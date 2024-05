Peluncuran Produk Inovatif Huawei Berlangsung di Dubai, Melansir Berbagai Produk Unggulan Terbaru

Peluncuran produk ini juga menjadi perkembangan penting bagi Huawei, sebab untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, acara tersebut berlangsung dalam skala internasional. Bahkan, Huawei melansir begitu banyak produk baru secara serentak di berbagai pasar. Huawei tidak hanya menawarkan perangkat keras baru dan inovatif bagi konsumen, namun juga memperkenalkan solusi perangkat lunak yang dikembangkan secara independen, seperti aplikasi GoPaint. Di sisi lain, Huawei akan mengangkat kontribusi HUAWEI XMAGE terhadap dunia fotografi melalui inovasi teknologi, penyempurnaan produk, serta memopulerkan mobile photography. Setelah peluncuran produk, Huawei juga menggelar kegiatan lain di Dubai, yakni "A Heartwarming World—12 Years of Huawei Photography".

HUAWEI WATCH FIT 3: Perpaduan ideal antara mode, olahraga, dan teknologi

Slogan "Fashion Forward" sangat mencerminkan esensi dari produk wearable Huawei sekaligus upaya yang ditempuh Huawei untuk menjadi merek premium. Produk baru WATCH FIT 3 mempertahankan desain mengotak yang legendaris dari model-model FIT sebelumnya, sedangkan material dan proses produksi, serta desain interaktif dan warna tali jam tangan yang lebih lengkap benar-benar menunjukkan peningkatan mutu produk tersebut. Seluruh inovasi desain ini melengkapi konsep "Fashion Squared" Huawei secara kohesif. Di sisi lain, layar floating AMOLED 1,82" yang sangat besar dan berdefinisi tinggi mewujudkan pengalaman visual yang lebih lega dalam tiga dimensi. Bodi jam tangan ini terbuat dari aluminium dan menampilkan tekstur yang trendi. Dengan tampilan tipis, hanya berdimensi 9,9 mm dan berbobot 26 gram, jam tangan ini lebih enteng dari satu buah stroberi. Maka, WATCH FIT 3 menjadi yang paling ringan dan tipis dalam seri produknya. Tersedia dalam beragam opsi warna, UX menarik yang mengintegrasikan rotating crown, WATCH FIT 3 tak sekadar mudah digunakan, namun juga menjadi jam tangan yang sangat mencuri perhatian.

Untuk fitur fitness, HUAWEI WATCH FIT 3 ingin menjadi personal trainer yang hadir pada pergelangan tangan pengguna. Aplikasi Stay Fit juga telah di-upgrade secara total. Kini, food database pada aplikasi ini telah meliputi lebih dari 50 negara dan wilayah. Aplikasi ini pun menawarkan fitur baru untuk menganalisis nutrisi sehingga pengguna dapat menyeimbangkan pola makan dan olahraga, serta memanfaatkan sains demi mengurangi bobot tubuh secara lebih sehat. WATCH FIT 3 turut memperkenalkan fitur Smart Sports yang menganjurkan beberapa jenis olahraga dalam durasi tertentu berdasarkan pola hidup pengguna, kondisi cuaca, serta status Activity ring. Lewat fitur ini, HUAWEI WATCH FIT 3 mendorong pengguna agar membiasakan pola hidup sehat.

Untuk fitur health monitoring, WATCH FIT 3 memiliki HUAWEI TruSleep™4.0 yang secara komprehensif mengalami peningkatan dari versi sebelumnya. HUAWEI TruSleep™4.0 menganalisis indikator psikologis yang lebih komplet, bahkan sistem sleep core telah diperbarui. HUAWEI TruSleep™4.0 kini juga menawarkan interpretasi pola tidur dan anjuran yang semakin personal. Berkat fitur baru Sleep Breathing Awareness, pengguna juga dapat tidur dengan lebih tenang. WATCH FIT 3 dilengkapi fitur health indicators monitoring. Pemantauan detak jantung lewat fitur ini lebih stabil hingga 30%. Tampilan antarmuka (interface) SpO2 juga hadir dalam versi baru, dan pengguna dapat mengecek SpO2 hanya dalam 25 detik.

MateBook X Pro Versi Terbaru dan MatePad 11.5"S: Perangkat menyenangkan untuk berkreasi

Tahun lalu, tepatnya pada 12 Desember, Huawei menggelar acara peluncuran produk di Dubai dengan konsep "Creation of Beauty". Maka, konsep produk Huawei kini beralih dari smart office menjadi the creation of beauty. Produk-produk Huawei membantu pengguna menciptakan kreasi yang unik dan menarik, serta merangsang kreativitas setiap pengguna.

HUAWEI MateBook X Pro versi terbaru mempertahankan inovasi teknologi, tampilan, dan fitur-fitur pintar yang menjadi bagian dari DNA Huawei PC. Lewat terobosan teknologi, Huawei mengembangkan laptop yang ringan dan canggih. Bobot produk ini hanya mencapai 980 gram, sedangkan tebalnya hanya 13,5 mm. HUAWEI MateBook X Pro juga hadir sebagai satu-satunya laptop dengan prosesor Intel® Core™ Ultra 9 berkinerja tinggi yang berbobot di bawah 1 kg.

Huawei telah menerapkan inovasi produk yang sistematis pada MateBook X Pro, mulai dari elemen pada sisi bawah, seperti Arsitektur HUAWEI Cloud Falcon dan sistem disipasi panasi Shark Fin hingga teknologi kinerja adaptif Super Turbo. Hasilnya, MateBook X Pro menghasilkan kinerja bertenaga yang mendukung kreativitas pengguna secara lebih baik. Selain membantu Huawei membuat bobot MateBook X Pro yang lebih ringan, arsitektur HUAWEI Cloud Falcon juga membuat tata letak internal yang semakin ringkas, bermanfaat nyata bagi usia pakai baterai, disipasi panas, dan produksi audio. Sistem disipasi panas Shark Fin juga telah diperbarui secara total. Dengan demikian, ketika laptop digunakan untuk aktivitas berat, seperti mengolah video 4K atau merangkum kode pemrograman, perangkat lunak berfungsi semakin lancar. Versi terbaru dari Super Turbo pun secara cerdas mengalokasikan sumber daya sistem sehingga pengguna dapat melakukan boot up dan membuka berkas berukuran besar secepat kilat, bahkan berganti-ganti aplikasi dalam milidetik.

Konsep "Creation of Beauty" dilansir Huawei pada Desember lalu sebagai puncak acara yang baru-baru ini berlangsung di Dubai, tepatnya lewat peluncuran HUAWEI MatePad 11.5"S, komputer tablet untuk produktivitas kerja yang pertama dengan HUAWEI PaperMatte Display generasi terbaru. Huawei juga mengumumkan spesifikasi impresif HUAWEI MatePad 11.5"S, termasuk aspect ratio 3:2 (sangat mendekati "golden ratio"), refresh rate hingga 144 Hz, serta resolusi 2.8K.

Desain inovatif PaperMatte Display menghasilkan reflektivitas permukaan komputer tablet di bawah 2%, serta menyingkirkan interferensi cahaya hingga 99%. Hasilnya, meski berada di area dalam ruang yang terang, atau berada di bawah terik matahari, pengguna masih dapat membaca teks atau menonton video dengan nyaman.

Komputer tablet ini juga memiliki aplikasi Notes bawaan. Pengguna loyal aplikasi Notes akan menemukan fitur-fitur baru, seperti Note Replay yang membantu pengguna membuat catatan simpel ketika merekam sebuah pertemuan. Setelahnya, pengguna cukup menekan tombol untuk kembali ke alur waktu tertentu dalam rekaman audio. Dengan demikian, informasi semakin mudah ditemukan, dan pekerjaan pun kian efisien.

Aplikasi melukis yang dikembangkan secara independen oleh Huawei: Perangkat kreatif bagi setiap orang

Agar aktivitas melukis semakin seru bagi seluruh pengguna, Huawei meluncurkan aplikasi GoPaint yang dikembangkan secara independen.

Aplikasi ini dikembangkan Huawei 2012 Laboratories bersama tim litbang lain yang menguasai delapan bidang, termasuk material, physical optics, dan pengolahan grafis. Huawei juga bekerja sama dengan tim ahli seni murni untuk menciptakan aplikasi yang menghasilkan karya yang jernih dan realistis, serta menawarkan efek melukis. GoPaint didukung lebih dari 100 kuas virtual yang berbeda-beda dan tekstur realistis yang inovatif agar pengguna memiliki kanvas realistis dan natural saat melukis. Dengan FangTian Painting Engine, GoPaint memiliki banyak layer, berlatensi rendah, serta frame rate cepat yang memberikan respons cepat atas goresan kuas pengguna. Dipadukan dengan kinerja canggih komputer tablet Huawei, GoPaint hadir sebagai aplikasi melukis yang autentik, profesional, pintar, dan mudah digunakan. Maka, GoPaint akan menarik minta pelukis amatir dan profesional.

Huawei telah menjalankan penelitian dan pengembangan GoPaint selama tiga tahun. Meski memiliki seluruh sarana yang memadai untuk mengembangkan komputer tablet baru, target Huawei adalah menawarkan aplikasi melukis gratis bagi seluruh pengguna komputer tablet di seluruh dunia. Harapannya, setiap orang dapat menciptakan karya yang indah.

Menurut Huawei, GoPaint akan mencakup tutorial lengkap agar pengguna dapat mempelajari setiap perangkat pada aplikasi tersebut. Pengguna juga bisa belajar sambil bepergian, serta secara bertahap memperluas wawasannya seputar fitur-fitur yang lebih mutakhir.

Di ajang ini, Huawei juga melansir FreeBuds 6i dengan fitur noise cancellation yang semakin baik. Ajang yang berlangsung di Dubai ini juga memperkenalkan HUAWEI MateBook 14, laptop yang menggunakan layar 2.8K OLED berstandar profesional, HUAWEI WATCH GT 4, kini tersedia dalam warna hijau, serta HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition dengan tampilan baru yang bernuansa cosmic. Beberapa hari setelah peluncuran produk tersebut, pada 8-10 Mei, Huawei pun menggelar sebuah pameran bertajuk "A Heartwarming World—12 Years of Huawei Photography" di Concrete, Alserkal Avenue, Dubai. Pameran ini merupakan pameran fotografi terbesar yang pernah diadakan Huawei. Karya-karya foto luar biasa yang dipamerkan Huawei di Dubai juga dapat dilihat secara daring lewat media sosial resmi Huawei.

SOURCE Huawei