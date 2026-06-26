曼谷Central Park購物中心榮獲《亞洲零售》雜志大獎重磅獎項，鞏固了該購物中心作為曼谷新世界級地標的地位

自開業以來，Central Park收獲了游客、商業合作方及國際品牌的高度青睞，一躍成為曼谷熱議度最高的地標之一。今年早些時候，該購物中心舉辦了「Central Park盛大慶典」裡程碑活動，慶賀項目取得運營佳績、行業認可度持續提升，正式確立世界級新地標的地位，充分印證消費者、合作方、入駐商戶及整個商界對該項目的十足信心。

近日，Central Park斬獲2026年度《亞洲零售》雜志大獎「泰國年度全新購物中心」，該獎項旨在表彰重塑消費體驗、兼具創新力與城市價值的商業項目。

作為大型復合型開發項目都喜中央公園的核心板塊，該購物中心實現商業零售區、辦公空間與曼谷都喜天麗酒店(Dusit Thani Bangkok)、高端住宅無縫互通，在曼谷核心高端地段構建高度整合的生態系統。項目秉持「公園生活融合都市生活」的開發理念，引領新一代城市綜合體發展方向，高度重視交通便捷性、身心健康與高品質體驗。

此次獲獎恰逢曼谷持續向宜居性更強、全球競爭力更高的現代化都市轉型。Central Park打造集社交、辦公、休閒、親近自然於一體的城市目的地，進一步提升曼谷的城市吸引力，夯實其作為亞洲熱門旅游、宜居、體驗型活力都市的地位。

此外，Central Krabi斬獲「泰國年度環保購物中心」獎項，表彰其為可持續旅游、社區協同發展作出的突出貢獻。兩項大獎充分印證泰國頂級房地產開發商Central Pattana致力於打造面向未來的城市綜合體，在泰國創造長效經濟、生態與社會綜合價值。

SOURCE Central Park