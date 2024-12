O Education Cannot Wait anuncia um subsídio catalítico de US$ 20 milhões para o Multi-Year Resilience Programme no Chade, e o total de financiamentos do ECW no Chade supera US$ 61 milhões

O subsídio ampliado será concedido pela UNICEF em coordenação com parceiros locais e internacionais para atender às necessidades crescentes que deixaram 3,2 milhões de crianças fora da escola.

NOVA YORK, 20 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Chade é um dos países mais pobres do mundo. No total, mais de um terço da população precisa de assistência humanitária. A guerra no país vizinho, o Sudão, o conflito intercomunitário, as mudanças climáticas e outros problemas estão provocando mais deslocamentos forçados e interrompendo as jornadas educacionais de milhões de alunos.

As necessidades crescentes deixaram 3,2 milhões de crianças fora da escola no Chade.

Em resposta a essas crises que se multiplicam, o Education Cannot Wait (ECW) e seus parceiros estratégicos anunciaram hoje uma doação de US$ 20 milhões que ampliará o Programa plurianual de resiliência do fundo no Chade, alcançando aproximadamente 66.000 crianças e adolescentes afetados pela crise.

O subsídio será concedido pela UNICEF em coordenação com o governo do Chade e vários parceiros nacionais e internacionais. O financiamento do ECW no Chade já ultrapassa US$ 61 milhões e alcançou mais de 880.000 crianças com a segurança, esperança e oportunidade que somente uma educação de qualidade pode proporcionar.

A doação revolucionária do ECW representa uma contribuição significativa para o Humanitarian Response Plan in Chad (Plano de Resposta Humanitária no Chade), que requer US$ 28,2 milhões para a educação. No geral, 50% das necessidades humanitárias continuam sem ser atendidas.

"O Chade abriu suas portas para os refugiados e integra as crianças refugiadas ao sistema educacional nacional. Esse é um exemplo brilhante de proteção aos refugiados. No entanto, as necessidades atuais superam em muito os recursos disponíveis. Devemos apoiar o Chade para que mantenha sua solidariedade com os refugiados. São necessários muito mais recursos financeiros, e cabe aos setores público e privado fazerem sua parte. Por meio de recursos adicionais substanciais, podemos e devemos aumentar o financiamento para garantir o acesso a ambientes de aprendizado de qualidade e que protejam crianças e adolescentes refugiados, bem como seus professores no Chade. Juntamente com outras ações, esse é um investimento essencial na educação de refugiados e uma realização dos compromissos que todos nós assumimos no Fórum Global de Refugiados", disse Yasmine Sherif, diretora executiva do Education Cannot Wait, o fundo global das Nações Unidas para educação em emergências e crises prolongadas.

"Os desafios enfrentados pela educação em geral são significativos. O apoio do Multi-Year Resilience Programme (Programa Plurianual de Resiliência) desempenha um papel crucial no atendimento às necessidades de educação em situações de emergência no Chade. Esse apoio envolve não só crises educacionais imediatas, mas também contribui indiretamente para o desenvolvimento socioeconômico das províncias afetadas. Agradecemos ao Education Cannot Wait por seus esforços contínuos para apoiar a educação em situações de emergência no Chade e incentivamos o apoio contínuo em nossos esforços para atender às necessidades educacionais urgentes", disse o Ministro da Educação Nacional e Promoção Cívica do Chade, Sr. Mamadou Gana Boukar.

O Chade é um dos países que mais recebe refugiados do mundo. No total, há mais de 1,7 milhão de pessoas deslocadas à força no Chade, incluindo 1,2 milhão de refugiados. O deslocamento forçado, a insegurança alimentar e nutricional, as emergências de saúde e os efeitos dos riscos climáticos continuam sendo os quatro principais fatores das necessidades humanitárias no Chade.

Esses fatores, bem como um grande fluxo de refugiados que fogem da guerra no Sudão e retornam da República Centro-Africana e de Camarões, estão esgotando os recursos nacionais e impedindo o progresso em direção a garantir a educação universal. Aproximadamente 3,2 milhões de crianças e adolescentes estão fora do sistema escolar. Mesmo quando estão na escola, a qualidade da educação muitas vezes fica abaixo do esperado, as altas mensalidades escolares mantêm as crianças fora da escola e o acesso é muitas vezes limitado, pois os eventos climáticos graves se tornam ainda mais perigosos em decorrência das mudanças climáticas.

"A UNICEF expressa sua gratidão ao Education Cannot Wait por seu apoio incondicional às crianças em idade escolar afetadas por crises complexas no Chade. A segunda fase do Multi-Year Resilience Programme tem o objetivo de garantir o acesso à educação inclusiva e de qualidade. Esse programa fortalecerá a resiliência do sistema educacional diante de vários desafios, especialmente nas províncias de Ouaddaï e Logone Oriental, nos próximos anos. Juntos, podemos mudar vidas e construir um futuro brilhante para as crianças do Chade", disse o Dr. Marcel Ouattara, Representante Interino do UNICEF no Chade.

Das 66.600 crianças visadas pelo investimento catalítico, mais de 40% serão crianças refugiadas. O programa também treinará mais de 1.500 professores em redução de conflitos e riscos, saúde mental e apoio psicossocial, além de pedagogia. O programa também faz avanços importantes no fornecimento de registro civil para crianças, alcançando meninas vulneráveis e fornecendo caminhos educacionais personalizados para crianças com deficiências.

