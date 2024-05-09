Huawei'nin Dubai'de Düzenlediği Yenilikçi Ürün Lansman Etkinliğinde Çok Sayıda Yeni Gişe Rekortmeni Ürün Tanıtıldı

Bu ürün lansmanı marka için de büyük önem taşıyordu çünkü son birkaç yıldır ilk kez bu ölçekte uluslararası bir etkinlik düzenleniyor ve bu kadar çok ürün eşzamanlı olarak birden fazla pazarda piyasaya sürülerek tüketicilere sadece yenilikçi yeni donanımlar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda GoPaint uygulaması gibi kendi geliştirdiği yazılım çözümlerini de tanıtıyor. Tanıtıma göre Huawei, HUAWEI XMAGE'in teknolojik inovasyon, ürünleri geliştirme ve mobil fotoğrafçılık kültürünü teşvik etme yoluyla fotoğrafçılığa yaptığı katkıları da inceleyecek. Bu ürün lansmanının hemen ardından, Dubai'de 'İçinizi Isıtan Bir Dünya—Huawei Fotoğrafçılığının 12 Yılı' başlıklı başka bir etkinlik düzenliyoruz.

HUAWEI WATCH FIT 3: Moda, spor ve teknolojinin mükemmel birleşimi

"Fashion Forward" sloganı, Huawei giyilebilir ürünlerinin özünü ve aynı zamanda gerçek anlamda üst düzey bir marka olarak yerini sağlamlaştırma arayışını net bir şekilde yakalıyor. Yepyeni WATCH FIT 3, daha önceki FIT modellerinin klasik kare tasarımını devralırken, malzemeler ve üretim süreçleri, etkileşim tasarımı ve genişletilmiş kordon rengi seçenekleri, kapsamlı bir seviye atlamayı temsil ediyor. Tasarım öğelerindeki tüm yenilikler, Huawei'nin "Fashion Squared" konseptinin uyumlu bir şekilde hayata geçirilmesine katkıda bulunuyor. 1,82" ekstra geniş, yüksek çözünürlüklü AMOLED kayan ekran, daha geniş, daha üç boyutlu bir görsel deneyim sunar. Alüminyum alaşımlı saat gövdesi şık bir dokuya sahiptir. 9,9 mm inceliğinde ve sadece 26 gram ağırlığındaki saatin gövdesi, bir çilekten daha ağır değildir ve bu da onu serisinin şimdiye kadarki en hafif ve en ince üyesi yapar. Çok çeşitli renk seçenekleri ve göz kamaştırıcı dönen kurma kolunu entegre eden canlı kullanıcı arayüzü ile WATCH FIT 3 sadece kullanımı kolay değil, aynı zamanda dikkat çekici bir bilekliktir.

Fitness alanında HUAWEI WATCH FIT 3, kullanıcının bileğinde kişisel bir antrenör olmayı hedefliyor. Stay Fit uygulaması baştan sona yenilendi. Gıda veri tabanı 50 farklı ülke ve bölgeyi daha iyi kapsayacak şekilde genişletildi ve kullanıcıların diyet ve egzersiz arasında bir denge kurmasına ve daha sağlıklı kilo kaybı elde etmek için bilimden yararlanmasına yardımcı olan yeni bir beslenme analizi özelliği eklendi. WATCH FIT 3 ayrıca, kullanıcıları sağlıklı alışkanlıklar geliştirmeye teşvik etmek amacıyla kullanıcının alışkanlıklarına, hava koşullarına ve Aktivite halkalarının durumuna göre belirli sürelerde belirli egzersiz türlerinin yapılmasını öneren Akıllı Spor önerisinin de ilk çıkışına işaret ediyor.

Sağlık izleme konusunda WATCH FIT 3, önceki versiyonlara göre kapsamlı bir şekilde iyileştirilen HUAWEI TruSleep™4.0 özelliğine sahiptir. TruSleep™4.0 daha kapsamlı fizyolojik göstergeleri kapsıyor, uyku skoru sistemi geliştirildi ve uyku düzeni yorumlaması ve kişiye özel tavsiyeler sunuyor. Ayrıca, yeni Uyku Nefesi Farkındalığı özelliği, kullanıcıların daha huzurlu bir şekilde uyumalarına olanak tanıyor. WATCH FIT 3 ayrıca %30 daha istikrarlı kalp atış hızı izleme özelliğine sahip HUAWEI TruSeen™ 5.5 sağlık göstergeleri izleme özelliğiyle birlikte gelir. SpO2 arayüzü yenilendi ve kullanıcı mevcut SpO2 değerini 25 saniye kadar kısa bir sürede kontrol edebiliyor.

Yeni MateBook X Pro ve MatePad 11.5"S: Keyifli yaratımlar için araçlar

Huawei, geçtiğimiz yıl 12 Aralık'ta Dubai'de "Güzellik Yaratma" konseptine odaklanan bir ürün lansman etkinliği düzenledi. Bu, Huawei'nin ürün konseptinin akıllı ofisten, kullanıcıların benzersiz ve güzel kreasyonlar üretmelerine yardımcı olmayı ve her kullanıcının içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmayı amaçlayan ürünlerle güzellik yaratmaya doğru kaydığının sinyalini verdi.

HUAWEI MateBook X Pro'nun en yeni sürümü, Huawei PC'lerin DNA'sının derinliklerine kodlanmış teknolojik yenilik, estetik tasarım ve akıllı deneyimi miras alıyor. Teknik atılımlar, Huawei'nin hem hafif hem de güçlü bir dizüstü bilgisayar üretmesini sağladı. Cihazın tamamı sadece 980 g ağırlığında ve yalnızca 13,5 mm kalınlığındadır. Intel® Core™ Ultra 9 yüksek performanslı işlemciye sahip olup 1 kg'ın altında ağırlığa sahip tek dizüstü bilgisayardır.

Huawei, HUAWEI Cloud Falcon Mimarisi ve Shark Fin ısı dağıtma sistemi gibi alt düzey unsurlardan Super Turbo uyarlanabilir performans teknolojisine kadar MateBook X Pro'ya sistematik ürün inovasyonu uyguladı ve bu da kullanıcıları yaratıcı çabalarında daha iyi destekleyecek güçlü performansla sonuçlandı. HUAWEI Cloud Falcon Mimarisi, Huawei'nin MateBook X Pro'yu daha hafif hale getirmesine izin vermenin ötesinde, pil ömrü, ısı dağılımı ve ses üretimi açısından somut faydalar sağlayarak dizüstü bilgisayarın iç kısımlarının daha kompakt bir şekilde düzenlenmesine de olanak tanıyor. Shark Fin ısı dağıtım sistemi kapsamlı bir şekilde yükseltildi, böylece 4K video oluşturma veya kod derleme gibi ağır yük senaryolarında bile yazılım her zamanki gibi sorunsuz çalışacak. Super Turbo'nun en son sürümü, sistem kaynaklarını akıllı bir şekilde tahsis ederek kullanıcıların büyük dosyaları inanılmaz hızlarda açmasını ve görevler arasında milisaniyeler içinde geçiş yapmasını sağlıyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında tanıtılan "Güzellik Yaratma" konsepti, Huawei'nin en son Dubai etkinliğinde, yeni nesil HUAWEI PaperMatte Ekrana sahip ilk üretkenlik tableti olan HUAWEI MatePad 11.5"S'nin lansmanı ile bir nevi zirveye ulaştı. Huawei, HUAWEI MatePad 11.5"S'in 3:2 en boy oranı (efsanevi "altın orana" çok yakın), 144 Hz yenileme hızı ve 2,8K çözünürlük gibi etkileyici özelliklerini açıkladı.

PaperMatte Ekranın yenilikçi tasarımı, yüzey yansıtma oranını %2'nin altına düşürür ve ışık parazitini %99 oranında ortadan kaldırır, böylece kullanıcılar parlak ışıklı iç mekanlarda ve hatta dışarıda güneş ışığı altında bile rahatça metin okuyabilir veya video izleyebilir.

Tablet aynı zamanda Notes uygulamasıyla önceden yüklenmiş olarak gelir. Notes uygulamasını uzun süredir kullananlar, bir toplantıyı kaydederken basit notlar almayı sağlayan Note Replay gibi yeni eklemeleri memnuniyetle keşfedecekler. Daha sonra, ses kaydındaki ilgili zaman noktasına geri dönmek için bir nota dokunmaları yeterlidir; bu da bilgi erişimini her zamankinden daha kolay ve verimli hale getirir.

Huawei'nin kendi geliştirdiği boyama uygulaması: Herkes için yaratıcı bir araç

Huawei, tüm tüketicilere resim yapma keyfini yaşatmak için kendi geliştirdiği GoPaint uygulamasını yayınladı.

Bu uygulama, Huawei 2012 Laboratuvarları ve malzeme, fiziksel optik ve grafik oluşturma dahil sekiz alandan diğer Ar-Ge ekipleri tarafından ortaklaşa geliştirildi. Huawei ayrıca canlı ve gerçekçi yazı ve boyama efektlerine sahip bir uygulama oluşturmak için en iyi güzel sanatlar ekibiyle birlikte çalıştı. 100'den fazla farklı sanal fırça ve öncü gerçekçi dokularla birlikte gelir ve kullanıcılara boyama yapabilecekleri gerçekçi ve doğal tuvaller sunar. FangTian Boyama Motoru sayesinde GoPaint, kullanıcının fırça darbelerine anında yanıt vermek için çok sayıda katmanı, düşük gecikme süresini ve yüksek kare hızını destekler. Huawei tabletlerin güçlü performansıyla birleşen GoPaint, hem amatörlere hem de profesyonel yaratıcılara hitap edecek özgün, profesyonel, akıllı ve kullanımı kolay bir boyama uygulaması sunar.

Huawei, GoPaint'in araştırma ve geliştirme çalışmaları için üç yıl harcadı. Bu girişime ayrılan kaynaklar yeni bir tablet geliştirmek için yeterli olsa da amaç, herkesin güzel şeyler yaratabilmesi umuduyla dünyanın dört bir yanındaki tablet kullanıcılarına ücretsiz olarak indirilebilecek bir boyama uygulaması sunmaktı.

Huawei, GoPaint'in kullanıcıların uygulamadaki her bir aracı kavramalarına yardımcı olacak eksiksiz bir eğitim seti içereceğini söyledi. Kullanıcılar, basitten başlayarak ve üst düzey işlevlere ilişkin bilgilerini kademeli olarak derinleştirerek, ilerledikçe öğrenebilirler.

Ayrıca, Yenilikçi Ürün Lansmanı kapsamında gelişmiş gürültü önleme özelliklerine sahip FreeBuds 6i de tanıltıldı. Dubai etkinliği aynı zamanda profesyonel 2.8K OLED ekrana sahip bir dizüstü bilgisayar olan HUAWEI MateBook 14'e, artık yeşil renkte sunulan HUAWEI WATCH GT 4'e ve yeni bir kozmik estetiğe sahip HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition'a da ışık tuttu. Huawei, ürün lansman etkinliğinden sonraki günlerde, 8-10 Mayıs tarihleri arasında Dubai'deki Alserkal Avenue'de bulunan Concrete'de "İçinizi Isıtan Bir Dünya-12 Yıllık Huawei Fotoğrafçılığı" başlıklı bir sergi düzenliyor. Bu, Huawei'nin şimdiye kadar düzenlediği en büyük fotoğraf sergisi olacak. Dubai'de sergilenen inanılmaz fotoğraf çalışmaları, Huawei'nin resmi sosyal medyası aracılığıyla çevrimiçi olarak da görülebilir.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2406878/Fit3.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2406883/X_Pro.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2406882/MatePad.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2406881/GoPaint.jpg