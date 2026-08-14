Se inaugura en Pekín el Congreso Internacional de Ciencia Básica de 2026

PEKÍN, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El Congreso Internacional de Ciencia Básica de 2026 (ICBS 2026) se inauguró el 9 de agosto en Pekín. Esta edición reunió a cuatro galardonados con la Medalla Fields, Shing-Tung Yau, Maxim Kontsevich, Martin Hairer y Caucher Birkar, y al ganador del Premio Turing Robert Tarjan, junto a Li Luming, rector de la Universidad de Tsinghua. Más de 80 galardonados con el Premio Shaw, el Premio Wolf y la Medalla Dirac, unos 400 académicos de prestigio internacional y más de 800 investigadores y estudiantes procedentes de más de 30 países y regiones se dieron cita en este emblemático evento.

En nombre de la Universidad de Tsinghua, Li Luming dio la bienvenida a los científicos chinos e internacionales que asistían al acto y destacó el importante papel que deben desempeñar las universidades líderes en investigación a la hora de impulsar la investigación básica en la era de la inteligencia artificial. En los últimos años, Tsinghua ha reforzado su compromiso con las disciplinas fundamentales mediante el aumento de la inversión, la captación de investigadores de talla mundial, el aprovechamiento de la IA para acelerar los descubrimientos científicos y la mejora de su capacidad para formar talento de forma independiente. De cara al futuro, Tsinghua reforzará su capacidad de innovación original, formará a los futuros talentos de la investigación básica y contribuirá en mayor medida a ampliar las fronteras del conocimiento humano y a impulsar el progreso de la civilización humana.

En su intervención, el presidente del ICBS, Yau, señaló que China ha ampliado su apoyo a la investigación básica mediante un aumento de la financiación, iniciativas políticas, el desarrollo del talento e inversiones en infraestructuras de investigación. Si bien la IA puede acelerar de forma espectacular la deducción matemática y la demostración de teoremas, no sustituye la capacidad humana para la creatividad, la intuición y la búsqueda eterna de preguntas cuyas respuestas aún se desconocen. Los grandes avances en la ciencia básica surgen siempre de la intersección entre disciplinas y de la voluntad de adentrarse en territorios inexplorados.

Durante la ceremonia se entregaron dos distinciones importantes: la Medalla del ICBS y el Premio "Frontiers of Science".

Nueve científicos recibieron la primera Medalla del ICBS por sus contribuciones en los ámbitos de las matemáticas, la física y la ingeniería: Claire Voisin, Horng-Tzer Yau, Shouwu Zhang, Andrea J. Liu, Yifang Wang, Xiao-gang Wen, Zhenan Bao, Xiaowei Zhuang y Feng Zhang. Cuatro de los medallistas de este año son mujeres.

Los Premios "Frontiers of Science" han distinguido a 111 artículos de investigación originales de gran impacto procedentes de más de 20 países y regiones. Diecinueve de los artículos reconocidos fueron redactados por investigadores de 17 instituciones chinas, incluidos dos artículos en los que participaron cinco académicos de la Universidad de Tsinghua, y que abarcan campos como el análisis geométrico, la teoría cuántica, los grandes modelos de IA y la visión artificial.

FUENTE Tsinghua University