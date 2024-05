Marketing

O evento de lançamento de produtos inovadores da Huawei foi realizado em Dubai, lançando vários novos produtos de grande sucesso

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 7 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Em 7 de maio, no evento de lançamento de produtos inovadores da Huawei em Dubai, a empresa anunciou novos e importantes produtos portáteis, de áudio e de escritório inteligentes, incluindo o novíssimo HUAWEI WATCH FIT 3, um HUAWEI MateBook X Pro renovado e atualizado e o primeiro tablet da Huawei com o PaperMatte Display de última geração, o HUAWEI MatePad 11.5"S, entre outros.

Fit3 X_Pro MatePad GoPaint

Este lançamento de produto também foi de grande importância para a marca, pois é a primeira vez nos últimos anos que é realizado um evento internacional desta envergadura, com tantos produtos a serem lançados em simultâneo em diversos mercados, oferecendo aos clientes não só novos hardwares inovadores, mas também revelando soluções de software autodesenvolvidas, como o aplicativo GoPaint. Conforme a introdução, a Huawei também irá analisar as contribuições que o HUAWEI XMAGE fez para a fotografia através da inovação tecnológica, aperfeiçoando produtos e promovendo a cultura da fotografia móvel. Logo após o lançamento deste produto, realizaremos outro evento aqui em Dubai, intitulado "Um mundo comovente - 12 anos de fotografia Huawei".

HUAWEI WATCH FIT 3: A fusão perfeita de moda, esportes e tecnologia

O slogan "Fashion Forward" (Moda Vanguardista) capta perfeitamente a essência dos produtos portáteis da Huawei e, simultaneamente, sua busca para garantir seu lugar como uma marca verdadeiramente de alto padrão. O novíssimo WATCH FIT 3 herda o design quadrado clássico dos modelos FIT anteriores, enquanto os materiais e processos de fabricação, o design de interação e a seleção ampliada de cores das pulseiras representam um nivelamento abrangente. Todas as inovações nos elementos de design resultam em uma realização coesa do conceito "Fashion Squared" (Moda Quadrada) da Huawei. Uma tela flutuante AMOLED extragrande de alta definição de 1,82" traz uma experiência visual mais ampla e tridimensional. O corpo do relógio em liga de alumínio tem uma textura elegante. Fino, com 9,9 mm e pesando apenas 26 g, o corpo do relógio não pesa mais do que um morango, que o torna mais leve e fino participante de sua série. Com uma ampla gama de opções de cores e uma UX vibrante que integra a deslumbrante coroa giratória, o WATCH FIT 3 não é apenas fácil de usar, também é uma peça de pulso que chama a atenção.

No que se refere ao 'fitness', o HUAWEI WATCH FIT 3 pretende ser um instrutor pessoal bem no pulso do usuário. O aplicativo Stay Fit foi totalmente atualizado. Sua base de dados alimentar foi expandida para cobrir melhor 50 países e regiões diferentes, sendo adicionada uma nova funcionalidade de análise nutricional, ajudando os usuários a encontrar um equilíbrio entre dieta e exercício, e aproveitar a ciência para atingir uma perda de peso mais saudável. O WATCH FIT 3 também marca a estreia da sugestão Smart Sports que recomenda realizar certos tipos de exercícios por determinados períodos, com base nos hábitos do usuário, nas condições climáticas e no status dos anéis de atividade, para incentivar os usuários a desenvolver hábitos saudáveis.

Quanto ao monitoramento da saúde, o WATCH FIT 3 apresenta HUAWEI TruSleep™4.0, que melhora de modo abrangente as iterações anteriores. TruSleep™4.0 abrange uma gama mais completa de indicadores fisiológicos, seu sistema de pontuação do sono foi melhorado, oferecendo interpretação dos padrões de sono e recomendações personalizadas. Além disto, o novo recurso Consciência da Respiração no Sono permite que os usuários durmam com mais tranquilidade. O WATCH FIT 3 também vem com monitoramento de indicadores de saúde HUAWEI TruSeen™ 5.5, com monitoramento de frequência cardíaca 30% mais estável. A interface de SpO2 foi reformulada e o usuário pode verificar sua SpO2 atual em apenas 25 segundos.

Os novos MateBook X Pro e MatePad 11,5"S: Ferramentas para criação divertida

No ano passado, no dia 12 de dezembro, a Huawei realizou um evento de lançamento de produto em Dubai, centrado no conceito "Criação de Beleza". Isto sinalizou que o conceito de produto da Huawei estava mudando de escritório inteligente para criação de beleza, com produtos destinados a ajudar os usuários a produzir criações únicas e belas, além de despertar a criatividade de cada usuário.

A versão mais recente do HUAWEI MateBook X Pro herda a inovação tecnológica, o design estético e a experiência inteligente que estão profundamente codificados no DNA dos PCs Huawei. Avanços técnicos permitiram à Huawei criar um laptop que é ao mesmo tempo leve e poderoso. Todo o dispositivo pesa apenas 980 g e tem apenas 13,5 mm de espessura. É o único outro laptop com processador Intel® Core™ Ultra 9 de alto desempenho que pesa menos de 1 kg.

A Huawei aplicou inovação sistemática de produtos ao MateBook X Pro, desde elementos de nível inferior, como a arquitetura HUAWEI Cloud Falcon e o sistema de dissipação de calor Shark Fin, até a tecnologia de desempenho adaptativo Super Turbo, resultando em um desempenho poderoso que irá apoiar melhor os usuários em seus esforços criativos. Além de permitir que a Huawei torne o MateBook X Pro mais leve, a arquitetura HUAWEI Cloud Falcon também resulta em um arranjo mais compacto do interior do laptop, com benefícios tangíveis para a duração da bateria, dissipação de calor e produção de som. O sistema de dissipação de calor Shark Fin foi totalmente atualizado, para que mesmo em cenários de carga pesada, como representação gráfica de vídeo 4K ou compilação de código, o software funcione tão bem como sempre. A mais recente iteração do Super Turbo aloca recursos do sistema de modo inteligente, permitindo aos usuários inicializar e abrir arquivos grandes em velocidades alucinantes e alternar entre tarefas em milissegundos.

O conceito "Criação de Beleza" (Creation of Beauty) apresentado em dezembro passado atingiu uma espécie de apoteose no mais recente evento da Huawei em Dubai, com o lançamento do HUAWEI MatePad 11,5"S, o primeiro tablet de produtividade a apresentar a nova geração do HUAWEI PaperMatte Display. A Huawei revelou as especificações impressionantes do HUAWEI MatePad 11,5"S, incluindo uma proporção de 3:2 (muito próxima da famosa "proporção áurea"), uma taxa de atualização de 144 Hz e uma resolução de 2,8K.

O design inovador do PaperMatte Display reduz a refletividade da superfície para menos de 2% e elimina 99% da interferência de luz, para que em ambientes internos bem iluminados, ou mesmo ao ar livre sob a luz do sol, os usuários possam ler textos ou assistir vídeos com conforto.

O tablet também vem pré-carregado com o aplicativo Notes. Os usuários antigos do aplicativo Notes irão descobrir novas adições bem-vindas, como o Note Replay, que permite fazer anotações simples durante a gravação de uma reunião. Depois, podem simplesmente tocar em uma nota para retornar ao momento correspondente na gravação de áudio, tornando a recuperação de informações mais fácil e eficiente do que nunca.

Aplicativo de pintura desenvolvido pela própria Huawei: Uma ferramenta criativa para todos

Para levar a alegria da pintura a todos os clientes, a Huawei lançou seu aplicativo GoPaint desenvolvido pela própria empresa.

Este aplicativo foi desenvolvido em conjunto pelos Laboratórios Huawei 2012 e outras equipes de P&D de oito áreas, incluindo materiais, ótica física e representação gráfica. A Huawei também trabalhou com a melhor equipe de artes plásticas para criar um aplicativo com efeitos de escrita e pintura vívidos e realistas. Ele vem com mais de 100 pincéis virtuais diferentes e texturas realistas pioneiras, oferecendo aos usuários telas realistas e naturais para pintar. Graças ao FangTian Painting Engine, o GoPaint suporta um grande número de camadas, baixa latência e alta taxa de quadros para resposta instantânea às pinceladas do usuário. Combinado com o poderoso desempenho dos tablets Huawei, o GoPaint oferece um aplicativo de pintura autêntico, profissional, inteligente e fácil de usar que irá atrair tanto os amadores quanto os criadores profissionais.

A Huawei passou três anos na pesquisa e desenvolvimento do GoPaint. Embora os recursos dedicados a este empreendimento tivessem sido suficientes para desenvolver um novo tablet, o objetivo era oferecer aos usuários de tablets em todo o mundo um aplicativo de pintura que pudesse ser baixado gratuitamente, na esperança de que todos pudessem criar coisas bonitas.

A Huawei informou que o GoPaint irá incluir um conjunto completo de tutoriais para ajudar os usuários a se familiarizar com cada ferramenta do aplicativo. Os usuários podem aprender à medida que avançam, começando de forma simples e aprofundando gradualmente seu conhecimento de funções de nível superior.

Além disto, o lançamento do produto inovador incluiu o lançamento do FreeBuds 6i, com recursos aprimorados de supressão de ruído. O evento de Dubai também destacou o HUAWEI MateBook 14, um laptop com tela OLED profissional de 2,8K, o HUAWEI WATCH GT 4, que agora está disponível em verde, e o HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, que possui uma nova estética cósmico. Nos dias seguintes ao evento de lançamento do produto, de 8 a 10 de maio, a Huawei irá realizar uma exposição intitulada "Um mundo Comovente - 12 Anos de Fotografia da Huawei" no Concrete, na Avenida Alserkal, em Dubai. Esta será a maior exposição fotográfica que a Huawei já realizou. Os incríveis trabalhos fotográficos expostos em Dubai também podem ser visualizados online através das redes sociais oficiais da Huawei.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2406878/Fit3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2406883/X_Pro.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2406882/MatePad.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2406881/GoPaint.jpg

FONTE Huawei