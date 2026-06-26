- Central Park Bangkok gana el premio Top Retail Asia, reforzando su posición como el nuevo referente mundial de Bangkok

BANGKOK, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Elevándose sobre el horizonte de Bangkok y redefiniendo la vida urbana en el corazón de la capital tailandesa, Central Park se ha convertido rápidamente en uno de los destinos nuevos más importantes de la ciudad, reuniendo restaurantes de clase mundial, marcas selectas, espacios públicos verdes, experiencias de estilo de vida y una conectividad perfecta en un único proyecto emblemático.

Central Park Bangkok Wins Top Retail Asia Award, Reinforcing Its Position as Bangkok’s New World-Class Landmark

Ubicado dentro del complejo Dusit Central Park, junto al Parque Lumpini, Central Park representa una nueva generación de destinos donde la vida urbana y la naturaleza conviven. Su característica distintiva, un parque en la azotea de 7 rai —el espacio verde en azotea más grande dentro de un desarrollo de uso mixto en Tailandia— crea un vibrante punto de encuentro para residentes y visitantes, extendiendo la presencia verde del Parque Lumpini al corazón de Bangkok.

Desde su inauguración, Central Park ha generado un interés abrumador entre visitantes, socios comerciales y marcas internacionales, convirtiéndose rápidamente en uno de los destinos más comentados de Bangkok. Este auge culminó a principios de este año con "Central Park: La Gran Celebración", un evento trascendental que celebró el éxito del proyecto, su creciente reconocimiento y su consolidación como un nuevo referente mundial. El evento puso de manifiesto la gran confianza que Central Park se ha ganado entre clientes, socios, inquilinos y la comunidad empresarial en general.

Para reforzar aún más su impacto, Central Park fue nombrado recientemente Nuevo Centro Comercial del Año – Tailandia en los Retail Asia Awards 2026, reconociendo los desarrollos que redefinen la experiencia del cliente, la innovación y la relevancia urbana.

Como parte del complejo de uso mixto Dusit Central Park, este proyecto conecta a la perfección espacios comerciales y de oficinas con el hotel Dusit Thani Bangkok y residencias de lujo, creando un ecosistema totalmente integrado en una de las zonas más prestigiosas de Bangkok. Guiado por el concepto de integración entre la vida en el parque y la vida urbana, Central Park refleja una nueva generación de desarrollo urbano que prioriza la conectividad, el bienestar y las experiencias significativas.

Este reconocimiento llega en un momento en que Bangkok continúa su transformación en una ciudad más habitable y competitiva a nivel global. Al crear un destino donde las personas pueden reunirse, trabajar, relajarse y conectar con la naturaleza, Central Park contribuye al creciente atractivo de Bangkok como una de las ciudades más dinámicas de Asia para visitar, vivir y disfrutar.

Además, Central Krabi recibió el premio al Centro Comercial Ecológico del Año en Tailandia, en reconocimiento a su contribución al turismo sostenible y al desarrollo comunitario. En conjunto, estos premios refuerzan el compromiso de Central Pattana con la creación de destinos preparados para el futuro que generen valor económico, ambiental y social a largo plazo en toda Tailandia.

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