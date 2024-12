Éducation sans délai annonce une subvention à effet catalyseur de 20 millions de dollars pour un programme pluriannuel de résilience au Tchad. Le financement total d'Education sans délai dans ce pays dépasse les 61 millions de dollars.

La subvention sera mise en œuvre par l'UNICEF en coordination avec des partenaires locaux et internationaux pour répondre aux besoins croissants qui affectent 3,2 millions d'enfants non scolarisés.

NEW YORK, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Tchad est l'un des pays les plus pauvres au monde. Au total, plus d'un tiers de la population a besoin d'une aide humanitaire. La guerre qui sévit au Soudan voisin, les conflits intercommunautaires, les changements climatiques et d'autres problèmes poussent à la hausse les déplacements forcés et perturbent les parcours scolaires de millions d'élèves.

En réponse à ces crises multiples, Éducation sans délai (Education Cannot Wait ou « ECW ») et ses partenaires stratégiques ont annoncé aujourd'hui une subvention de 20 millions de dollars, qui permettra d'étendre le Programme pluriannuel de résilience du Fonds au Tchad, afin de soutenir environ 66 000 enfants et adolescents touchés par la crise.

La subvention sera mise en œuvre par l'UNICEF en coordination avec le gouvernement du Tchad et un certain nombre de partenaires nationaux et internationaux. Le financement de l'ECW au Tchad dépasse actuellement les 61 millions de dollars. et a permis d'offrir à plus de 880 000 enfants la sécurité, l'espoir et les perspectives que seule une éducation de qualité peut leur apporter.

La subvention à effet catalyseur de l'ECW représente une contribution significative au Plan de réponse humanitaire pour le Tchad, qui cherche à mobiliser 28,2 millions de dollars pour le secteur de l'éducation. Dans l'ensemble, 50 % de l'appel de fonds humanitaire pour le pays reste à combler.

« Le Tchad accueille les réfugiés et intègre les enfants réfugiés dans le système éducatif national. Il s'agit là d'un exemple remarquable de protection des réfugiés. Cependant, les besoins actuels dépassent largement les ressources disponibles. Nous devons aider le Tchad à maintenir cette solidarité vis-à-vis des réfugiés. Des ressources financières bien plus importantes sont nécessaires, et il incombe aux secteurs public et privé d'apporter leur contribution. Grâce à un financement complémentaire conséquent, nous pouvons et devons augmenter le financement pour garantir un accès à des environnements d'apprentissage sûrs et de qualité pour les enfants et les adolescents réfugiés, ainsi que pour leurs enseignants au Tchad. Avec d'autres actions, il s'agit d'un investissement essentiel en faveur de l'éducation des réfugiés et d'une concrétisation des engagements pris par nous tous lors du Forum mondial sur les réfugiés », a déclaré Yasmine Sherif, Directrice générale d'Éducation sans délai, le fonds mondial pour l'éducation en situations d'urgence et de crise prolongée au sein des Nations Unies.

« Les défis en éducation en général sont énormes. L'appui du programme pluriannuel de résilience est un apport majeur dans la réponse à l'éducation en situation d'urgence au Tchad. Il constitue non seulement une réponse aux urgences, mais contribue aussi indirectement au développement socio-économique des provinces bénéficiaires. Nous remercions Éducation sans délai pour les efforts qu'il ne cesse de consentir pour la cause de l'éducation en situation d'urgence au Tchad, et nous les exhortons à appuyer davantage notre pays dans la lutte qu'il mène constamment en faveur de l'éducation d'urgence », a déclaré le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique du Tchad, M. Mamadou Gana Boukar.

Le Tchad est l'un des pays accueillant le plus de réfugiés au monde. Au total, ce pays compte plus de 1,7 million de personnes déplacées de force, dont 1,2 million de réfugiés. Les déplacements forcés, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, les urgences sanitaires et les effets des aléas climatiques restent les quatre principaux moteurs des besoins humanitaires au Tchad.

Ces facteurs, auxquels s'ajoute un afflux important de réfugiés fuyant la guerre au Soudan et de personnes retournées de la République centrafricaine et du Cameroun, pèsent sur les ressources nationales et entravent les progrès en matière d'éducation universelle. Environ 3,2 millions d'enfants et d'adolescents ne sont pas scolarisés. Même lorsqu'ils sont scolarisés, la qualité de l'enseignement laisse souvent à désirer, les frais de scolarité élevés empêchent les enfants d'aller à l'école et l'accès à l'éducation est souvent limité, les phénomènes météorologiques violents devenant encore plus dangereux en raison des changements climatiques.

« L'UNICEF exprime sa reconnaissance à Éducation sans délai pour son soutien indéfectible aux enfants en âge scolaire pris dans les tourments de crises complexes au Tchad. La deuxième phase du Programme pluriannuel de résilience contribuera à garantir l'accès à une éducation inclusive et de qualité. Ce programme aspire à renforcer la résilience de l'éducation face aux nombreux défis, en particulier dans les deux provinces du Ouaddaï et du Logone Oriental, au cours des années à venir. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer des vies et de construire un avenir radieux pour les enfants au Tchad », a dit le Dr Marcel Ouattara, Représentant par intérim de l'UNICEF au Tchad.

Sur les 66 600 enfants visés par cet investissement à effet catalyseur, plus de 40 % sont des enfants réfugiés. Le programme va également permettre de former plus de 1 500 enseignants à la réduction des conflits et des risques, au soutien psychosocial et en matière de santé mentale, ainsi qu'à la pédagogie. Le programme fait également d'importantes avancées en favorisant l'enregistrement des enfants à l'état civil, l'inclusion des jeunes filles en situation vulnérable et la mise en place de parcours scolaires adaptés pour les enfants handicapés.

