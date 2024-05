W Dubaju odbyła się premiera innowacyjnych produktów Huawei, podczas której zaprezentowano wiele nowych, hitowych produktów

To wydarzenie miało również ogromne znaczenie dla marki, ponieważ była to pierwsza od kilku lat premiera międzynarodowa zorganizowana na tak szeroką skalę, obejmująca wiele produktów wprowadzonych do sprzedaży jednocześnie na wielu rynkach, podczas której konsumentom nie tylko zaoferowano innowacyjny, zupełnie nowy sprzęt, ale także zaprezentowano opracowane przez firmę oprogramowanie, takie jak aplikacja GoPaint. Huawei planuje również przyjrzeć się wkładowi, jaki HUAWEI XMAGE wnosi w branżę fotograficzną poprzez innowacje technologiczne, udoskonalanie produktów i promowanie kultury fotografii mobilnej. Zaraz po premierze produktów w Dubaju zorganizowane zostanie kolejne wydarzenie, zatytułowane „A Heartwarming World-12 Years of Huawei Photography" („Pozytywny świat - 12 lat fotografii Huawei").

HUAWEI WATCH FIT 3: idealne połączenie mody, sportu i technologii

Hasło „Fashion Forward" („Moda naprzód") doskonale oddaje istotę produktów do noszenia Huawei, a jednocześnie dążenie firmy do zapewnienia sobie miejsca wśród marek oferujących produkty wysokiej klasy. Zupełnie nowy zegarek WATCH FIT 3 posiada klasyczny, kwadratowy design znany z wcześniejszych modeli FIT, który idzie w parze z ulepszonymi materiałami i procesami produkcyjnymi, projektem interakcji i rozszerzoną gamą kolorystyczną pasków. Wszystkie innowacje w elementach projektu składają się na spójną realizację koncepcji Huawei „Fashion Squared". Pływający wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,82 cala i wysokiej rozdzielczości zapewnia szersze, trójwymiarowe wrażenia wizualne. Obudowa zegarka ze stopu aluminium posiada elegancką fakturę. Gruby na zaledwie 9,9 mm korpus waży zaledwie 26 g, czyli nie więcej niż truskawka. Tym samym jest to najlżejszy i najcieńszy produkt w tej serii. Dzięki różnorodnym opcjom kolorystycznym i żywemu interfejsowi użytkownika, z przyciągającą wzrok, obrotową koroną, WATCH FIT 3 jest nie tylko łatwy w użyciu, ale także wyróżnia się wizualnie.

Jeśli chodzi o opcje fitness, HUAWEI WATCH FIT 3 ma pełnić funkcję osobistego trenera bezpośrednio na nadgarstku użytkownika. Aplikacja Stay Fit została gruntownie zmodernizowana. Rozszerzono bazę danych produktów żywnościowych, aby w lepszym stopniu uwzględnić 50 różnych krajów i regionów świata. Ponadto dodano nową funkcję analizy żywieniowej, która pomoże użytkownikom zachować równowagę między dietą a ćwiczeniami oraz wykorzystać naukowe metody zdrowszego odchudzania. WATCH FIT 3 to także pierwszy model, w którym zastosowano Smart Sports - zalecenia dotyczące wykonywania określonych rodzajów ćwiczeń przez określony czas, na podstawie indywidualnych nawyków, warunków pogodowych i statusu aktywności, co ma zachęcić użytkowników do budowania zdrowych nawyków.

W kwestii monitorowania stanu zdrowia WATCH FIT 3 posiada funkcję HUAWEI TruSleep™4.0, która stanowi kompleksowe ulepszenie dotychczasowych wersji. TruSleep™4.0 obejmuje pełniejszy zakres wskaźników fizjologicznych, zaś sam system oceny snu został ulepszony i oferuje interpretację wzorców snu oraz dostosowane porady. Dodatkowo nowa funkcja monitorowania oddechu podczas snu - Sleep Breathing Awareness - pozwala użytkownikom spać spokojniej. Model WATCH FIT 3 jest również wyposażony w funkcję monitorowania wskaźników zdrowia HUAWEI TruSeen™ 5.5, z 30-procentowym stabilniejszym monitorowaniem tętna. Ulepszony został także interfejs SpO2, dzięki czemu użytkownik może sprawdzić aktualne parametry saturacji w zaledwie 25 sekund.

Nowe modele MateBook X Pro i MatePad 11.5"S: narzędzia dające radość podczas procesu tworzenia

W dniu 12 grudnia zeszłego roku firma Huawei zorganizowała w Dubaju premierę produktów opartych na koncepcji „Creation of Beauty" („Tworzenie piękna"). Był to sygnał, że koncepcja produktów firmy ewoluuje z inteligentnego biura w kierunku tworzenie piękna, z produktami mającymi na celu wsparcie użytkowników w tworzeniu unikalnych i pięknych rzeczy oraz uwolnienie indywidualnej kreatywności.

Najnowsza wersja HUAWEI MateBook X Pro obejmuje innowacje technologiczne, estetyczny design i inteligentne doświadczenia, które są głęboko zakodowane w DNA komputerów Huawei. Przełomowe rozwiązania techniczne pozwoliły Huawei stworzyć laptopa, który jest jednocześnie lekki i wydajny. Całe urządzenie waży zaledwie 980 g i ma 13,5 mm grubości. Jest to jedyny laptop z wysokowydajnym procesorem Intel® Core™ Ultra 9, który waży mniej niż kilogram.

Firma Huawei zastosowała w modelu MateBook X Pro systemowe innowacje produktowe - począwszy od najbardziej podstawowych elementów, takich jak architektura HUAWEI Cloud Falcon i system rozpraszania ciepła Shark Fin, aż po technologię adaptacyjnej wydajności Super Turbo, która zapewnia doskonałą wydajność i wspiera użytkowników w kreatywnych działaniach. Dzięki zastosowaniu architektury HUAWEI Cloud Falcon model MateBook X Pro jest nie tylko lżejszy, lecz także oferuje bardziej kompaktowe rozmieszczenie podzespołów wewnętrznych, co przynosi wymierne korzyści pod względem żywotności baterii, rozpraszania ciepła i emisji dźwięku. System rozpraszania ciepła Shark Fin został całościowo zmodernizowany, dzięki czemu nawet w scenariuszach dużego obciążenia, takich jak renderowanie filmów 4K lub kompilowanie kodu, oprogramowanie będzie działać płynnie jak nigdy dotąd. Najnowsza wersja Super Turbo inteligentnie przydziela zasoby systemowe, umożliwiając użytkownikom błyskawiczne uruchamianie i otwieranie dużych plików oraz przełączanie się między zadaniami.

Koncepcja „Creation of Beauty" wprowadzona w grudniu ubiegłego roku osiągnęła swoistą apoteozę podczas ostatniego wydarzenia Huawei w Dubaju, wraz z premierą HUAWEI MatePad 11.5" S, pierwszego tabletu wyposażonego w wyświetlacz nowej generacji HUAWEI PaperMatte Display. Firma przedstawiła imponujące specyfikacje HUAWEI MatePad 11.5" S, w tym proporcje 3 : 2 (bardzo zbliżone do legendarnych „złotych proporcji"), częstotliwość odświeżania 144 Hz i rozdzielczość 2.8K.

Innowacyjna budowa wyświetlacza PaperMatte Display pozwoliła obniżyć współczynnik odbicia powierzchni do poziomu poniżej 2% i wyeliminować 99% zakłóceń świetlnych, dzięki czemu w jasnych pomieszczeniach, a nawet na zewnątrz w pełnym słońcu, użytkownicy mogą wygodnie czytać tekst lub oglądać filmy.

Tablet został również fabrycznie wyposażony w aplikację Notes. Użytkownicy dotychczasowej aplikacji Notes odkryją w niej nowe dodatki, takie jak Note Replay, która pozwala tworzyć proste notatki podczas nagrywania spotkań. Następnie wystarczy dotknąć notatki, aby powrócić do odpowiedniego punktu czasowego w nagraniu, dzięki czemu wyszukiwanie informacji stanie się łatwiejsze i bardziej wydajne niż kiedykolwiek wcześniej.

Opracowana przez Huawei aplikacja do tworzenia obrazów: kreatywne narzędzie dla każdego

Huawei udostępnia samodzielnie opracowaną aplikację GoPaint, która pozwoli każdemu czerpać radość z tworzenia obrazów.

Aplikacja ta została opracowana wspólnie przez Huawei 2012 Laboratories i inne zespoły badawczo-rozwojowe z ośmiu dziedzin, w tym materiałów, optyki fizycznej i renderowania grafiki. Zespół Huawei współpracował z najlepszymi artystami, aby stworzyć aplikację oferującą żywe i realistyczne efekty podczas pisania i malowania. Zawiera ona ponad 100 różnych wirtualnych pędzli i pionierskie, niezwykle realistyczne tekstury, dostarczając użytkownikom płótna do malowania o realistycznym i naturalnym wyglądzie. Dzięki funkcji FangTian Painting Engine aplikacja GoPaint obsługuje dużą liczbę warstw, tryb niskiego opóźnienia i wysoką liczbę klatek na sekundę, zapewniając natychmiastową reakcję na pociągnięcia pędzla przez użytkownika. W połączeniu z imponującą wydajnością tabletów Huawei, GoPaint stanowi autentyczną, profesjonalną, inteligentną i łatwą w użyciu aplikację do tworzenia obrazów, która przypadnie do gustu zarówno początkującym, jak i profesjonalnym twórcom.

Firma Huawei poświęciła trzy lata na prace badawczo-rozwojowe, które zaowocowały powstaniem aplikacji GoPaint. Chociaż zasoby przeznaczone na to przedsięwzięcie wystarczyłyby na opracowanie nowego tabletu, celem firmy było zaoferowanie użytkownikom tabletów na całym świecie nowej aplikacji do tworzenia obrazów, dostępnej do bezpłatnego pobrania, która pozwoli każdemu uwolnić twórczy potencjał.

Huawei zapowiada, że GoPaint będzie zawierać pełny zestaw samouczków, które pomogą użytkownikom opanować wszystkie narzędzia dostępne w aplikacji. Użytkownicy mogą uczyć się na bieżąco, zaczynając od prostych czynności i stopniowo pogłębiając swoją wiedzę z zakresu wyższego poziomu funkcji.

Ponadto podczas premiery innowacyjnych produktów zaprezentowano słuchawki FreeBuds 6i z ulepszonymi parametrami redukcji szumów. Podczas wydarzenia w Dubaju wspomniano także o modelu laptopa HUAWEI MateBook 14 z profesjonalnym wyświetlaczem OLED 2,8K, zegarku HUAWEI WATCH GT 4, który jest teraz dostępny w kolorze zielonym, oraz modelu HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, który może poszczycić się nową estetyką utrzymaną w kosmicznym stylu. Po premierowym wydarzeniu, w dniach 8-10 maja, Huawei zorganizuje wystawę zatytułowaną „A Heartwarming World-12 Years of Huawei Photography" w budynku Concrete przy Alserkal Avenue w Dubaju. Będzie to największa wystawa fotograficzna w historii. Zachwycające prace fotograficzne prezentowane w Dubaju można również oglądać online za pośrednictwem oficjalnych kanałów Huawei w mediach społecznościowych.

