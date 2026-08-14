Se inaugura en Pekín el Congreso Internacional de Ciencias Básicas de 2026

PEKÍN, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El Congreso Internacional de Ciencias Básicas 2026 (ICBS 2026) se inauguró el 9 de agosto en Pekín, reuniendo a cuatro galardonados con la Medalla Fields —Shing-Tung Yau, Maxim Kontsevich, Martin Hairer y Caucher Birkar— y al laureado con el Premio Turing, Robert Tarjan, junto con Li Luming, rector de la Universidad de Tsinghua. Más de 80 galardonados con el Premio Shaw, el Premio Wolf y la Medalla Dirac, unos 400 académicos de renombre internacional y más de 800 investigadores y estudiantes de más de 30 países y regiones se dieron cita en este evento emblemático.

En nombre de la Universidad de Tsinghua, Li Luming dio la bienvenida a los científicos chinos e internacionales que asistieron al evento y destacó el importante papel que deben desempeñar las universidades de investigación líderes en el avance de la investigación básica en la era de la IA. En los últimos años, Tsinghua ha profundizado su compromiso con las disciplinas fundamentales mediante el aumento de la inversión, la atracción de investigadores de talla mundial, el aprovechamiento de la IA para acelerar el descubrimiento científico y el fortalecimiento de su capacidad para la formación de talento independiente. De cara al futuro, Tsinghua reforzará su capacidad de innovación original, formará a futuros talentos para la investigación básica y contribuirá en mayor medida a la expansión de las fronteras del conocimiento humano y al avance de la civilización.

En su intervención, el presidente del ICBS, Yau, señaló que China ha ampliado su apoyo a la investigación básica mediante el aumento de la financiación, iniciativas políticas, el desarrollo del talento y las inversiones en infraestructura de investigación. Si bien la IA puede acelerar drásticamente la deducción matemática y la demostración de teoremas, no sustituye la capacidad humana de creatividad, intuición y la búsqueda constante de preguntas cuyas respuestas aún se desconocen. Los grandes avances en la ciencia básica siempre surgen en la intersección de disciplinas y en la voluntad de explorar territorios inexplorados.

Durante la ceremonia se entregaron dos importantes galardones: la Medalla ICBS y el Premio Fronteras de la Ciencia.

Nueve científicos recibieron la primera Medalla ICBS por sus contribuciones en matemáticas, física e ingeniería: Claire Voisin, Horng-Tzer Yau, Shouwu Zhang, Andrea J. Liu, Yifang Wang, Xiao-gang Wen, Zhenan Bao, Xiaowei Zhuang y Feng Zhang. Cuatro de los galardonados de este año son mujeres.

Los premios Frontiers of Science reconocieron 111 artículos de investigación originales de gran impacto procedentes de más de 20 países y regiones. Diecinueve de los artículos premiados fueron escritos por investigadores de 17 instituciones chinas, incluyendo dos artículos con la participación de cinco académicos de la Universidad de Tsinghua, que abarcan campos como el análisis geométrico, la teoría cuántica, los modelos de IA a gran escala y la visión por ordenador.