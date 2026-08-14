Ouverture du Congrès international des sciences fondamentales 2026 à Pékin

PÉKIN, 14 août 2026 /PRNewswire/ -- Le Congrès international des sciences fondamentales 2026 (ICBS 2026) s'est ouvert le 9 août à Pékin, réunissant quatre lauréats de la médaille Fields — Shing-Tung Yau, Maxim Kontsevich, Martin Hairer et Caucher Birkar — ainsi que Robert Tarjan, lauréat du prix Turing, aux côtés de Li Luming, président de l'université de Tsinghua. Plus de 80 lauréats du Prix Shaw, du Prix Wolf et de la Médaille Dirac, quelque 400 universitaires de renommée internationale, ainsi que plus de 800 chercheurs et étudiants issus de plus de 30 pays et régions se sont réunis à l'occasion de cet événement majeur.

Au nom de l'université de Tsinghua, Li Luming a souhaité la bienvenue aux scientifiques chinois et internationaux participant à l'événement et a souligné le rôle important que les grandes universités de recherche doivent jouer dans la promotion de la recherche fondamentale à l'ère de l'IA. Ces dernières années, l'université de Tsinghua a renforcé son engagement en faveur des disciplines fondamentales en augmentant ses investissements, en attirant des chercheurs de renommée mondiale, en tirant parti de l'intelligence artificielle pour accélérer les découvertes scientifiques et en renforçant sa capacité à former de manière autonome de nouveaux talents. À l'avenir, l'université de Tsinghua renforcera sa capacité d'innovation originale, formera les futurs talents de la recherche fondamentale et contribuera encore plus à l'élargissement des frontières du savoir humain et au progrès de la civilisation humaine.

Dans son allocution, M. Yau, président de l'ICBS, a souligné que la Chine avait intensifié son soutien à la recherche fondamentale grâce à une augmentation des financements, à des initiatives politiques, au développement des talents et à des investissements dans les infrastructures de recherche. Si l'IA peut accélérer considérablement la déduction mathématique et la démonstration de théorèmes, elle ne remplace pas pour autant la capacité humaine à faire preuve de créativité et d'intuition, ni la quête éternelle de réponses à des questions dont on ignore encore la solution. Les avancées majeures en sciences fondamentales naissent toujours à la croisée des disciplines et de la volonté de s'aventurer en terrain inconnu.

Deux distinctions importantes ont été décernées au cours de la cérémonie : la médaille de l'ICBS et le prix « Frontiers of Science ».

Neuf scientifiques ont reçu la première médaille de l'ICBS pour leurs contributions dans les domaines des mathématiques, de la physique et de l'ingénierie : Claire Voisin, Horng-Tzer Yau, Shouwu Zhang, Andrea J. Liu, Yifang Wang, Xiao-gang Wen, Zhenan Bao, Xiaowei Zhuang et Feng Zhang. Quatre des médaillés de cette année sont des femmes.

Les « Frontiers of Science Awards » ont récompensé 111 articles de recherche originaux à fort impact provenant de plus de 20 pays et régions. Dix-neuf des articles retenus ont été rédigés par des chercheurs issus de 17 institutions chinoises, dont deux articles auxquels ont participé cinq chercheurs de l'université de Tsinghua, couvrant des domaines tels que l'analyse géométrique, la théorie quantique, les grands modèles d'IA et la vision par ordinateur.