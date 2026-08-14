การประชุม 2026 International Congress of Basic Science เปิดฉากขึ้นที่กรุงปักกิ่ง
News provided byTsinghua University
14 Aug, 2026, 13:58 CST
ปักกิ่ง, 14 สิงหาคม 2026 /PRNewswire/ -- The 2026 International Congress of Basic Science (ICBS 2026) เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีผู้ได้รับรางวัล Fields Medal 4 คน ได้แก่ Shing-Tung Yau, Maxim Kontsevich, Martin Hairer และ Caucher Birkar และผู้ได้รับรางวัล Turing Award Robert Tarjan พร้อมด้วย Li Luming อธิการบดีมหาวิทยาลัย Tsinghua เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับรางวัล Shaw Prize, Wolf Prize และ Dirac Medal กว่า 80 คน นักวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติราว 400 คน รวมถึงนักวิจัยและนักศึกษากว่า 800 คนจากกว่า 30 ประเทศและภูมิภาค มารวมตัวกันในงานสำคัญระดับนานาชาติครั้งนี้
Li Luming ในนามของมหาวิทยาลัย Tsinghua กล่าวต้อนรับนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนและนานาชาติที่เข้าร่วมงาน พร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญที่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำควรมีในการส่งเสริมการวิจัยพื้นฐานในยุค AI ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Tsinghua ได้เพิ่มความมุ่งมั่นต่อศาสตร์พื้นฐานผ่านการเพิ่มการลงทุน การดึงดูดนักวิจัยระดับโลก การใช้ AI เพื่อเร่งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ และการยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากรด้วยตนเอง ในอนาคต Tsinghua จะเสริมสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมต้นแบบ พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ด้านการวิจัยพื้นฐาน และมีส่วนช่วยมากยิ่งขึ้นในการขยายพรมแดนความรู้ของมนุษยชาติและความก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษย์
ในการกล่าวสุนทรพจน์ Yau ประธาน ICBS ระบุว่า จีนได้ขยายการสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานผ่านการเพิ่มงบประมาณ การริเริ่มนโยบาย การพัฒนาบุคลากร และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย แม้ AI จะสามารถเร่งการอนุมานทางคณิตศาสตร์และการพิสูจน์ทฤษฎีบทได้อย่างมาก แต่ก็ไม่อาจทดแทนความสามารถของมนุษย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ สัญชาตญาณ และการแสวงหาคำตอบให้กับคำถามที่ยังไม่มีคำตอบมาอย่างยาวนานได้ ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในวิทยาศาสตร์พื้นฐานมักเกิดขึ้นจากจุดบรรจบของศาสตร์ต่าง ๆ และความกล้าที่จะก้าวเข้าสู่ประเด็นที่ยังไม่เคยมีการสำรวจ
ภายในพิธีมีการมอบรางวัลสำคัญ 2 รางวัล ได้แก่ ICBS Medal และ Frontiers of Science Award
นักวิทยาศาสตร์ 9 คนได้รับรางวัล ICBS Medal เป็นครั้งแรก จากผลงานในสาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และวิศวกรรม ได้แก่ Claire Voisin, Horng-Tzer Yau, Shouwu Zhang, Andrea J. Liu, Yifang Wang, Xiao-gang Wen, Zhenan Bao, Xiaowei Zhuang และ Feng Zhang โดยผู้ได้รับเหรียญรางวัลในปีนี้ 4 คนเป็นผู้หญิง
รางวัล Frontiers of Science Awards ยกย่องผลงานวิจัยต้นฉบับที่มีผลกระทบเชิงบวกสูงจำนวน 111 ฉบับจากกว่า 20 ประเทศและภูมิภาค โดยผลงานที่ได้รับการยกย่อง 19 ฉบับจัดทำโดยนักวิจัยจากสถาบันในจีน 17 แห่ง ซึ่งรวมถึงผลงาน 2 ฉบับที่มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย Tsinghua จำนวนห้าคนร่วมเป็นผู้เขียน ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์เชิงเรขาคณิต ทฤษฎีควอนตัม โมเดล AI ขนาดใหญ่ และคอมพิวเตอร์วิทัศน์
SOURCE Tsinghua University
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