Fond Education Cannot Wait spúšťa v Čade akceleračný program odolnosti v hodnote 20 miliónov dolárov, celková pomoc ECW krajine tak dosahuje 61 miliónov dolárov

Rozšírený grant dodá UNICEF v koordinácii s miestnymi a medzinárodnými partnermi v reakcii na narastajúce problémy, kvôli ktorým školy nemôže navštevovať až 3,2 milióna detí.

NEW YORK, 20. decembra 2024 /PRNewswire/ -- Čad je jednou z najchudobnejších krajín na svete. Celkovo potrebuje humanitárnu pomoc viac ako tretina obyvateľstva. Vojna v susednom Sudáne, konflikt medzi komunitami, klimatická zmena a ďalšie problémy spôsobujú ďalšie nútené vysídľovanie a narúšajú možnosti vzdelávania miliónov študentov.

Growing needs have left 3.2 million children out of school in Chad.

V reakcii na tieto rastúce krízy dnes fond Education Cannot Wait (ECW) so svojimi strategickými partnermi informoval o grante vo výške 20 miliónov USD, ktorý rozšíri viacročný program odolnosti pre Čad a pomôže približne 66 000 deťom a dospievajúcim postihnutým krízou.

Grant dodá UNICEF v koordinácii s čadskou vládou a viacerými národnými a medzinárodnými partnermi. Financovanie ECW v Čade aktuálne prekračuje 61 miliónov USD a poskytuje viac ako 880 000 deťom bezpečie, nádej a príležitosti, aké môže poskytnúť iba kvalitné vzdelanie.

Akceleračný grant ECW predstavuje významný príspevok k Plánu humanitárnej pomoci v Čade, ktorý by potreboval na oblasť vzdelávania 28,2 milióna USD. Celkovo zostáva nesplnených ešte 50 % humanitárnej výzvy.

„Čad otvoril svoje brány pre utečencov a integruje ich deti do svojho národného vzdelávacieho systému. Ide o žiarivý príklad ochrany utečencov. Aktuálne potreby však ďaleko prevyšujú dostupné zdroje. Musíme Čad podporiť, aby si mohol solidaritu s utečencami udržiavať. Je potrebných oveľa viac finančných zdrojov a povinnosťou verejného a súkromného sektora je prispievať svojím dielom. Prostredníctvom dodatočných zdrojov môžeme aj musíme výrazne zvýšiť financovanie, ktoré zaistí prístup ku kvalitnému a bezpečnému vzdelávaciemu prostrediu pre deti a dospievajúcich utečencov, ako aj ich učiteľov v Čade. Popri ďalších krokoch ide o zásadnú investíciu do vzdelávania utečencov a realizáciu záväzkov, ktoré sme všetci prijali na Globálnom fóre pre utečencov," povedala Yasmine Sherif, výkonná riaditeľka Education Cannot Wait, globálneho fondu pre vzdelávanie v núdzových a pretrvávajúcich krízových situáciách v rámci OSN.

„Vzdelávanie vo všeobecnosti čelí značným výzvam. Podpora z viacročného programu odolnosti zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní vzdelávania v núdzových podmienkach v Čade. Táto podpora nielenže rieši bezprostredné krízy vzdelávania, ale nepriamo prispieva aj k sociálno-ekonomickému rozvoju zasiahnutých provincií. Sme vďační fondu Education Cannot Wait za neustálu snahu o podporu vzdelávania v núdzových podmienkach v Čade a budeme radi, ak nás bude naďalej podporovať v úsilí riešiť naliehavé potreby vzdelávania," povedal čadský minister národného vzdelávania a občianskej podpory, pán Mamadou Gana Boukar.

Čad je jedným z najväčších hostiteľských štátov pre utečencov na svete. Celkovo je v Čade viac ako 1,7 milióna násilne vysídlených osôb vrátane 1,2 milióna utečencov. Nútené vysídľovanie, potravinová a nutričná neistota, núdzové zdravotnícke podmienky a dopady klimatických hrozieb zostávajú štyrmi hlavnými hnacími silami humanitárnych potrieb v Čade.

Tieto faktory – spolu s veľkým prílevom ľudí utekajúcich pred vojnou v Sudáne a navrátilcov zo Stredoafrickej republiky a Kamerunu – zaťažujú národné zdroje a bránia pokroku pri zabezpečovaní všeobecného vzdelania. Mimo školského systému sa nachádza približne 3,2 milióna detí a dospievajúcich. Aj keď do školy chodia, kvalita vzdelávania často zaostáva, vysoké školné bráni deťom navštevovať školy a prístup je často obmedzený, pretože prudké poveternostné javy sú v dôsledku klimatických zmien ešte nebezpečnejšie.

„UNICEF vyjadruje vďaku fondu Education Cannot Wait za neutíchajúcu podporu pre školopovinné deťom postihnuté komplexnými krízami v Čade. Cieľom druhej fázy viacročného programu odolnosti je zabezpečiť prístup k inkluzívnemu a kvalitnému vzdelávaniu. Tento program posilní v nadchádzajúcich rokoch odolnosť vzdelávacieho systému voči rôznym výzvam, najmä v provinciách Ouaddaï a Logone Oriental. Spoločným úsilím môžeme deťom v Čade zmeniť život a zabezpečiť im lepšiu budúcnosť," povedal Dr. Marcel Ouattara, úradujúci zástupca UNICEF Čad.

Zo 66 600 detí, na ktoré sa akceleračná investícia zameriava, bude viac ako 40 % detí utečencov. Program zároveň vyškolí viac ako 1 500 učiteľov v oblasti znižovania konfliktov a rizík, duševného zdravia, psychosociálnej podpory a pedagogiky. Program tiež podniká významné kroky pri poskytovaní občianskej registrácie pre deti, oslovuje zraniteľné dievčatá a poskytuje prispôsobené možnosti vzdelávania pre deti so zdravotným postihnutím.

O fonde Education Cannot Wait (ECW – Vzdelanie nepočká):

Education Cannot Wait (ECW) je celosvetový fond pre vzdelávanie v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach v rámci Organizácie Spojených národov. Podporujeme kvalitné vzdelávanie pre utečencov, vnútorne vysídlené a inak krízou zasiahnuté dievčatá a chlapcov, aby nikto nemusel zaostávať. ECW pracuje prostredníctvom multilaterálneho systému s cieľom urýchliť reakcie v krízových situáciách a prepojiť okamžitú pomoc aj dlhodobejšie intervencie prostredníctvom viacročného programovania. ECW úzko spolupracuje s vládami, verejnými a súkromnými darcami, agentúrami OSN, organizáciami občianskej spoločnosti a ďalšími aktérmi humanitárnej a rozvojovej pomoci so zameraním na zvyšovanie efektivity a ukončenie izolovaných reakcií. ECW naliehavo apeluje na darcov z verejného a súkromného sektora so žiadosťou o rozšírenú podporu, ktorú bude môcť využiť viac zraniteľných detí a mládeže.

Na X/Twitteri sledujte:@EduCannotWait @YasmineSherif1 @KentPage

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke:www.educationcannotwait.org

