Education Cannot Wait ogłasza dotację rozwojową dla Czadu w wysokości 20 milionów dolarów na wsparcie wieloletniego programu budowania odporności. Całkowita kwota wsparcia ECW dla Czadu przekracza 61 milionów dolarów

Zwiększona dotacja zostanie przekazana przez UNICEF przy koordynacji partnerów lokalnych i międzynarodowych, aby sprostać rosnącym potrzebom w sytuacji, gdy 3,2 miliona dzieci nie ma dostępu do edukacji szkolnej.

NOWY JORK, 20 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Czad jest jednym z najuboższych krajów na świecie. Ponad jedna trzecia jego ludności potrzebuje pomocy humanitarnej. Wojna w sąsiednim Sudanie, konflikty międzywspólnotowe, zmiany klimatyczne i inne problemy powodują kolejne przymusowe wysiedlenia i zakłócają proces edukacji milionów uczniów.

Growing needs have left 3.2 million children out of school in Chad.

W odpowiedzi na mnożące się kryzysy, organizacja Education Cannot Wait (ECW) i jej partnerzy strategiczni ogłosili dzisiaj przyznanie dotacji o wartości 20 milionów dolarów na zasilenie wieloletniego programu budowania odporności (ang. Multi-Year Resilience Programme) w Czadzie, który dotrze do około 66 tysięcy dzieci i młodych ludzi dotkniętych kryzysem.

Dotacja zostanie przekazana przez UNICEF przy koordynacji rządu Czadu i licznych partnerów krajowych i międzynarodowych. Środki ECW przekazane na pomoc w Czadzie przekraczają obecnie 61 milionów dolarów; dotarły one do ponad 880 tysięcy dzieci, dając im bezpieczeństwo, nadzieję i możliwości, jakie może zapewnić tylko edukacja.

Grant rozwojowy ECW stanowi znaczący wkład w Plan działań humanitarnych w Czadzie, w ramach którego potrzeby w zakresie edukacji opiewają na kwotę 28,2 miliona dolarów. Brakuje połowy potrzebnej kwoty wsparcia humanitarnego.

„Czad otworzył drzwi dla uchodźców, a ich dzieci są włączane do krajowego systemu edukacji, stanowiąc wzorcowy przykład ochrony uchodźców. Bieżące potrzeby jednak znacznie przekraczają dostępne zasoby. Musimy wspierać Czad, aby zachować solidarność z uchodźcami. Potrzeba dużo więcej środków finansowych, co wymaga wkładu sektora publicznego i prywatnego. Dzięki znacznej ilości dodatkowych funduszy możemy i musimy zwiększyć wsparcie finansowe, aby zapewnić dostęp do wysokiej jakości bezpiecznego środowiska kształcenia dzieci i młodzieży będących uchodźcami oraz dla ich nauczycieli w Czadzie. Wraz z pozostałymi akcjami wsparcie stanowi ważną inwestycję w edukację uchodźców i wypełnienie zobowiązań, jakie wszyscy podjęliśmy na Światowym Forum na rzecz Uchodźców" – powiedziała Yasmine Sherif, dyrektorka wykonawcza programu Education Cannot Wait, globalnego funduszu ONZ na rzecz edukacji w sytuacjach wyjątkowych i długotrwałych kryzysach.

„Wyzwania, z jakimi mierzy się dziś edukacja, są poważne. Wsparcie z wieloletniego programu budowania odporności odgrywa kluczową rolę w spełnianiu potrzeb edukacyjnych w sytuacjach wyjątkowych w Czadzie. Wsparcie nie tylko pozwoli zaradzić bieżącym kryzysom w dziedzinie edukacji, ale pośrednio przyczyni się do rozwoju społeczno-ekonomicznego dotkniętych nimi prowincji. Dziękujemy Education Cannot Wait za nieprzerwane działania na rzecz wsparcia edukacji w sytuacjach wyjątkowych w Czadzie i zachęcamy do dalszego wsparcia naszych działań w celu sprostania pilnym potrzebom edukacyjnym" – powiedział minister edukacji narodowej i wsparcia obywatelskiego Czadu Mamadou Gana Boukar.

Czad należy do krajów, które przyjmują najwięcej uchodźców na świecie. W kraju przebywa ponad 1,7 miliona osób przymusowo przesiedlonych, w tym 1,2 miliona uchodźców. Przymusowe wysiedlenia, brak bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego, kryzysy zdrowotne i wpływ zagrożeń klimatycznych stanowią cztery główne źródła potrzeb pomocy humanitarnej w Czadzie.

Te czynniki – wraz z dużym napływem uchodźców uciekających przed wojną w Sudanie i powracający z Republiki Środkowoafrykańskiej i Kamerunu – obciążają krajowe zasoby i hamują działania w kierunku zapewnienia powszechnej edukacji. Około 3,2 miliona dzieci i młodzieży nie jest włączonych do systemu edukacji szkolnej. Z kolei w szkołach jakość kształcenia jest często niska, wysokie opłaty często sprawiają, że dzieci nie chodzą do szkoły, a dostęp do placówek bywa ograniczony ze względu na coraz bardziej niebezpieczne zdarzenia pogodowe związane ze zmianami klimatycznymi.

„UNICEF wyraża wdzięczność dla Education Cannot Wait za nieprzerwane wsparcie dzieci w wieku szkolnym dotkniętych różnego rodzaju kryzysami w Czadzie. Drugi etap wieloletniego programu budowania odporności ma na celu zapewnienie dostępu do inkluzywnej edukacji wysokiej jakości. Program wzmocni odporność systemu edukacji w obliczu rozmaitych wyzwań w nadchodzących latach, szczególnie w prowincjach Ouaddaï i Logone Oriental. Wspólnie możemy zmieniać życie dzieci i budować dla nich jaśniejszą przyszłość w Czadzie" – powiedział dr Marcel Ouattara, pełniący obowiązki przedstawiciela UNICEF w Czadzie.

Spośród 66 600 dzieci, które skorzystają z inwestycji rozwojowej, ponad 40% to uchodźcy. Do tego dzięki programowi ponad 1500 nauczycieli zostanie przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania konfliktom i ograniczania ryzyka oraz w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego i pedagogiki. Program znacząco przyczyni się również do rejestracji dzieci w ewidencji ludności, pomocy dziewczętom w trudnej sytuacji oraz zapewniania specjalnych możliwości edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Education Cannot Wait (ECW):

Education Cannot Wait (ECW) jest globalnym funduszem Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz edukacji w sytuacjach wyjątkowych i długotrwałych kryzysach. Wspiera dobrej jakości edukację dla dziewcząt i chłopców będących uchodźcami, przesiedleńcami wewnętrznymi i dotkniętych innego rodzaju kryzysami, aby nikt nie został bez pomocy. ECW działa za pośrednictwem multilateralnego systemu, aby zwiększyć szybkość reagowania w sytuacjach kryzysowych i zapewniać natychmiastowe i długoterminowe interwencje w ramach wieloletnich programów. ECW ściśle współpracuje z rządami krajowymi, darczyńcami publicznymi i prywatnymi, agencjami ONZ, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi podmiotami zapewniającymi pomoc humanitarną i rozwojową, aby zwiększyć jej efektywność i odejść od odizolowanych działań. ECW pilnie apeluje do darczyńców z sektora publicznego i prywatnego o zwiększenie wsparcia, aby dotrzeć do większej liczby dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji.

X/Twitter:@EduCannotWait @YasmineSherif1 @KentPage

Dodatkowe informacje: www.educationcannotwait.org

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2585593/Screenshot_2024_12_19_131221.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg