Education Cannot Wait объявляет о гранте для роста по программе Multi-Year-Resilience Programme на сумму 20 млн дол. в Чаде, общий объем финансирования ECW в Чаде достиг 61 млн дол.

Расширенный грант будет предоставлен ЮНИСЕФ в координации с местными и международными партнерами в качестве реакции на растущую бедность, в результате которой 3,2 миллиона детей не посещают школу.

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Чад является одной из беднейших стран мира. В целом более трети населения нуждается в гуманитарной помощи. Война в соседнем Судане, межобщинный конфликт, изменение климата и другие проблемы вызывают еще большее насильственное перемещение и нарушают образовательные пути миллионов учащихся.

Growing needs have left 3.2 million children out of school in Chad.

В ответ на эти множащиеся кризисы организация Education Cannot Wait (ECW) и его стратегические партнеры объявили сегодня о гранте в размере 20 миллионов долларов США, который расширит программу Multi-Year Resilience Programme фонда в Чаде, охватив примерно 66 000 детей и подростков, пострадавших от кризиса.

Грант будет предоставлен ЮНИСЕФ в координации с правительством Чада и рядом национальных и международных партнеров. Финансирование ECW в Чаде в настоящее время достигает 61 млн долларов и охватило более 880 000 детей, обеспечив их безопасностью, надеждой и возможностями, которые может предоставить только качественное образование.

Стимулирующий грант ECW представляет собой значительный вклад в План гуманитарного реагирования в Чаде, который предусматривает выделение 28,2 млн долларов на образование. В целом, 50% гуманитарных потребностей остаются неудовлетворенными.

«Чад открыл свои двери для беженцев и интегрирует детей-беженцев в национальную систему образования. Это яркий пример защиты беженцев. Однако текущие потребности намного опережают доступные ресурсы. Мы должны поддержать Чад в его солидарности с беженцами. Требуется гораздо больше финансовых ресурсов, и государственный и частный секторы должны внести свою долю. Благодаря существенному дополнительному финансированию мы можем и должны увеличить финансирование для обеспечения доступа к качественной и защищенной учебной среде для детей и подростков-беженцев, а также их учителей в Чаде. Наряду с другими действиями, это важная инвестиция в образование беженцев и реализация обязательств, взятых нами на Глобальном форуме по беженцам», — сказала Ясмин Шериф (Yasmine Sherif), исполнительный директор Education Cannot Wait, глобального фонда оподдержки бразования в чрезвычайных ситуациях и затяжных кризисах в Организации Объединенных Наций.

«Проблемы, стоящие перед образованием в целом, значительны. Поддержка со стороны программы Multi-Year Resilience Programme играет решающую роль в удовлетворении потребностей в образовании при экстренной нужде в Чаде. Эта поддержка не только направлена на неотложные образовательные кризисы, но и косвенно способствует социально-экономическому развитию пострадавших провинций. Мы благодарим Education Cannot Wait за их постоянные усилия по поддержке образования в чрезвычайных ситуациях в Чаде, и мы призываем продолжать поддерживать наши усилия по удовлетворению неотложных потребностей в образовании», – сказал министр национального образования и гражданского развития Чада Мамаду Гана Букар (Mamadou Gana Boukar).

Чад является одной из крупнейших в мире стран, принимающих беженцев. Всего в Чаде насчитывается более 1,7 миллиона насильственно перемещенных лиц, в том числе 1,2 миллиона беженцев. Принудительное перемещение, отсутствие продовольственной безопасности и питания, чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и последствия климатических опасностей остаются четырьмя основными факторами гуманитарных проблем в Чаде.

Эти факторы — наряду с большим притоком беженцев, спасающихся от войны в Судане, и репатриантов из ЦАР и Камеруна — опустошают национальные ресурсы и препятствуют прогрессу в обеспечении всеобщего образования. Около 3,2 млн детей и подростков не охвачены системой школьного образования. Даже когда они учатся в школе, качество образования часто отстает, плата за среднюю школу не позволяет детям посещать школу, а доступ часто ограничен, поскольку суровые погодные явления становятся еще более опасными в результате изменения климата.

«ЮНИСЕФ выражает свою благодарность организации Education Cannot Wait за ее неизменную поддержку детей школьного возраста, пострадавших от сложных кризисов в Чаде. Второй этап программы Multi-Year Resilience Programme направлен на обеспечение доступа к инклюзивному качественному образованию. Эта программа укрепит устойчивость системы образования перед лицом различных проблем, особенно в провинциях Ваддай и Восточный Логон, в ближайшие годы. Вместе мы можем изменить жизнь и построить светлое будущее для детей в Чаде», — сказал д-р Марсель Уаттара (Marcel Ouattara), исполняющий обязанности представителя ЮНИСЕФ в Чаде.

Из 66 600 детей, охваченных стимулирующими инвестициями, более 40% будут детьми-беженцами. В рамках программы также будут обучены более 1500 учителей по вопросам снижения конфликтов и рисков, психического здоровья и психосоциальной поддержки, а также педагогики. Программа также делает важные шаги в обеспечении регистрации актов гражданского состояния для детей, охвате уязвимых девочек и предоставлении индивидуальных образовательных возможностей для детей с ограниченными возможностями.

Об организации Education Cannot Wait (ECW):

Education Cannot Wait (ECW) — это глобальный фонд поддержки образования в чрезвычайных ситуациях и затяжных кризисах в Организации Объединенных Наций. Мы поддерживаем качественные результаты образования для беженцев, внутренне перемещенных лиц и других затронутых кризисом девочек и мальчиков, чтобы никто не был забыт. ECW работает через многостороннюю систему как для повышения скорости реагирования на кризисы, так и для увязки немедленной помощи и долгосрочных мероприятий посредством многолетнего программирования. ECW работает в тесном партнерстве с правительствами, государственными и частными донорами, учреждениями ООН, организациями гражданского общества и другими субъектами гуманитарной помощи и помощи в целях развития, чтобы повысить эффективность и положить конец изолированным мерам реагирования. ECW настоятельно призывает доноров из государственного и частного секторов расширить поддержку, чтобы охватить еще более уязвимых детей и молодежь.

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Дополнительная информация доступна по адресу:www.educationcannotwait.org

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