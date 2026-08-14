Kongres Antarabangsa Sains Asas 2026 Bermula di Beijing

BEIJING, 14 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Kongres Antarabangsa Sains Asas 2026 (International Congress of Basic Science, ICBS 2026) bermula pada 9 Ogos di Beijing dengan menghimpunkan empat pemenang Pingat Fields — Shing-Tung Yau, Maxim Kontsevich, Martin Hairer dan Caucher Birkar — serta penerima Turing Award, Robert Tarjan, di samping Li Luming, presiden Tsinghua University. Lebih 80 penerima Shaw Prize, Wolf Prize dan Dirac Medal, kira-kira 400 cendekiawan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, serta lebih 800 penyelidik dan pelajar dari lebih 30 negara dan wilayah berhimpun sempena acara utama tersebut.

Bagi pihak Tsinghua University, Li Luming mengalu-alukan para saintis dari China dan antarabangsa yang menghadiri acara itu serta menekankan peranan penting yang harus dimainkan oleh universiti penyelidikan terkemuka bagi memajukan penyelidikan asas dalam era AI. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Tsinghua memperteguh komitmennya terhadap disiplin asas dengan meningkatkan pelaburan, menarik penyelidik bertaraf dunia, memanfaatkan AI untuk mempercepat penemuan saintifik serta meningkatkan keupayaannya dalam pembangunan bakat secara mandiri. Pada masa hadapan, Tsinghua akan memperkukuh keupayaannya terhadap inovasi asli, memupuk bakat masa akan datang bagi penyelidikan asas serta memberikan sumbangan lebih besar dalam memperluas sempadan ilmu pengetahuan manusia dan memajukan tamadun manusia.

Dalam ucapannya, Presiden ICBS, Yau, berkata China telah memperluas sokongannya terhadap penyelidikan asas menerusi peningkatan pembiayaan, inisiatif dasar, pembangunan bakat dan pelaburan dalam infrastruktur penyelidikan. Walaupun AI dapat mempercepat proses deduksi matematik dan pembuktian teorem secara drastik, teknologi itu tidak menggantikan keupayaan manusia dalam aspek daya kreativiti, gerak hati serta usaha yang tidak pernah berhenti zaman berzaman untuk mencari jawapan kepada persoalan yang masih belum terungkai. Lonjakan besar dalam sains asas sentiasa tercetus pada titik pertemuan antara bidang ilmu dan kesediaan untuk meneroka bidang yang belum pernah diterokai.

Dua penghormatan utama telah dianugerahkan semasa majlis tersebut: ICBS Medal dan Frontiers of Science Award.

Sembilan saintis menerima ICBS Medal sulung atas sumbangan mereka yang merangkumi bidang matematik, fizik dan kejuruteraan: Claire Voisin, Horng-Tzer Yau, Shouwu Zhang, Andrea J. Liu, Yifang Wang, Xiao-gang Wen, Zhenan Bao, Xiaowei Zhuang dan Feng Zhang. Empat daripada penerima pingat pada tahun ini ialah wanita.

Frontiers of Science Awards pula mengiktiraf 111 kertas penyelidikan asli berimpak tinggi dari lebih 20 negara dan wilayah. Sebanyak sembilan belas daripada kertas penyelidikan yang diiktiraf itu dihasilkan oleh penyelidik daripada 17 institusi China, termasuk dua kertas penyelidikan yang melibatkan lima cendekiawan daripada Tsinghua University yang melibatkan bidang seperti analisis geometri, teori kuantum, model AI besar dan penglihatan komputer.

SOURCE Tsinghua University