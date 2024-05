V Dubaji sa konalo podujatie pri príležitosti uvedenia inovatívnych produktov Huawei, na ktorom sa predstavili viaceré nové trháky

Uvedenie týchto produktov na trh malo pre značku veľký význam, pretože je to prvýkrát za posledných niekoľko rokov, čo sa uskutočnilo medzinárodné podujatie tohto rozsahu s toľkými produktmi uvádzanými súčasne na viacerých trhoch, ktoré ponúkajú spotrebiteľom nielen inovatívny nový hardvér, ale aj odhaľujú samostatne vyvíjané softvérové riešenia, ako je aplikácia GoPaint. V súlade s týmito novinkami sa bude spoločnosť Huawei zaoberať aj prínosmi výstavy HUAWEI XMAGE k fotografovaniu prostredníctvom technologických inovácií, zdokonaľovania produktov a podpory kultúry mobilnej fotografie. Hneď po uvedení tohto produktu sa tu v Dubaji uskutoční ďalšie podujatie s názvom „Hrejivý svet — 12 rokov fotografie Huawei".

HODINKY HUAWEI WATCH FIT 3: dokonalé spojenie módy, športu a technológie

Slogan „Fashion Forward" (Módou vpred) šikovne zachytáva podstatu nositeľnej elektroniky Huawei a zároveň jej snahu zabezpečiť si svoje miesto ako skutočne špičkovej značky. Úplne nové hodiny WATCH FIT 3 zdedili klasický štvorcový dizajn starších modelov, zatiaľ čo materiály a výrobné procesy, dizajn interakcie a rozšírený výber farieb remienka predstavujú komplexné zdokonalenie. Všetky inovácie dizajnových prvkov prispievajú ku kompaktnej realizácii konceptu Huawei „Fashion Squared" (Hranatá móda). Extra veľký plávajúci displej AMOLED s vysokým rozlíšením s veľkosťou 1,82" prináša širší a trojrozmernejší vizuálny zážitok. Telo hodiniek z hliníkovej zliatiny má elegantnú textúru. S hrúbkou 9,9 mm a s hmotnosťou len 26 g nie je ťažšie ako jahoda, čo z neho robí najľahšieho a najtenšieho pretekára vo svojom rade. Vďaka rozmanitej škále farebných možností a živému používateľskému rozhraniu, ktoré integruje oslnivú rotujúcu korunku, sa hodinky WATCH FIT 3 nielen ľahko používajú, ale sú aj zaujímavým kúskom medzi náramkovými doplnkami.

Pokiaľ ide o fitness, cieľom hodiniek HUAWEI WATCH FIT 3 je byť osobným trénerom priamo na zápästí používateľa. Aplikácia Stay Fit bola dôkladne aktualizovaná. Jej databáza potravín bola rozšírená tak, aby lepšie pokrývala 50 rôznych krajín a regiónov, a bola pridaná nová funkcia analýzy výživy, ktorá pomáha používateľom dosiahnuť rovnováhu medzi stravou a cvičením a využívať vedu na dosiahnutie zdravšieho chudnutia. Hodinky WATCH FIT 3 tiež predstavujú debut sugestívneho nástroja Smart Sports, ktorý odporúča vykonávať určité typy cvičení po určitú dobu na základe návykov používateľa, poveternostných podmienok a stavu krúžkov aktivity s cieľom povzbudiť používateľov k rozvoju zdravých návykov.

Pokiaľ ide o monitorovanie zdravia, hodinky WATCH FIT 3 sú vybavené technológiou HUAWEI TruSleep™4.0, ktorá komplexne zlepšuje predchádzajúce iterácie. Technológia TruSleep™4.0 pokrýva kompletnejšiu škálu fyziologických ukazovateľov, jej systém skóre spánku sa zlepšil a ponúka interpretáciu spánkového vzoru a poradenstvo na mieru. Okrem toho nová funkcia Sleep Breathing Awareness (prehľad o dýchaní počas spánku) umožňuje používateľom spať s lepším pokojom v duši. Hodinky WATCH FIT 3 sú tiež vybavené monitorovaním zdravotných indikátorov HUAWEI TruSeen™ 5.5 so stabilnejším monitorovaním srdcovej frekvencie až o 30 %. Má vylepšené rozhranie saturácie kyslíka (SpO2) a používateľ môže skontrolovať svoju aktuálnu SpO2 už za 25 sekúnd.

Nový MateBook X Pro a MatePad 11.5"S: nástroje pre radostnú tvorbu

Spoločnosť Huawei usporiadala minulý rok 12. decembra v Dubaji podujatie na predstavenie produktu, ktoré sa sústredilo na koncept „Tvorba krásy". To signalizovalo, že produktová koncepcia spoločnosti Huawei sa presúva od inteligentnej kancelárie k vytváraniu krásy, s produktmi zameranými na pomoc používateľom vytvárať jedinečné a krásne výtvory a povzbudzovať každého z nich k väčšej kreativite.

Najnovšia verzia HUAWEI MateBook X Pro zdedila technologickú inováciu, estetický dizajn a inteligentný zážitok, ktoré sú zakódované hlboko v DNA počítačov Huawei. Technické objavy umožnili spoločnosti Huawei vytvoriť prenosný počítač, ktorý je zároveň ľahký aj výkonný. Celé zariadenie váži len 980 g a má hrúbku len 13,5 mm. Je to jediný ďalší notebook s vysoko výkonným procesorom Intel® Core™ Ultra 9, ktorý váži menej ako 1 kg.

Spoločnosť Huawei uplatnila v prípade MateBook X Pro systematickú inováciu produktov, od základných prvkov, ako je architektúra HUAWEI Cloud Falcon a systém odvádzania tepla Shark Fin, až po technológiu adaptívneho výkonu Super Turbo, výsledkom čoho je silný výkon, ktorý lepšie podporí používateľov v ich tvorivom úsilí. Okrem toho, že Huawei umožňuje, aby bol MateBook X Pro ľahší, vďaka architektúre HUAWEI Cloud Falcon má aj kompaktnejšie usporiadanie vnútorných častí notebooku, s hmatateľnými výhodami pre výdrž batérie, odvádzanie tepla a zvukovú produkciu. Systém odvádzania tepla Shark Fin bol úplne modernizovaný, takže aj v scenároch s vysokým zaťažením, ako je vykresľovanie videa v rozlíšení 4K alebo tvorba kódu, bude softvér fungovať rovnako hladko ako kedykoľvek predtým. Najnovšia iterácia Super Turbo inteligentne alokuje systémové zdroje, čo umožňuje používateľom spúšťať a otvárať veľké súbory veľmi vysokou rýchlosťou a prepínať medzi úlohami v milisekundách.

Koncept „Creation of Beauty" (vytváranie krásy) predstavený v decembri minulého roka dosiahol určitý druh stelesnenia na najnovšom podujatí spoločnosti Huawei v Dubaji, a to uvedením HUAWEI MatePad 11.5"S, prvého tabletu na zvýšenie produktivity s displejom HUAWEI PaperMatte novej generácie. Spoločnosť Huawei odhalila pôsobivé špecifikácie HUAWEI MatePad 11.5"S, vrátane pomeru strán 3:2 (veľmi blízko k legendárnemu „zlatému pomeru"), obnovovacej frekvencie 144 Hz a rozlíšenia 2,8 K.

Inovatívny dizajn displeja PaperMatte znižuje odrazivosť povrchu pod 2 % a eliminuje 99 % rušenia svetla, takže v jasne osvetlených vnútorných priestoroch alebo dokonca vonku na slnku môžu používatelia pohodlne čítať text alebo sledovať videá.

Tablet je tiež predinštalovaný s aplikáciou Notes (Poznámky). Dlhoroční používatelia tejto aplikácie objavia vítané nové prírastky, ako napríklad prehrávanie poznámok, ktoré umožňuje zapisovať si jednoduché poznámky počas nahrávania stretnutia. Potom sa môžu jednoducho dotknúť poznámky a vrátiť sa do zodpovedajúceho časového bodu zvukového záznamu, čo viac ako kedykoľvek predtým uľahčuje a zefektívňuje vyhľadávanie informácií.

Samostatne vyvinutá aplikácia spoločnosti Huawei na maľovanie: kreatívny nástroj pre každého

Spoločnosť Huawei vydala vlastnú aplikáciu GoPaint, aby priniesla radosť z maľovania všetkým spotrebiteľom.

Túto aplikáciu spoločne vyvinuli laboratóriá Huawei 2012 a ďalšie výskumné a vývojové tímy z ôsmich oblastí vrátane materiálov, fyzikálnej optiky a vykresľovania grafiky. Spoločnosť Huawei tiež spolupracovala so špičkovým umeleckým tímom na vytvorení aplikácie so živými a realistickými efektmi písania a maľovania. Dodáva sa s viac ako 100 rôznymi virtuálnymi štetcami a priekopníckymi realistickými textúrami, ktoré používateľom poskytujú realistické a prírodné plátna na maľovanie. Vďaka nástroju FangTian Painting Engine podporuje GoPaint veľké množstvo vrstiev, nízku latenciu (oneskorenie) a vysokú snímkovú frekvenciu pre okamžitú reakciu na ťahy štetca používateľa. V kombinácii so silným výkonom tabletov Huawei prináša GoPaint autentickú, profesionálnu, inteligentnú a ľahko použiteľnú aplikáciu na maľovanie, ktorá osloví amatérov aj profesionálnych kreatívcov.

Spoločnosť Huawei strávila tri roky výskumom a vývojom aplikácie GoPaint. Zatiaľ čo zdroje venované na tento počin by stačili na vývoj nového tabletu, namiesto toho bolo cieľom ponúknuť používateľom tabletov na celom svete aplikáciu na maľovanie, ktorá by bola zdarma na stiahnutie v nádeji, že každý by mohol vytvárať krásne veci.

Spoločnosť Huawei uviedla, že GoPaint bude obsahovať kompletnú sadu príručiek, ktoré pomôžu používateľom zvládnuť každý nástroj v aplikácii. Používatelia sa môžu učiť za pochodu, začínajúc jednoducho a postupne prehlbujúc svoje vedomosti o funkciách vyššej úrovne.

Predstavenie inovatívneho produktu zahŕňalo okrem toho uvedenie slúchadiel FreeBuds 6i s vylepšenými možnosťami potlačenia hluku. Podujatie v Dubaji sa bližšie venovalo aj HUAWEI MateBook 14, notebooku s profesionálnym displejom 2.8 K OLED, hodinkám HUAWEI WATCH GT 4, ktoré sú teraz k dispozícii v zelenej farbe, a hodinkám HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, ktoré sa môžu pochváliť novou kozmickou úpravou. Následne po uvedení produktu na trh, v dňoch od 8. do 10. mája, usporiada spoločnosť Huawei výstavu s názvom „Hrejivý svet – 12 rokov fotografie Huawei" na Concrete na Alserkal Avenue v Dubaji. Bude to najväčšia fotografická výstava, akú kedy spoločnosť Huawei usporiadala. Neuveriteľné fotografické diela vystavené v Dubaji si môžete pozrieť aj online prostredníctvom oficiálnych sociálnych médií spoločnosti Huawei.

