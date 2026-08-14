O Congresso Internacional de Ciências Básicas de 2026 teve início em Pequim

PEQUIM, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O Congresso Internacional de Ciências Básicas de 2026 (ICBS 2026) foi aberto em 9 de agosto, em Pequim, reunindo quatro ganhadores da Medalha Fields — Shing-Tung Yau, Maxim Kontsevich, Martin Hairer e Caucher Birkar — e o ganhador do Prêmio Turing, Robert Tarjan, ao lado de Li Luming, presidente da Universidade Tsinghua. Mais de 80 laureados com o Prêmio Shaw, o Prêmio Wolf e a Medalha Dirac, cerca de 400 acadêmicos reconhecidos internacionalmente e mais de 800 pesquisadores e estudantes de mais de 30 países e regiões participaram do evento principal.

Em nome da Universidade de Tsinghua, Li Luming deu as boas-vindas aos cientistas chineses e internacionais presentes no evento e enfatizou o importante papel que as principais universidades de pesquisa devem desempenhar no avanço da pesquisa básica na era da inteligência artificial (IA). Nos últimos anos, a Universidade Tsinghua aprofundou seu compromisso com as disciplinas fundamentais, ampliando os investimentos, atraindo pesquisadores de classe mundial, utilizando IA para acelerar as descobertas científicas e aprimorando sua capacidade de formar talentos de forma independente. Olhando para o futuro, Tsinghua fortalecerá sua capacidade de inovação original, cultivará futuros talentos para a pesquisa básica e dará maiores contribuições para ampliar as fronteiras do conhecimento humano e promover o avanço da civilização.

Em seu discurso, o presidente do ICBS, Yau, observou que a China ampliou seu apoio à pesquisa básica por meio do aumento do financiamento, de iniciativas políticas, do desenvolvimento de talentos e de investimentos em infraestrutura de pesquisa. Embora a IA possa acelerar drasticamente a dedução matemática e a demonstração de teoremas, ela não substitui a capacidade humana de criar e ter intuição, nem a busca atemporal por respostas a perguntas ainda desconhecidas. Os grandes avanços na ciência básica sempre surgem na interseção entre disciplinas e na disposição de se aventurar em território desconhecido.

Duas importantes distinções foram concedidas durante a cerimônia: a Medalha ICBS e o Prêmio Fronteiras da Ciência.

Nove cientistas receberam a medalha inaugural do ICBS por suas contribuições nas áreas de matemática, física e engenharia: Claire Voisin, Horng-Tzer Yau, Shouwu Zhang, Andrea J. Liu, Yifang Wang, Xiao-gang Wen, Zhenan Bao, Xiaowei Zhuang e Feng Zhang. Quatro dos medalhistas deste ano são mulheres.

O prêmio Frontiers of Science Awards reconheceu 111 artigos de pesquisa originais de grande impacto, provenientes de mais de 20 países e regiões. Dezenove dos artigos reconhecidos foram escritos por pesquisadores de 17 instituições chinesas, incluindo dois artigos com cinco acadêmicos da Universidade de Tsinghua. Os artigos abrangem áreas como análise geométrica, teoria quântica, grandes modelos de IA e visão computacional.

FONTE Tsinghua University