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Elevándose sobre el horizonte de Bangkok y redefiniendo la vida urbana en el corazón de la capital tailandesa, Central Park se ha consolidado con gran rapidez como uno de los nuevos destinos más destacados de la ciudad, ya que reúne gastronomía de primer nivel, marcas cuidadosamente seleccionadas, espacios públicos verdes, experiencias de estilo de vida y una conectividad perfecta en un único complejo emblemático.

Central Park Bangkok gana el premio "Top Retail Asia", con el que refuerza su posición como nuevo punto de referencia de talla mundial en Bangkok (PRNewsfoto/Central Park)

Ubicado dentro del complejo Dusit Central Park, junto al parque Lumpini, Central Park representa una nueva generación de destinos en los que la vida urbana y la naturaleza conviven en armonía. Su característica más destacada, un parque en la azotea de 7 rai, el mayor espacio verde en una azotea dentro de un complejo de uso mixto en Tailandia, crea un animado lugar de encuentro para residentes y visitantes, a la vez que extiende la presencia verde del Parque Lumpini hasta el corazón de Bangkok.

Desde su inauguración, Central Park ha despertado un enorme interés entre los visitantes, los socios comerciales y las marcas internacionales, convirtiéndose con gran rapidez en uno de los destinos más comentados de Bangkok. Este impulso culminó a principios de este año con "Central Park The Grand Celebration", un evento histórico que celebró el éxito del proyecto, su creciente reconocimiento y su consolidación como un nuevo punto de referencia de talla mundial. El evento destacó la gran confianza que Central Park se ha ganado entre sus clientes, socios, inquilinos y la comunidad empresarial en general.

Para reforzar aún más su impacto, Central Park ha sido designado recientemente como "Nuevo centro comercial del año, Tailandia" en los Retail Asia Awards 2026, premios que reconocen los proyectos que redefinen la experiencia del cliente, la innovación y la relevancia urbana.

Como parte del complejo de uso mixto Dusit Central Park, de mayor magnitud, el proyecto conecta a la perfección los locales comerciales y las oficinas con el hotel Dusit Thani Bangkok y las residencias de lujo para crear un ecosistema totalmente integrado en una de las ubicaciones más prestigiosas de Bangkok. Guiado por el concepto de "integración entre la vida en el parque y la vida urbana", Central Park refleja una nueva generación de desarrollo urbano que da prioridad a la conectividad, el bienestar y las experiencias significativas.

Este reconocimiento llega en un momento en el que Bangkok continúa su transformación para convertirse en una ciudad más habitable y competitiva a nivel mundial. Al crear un lugar donde la gente pueda reunirse, trabajar, relajarse y conectar con la naturaleza, Central Park contribuye al creciente atractivo de Bangkok como una de las ciudades más dinámicas de Asia para visitar, vivir y descubrir.

Además, Central Krabi recibió el premio "Centro comercial ecológico del año, Tailandia", en reconocimiento a su contribución al turismo sostenible y al desarrollo centrado en la comunidad. En conjunto, estos premios refuerzan el compromiso de Central Pattana con crear destinos preparados para el futuro que generen valor económico, medioambiental y social a largo plazo en toda Tailandia.

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FUENTE Central Park