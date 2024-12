O Fórum de Finanças Sustentáveis de Abu Dhabi marca a conclusão da ADFW de 2024

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 13 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A ADGM, centro financeiro internacional (IFC) de Abu Dhabi, em parceria com o Global Climate Finance Centre (GCFC), HSBC e a Smartenergy, sediou hoje a 7a edição do Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF) para encerrar a Abu Dhabi Finance Week (ADFW).

Exatamente um ano após o término da COP28 e apenas algumas semanas após a COP29, a ADSFF ressaltou seu forte compromisso de promover conversas fundamentais sobre desenvolvimento financeiro sustentável, fornecendo uma plataforma interativa e global para discussões sobre regulamentação, conscientização e colaboração.

O ADSFF deste ano envolveu discussões estratégicas e de alto nível sobre como concretizar não apenas as ambições líquidas de zero carbono dos Emirados Árabes Unidos, mas também contribuir para a transição mundial para um futuro sustentável, posicionando Abu Dhabi e o ADGM como líderes na construção de um impulso de longo prazo para o financiamento sustentável.

Sua Alteza Sheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan, presidente e CEO dos Aceleradores Independentes de Mudanças Climáticas dos Emirados Árabes Unidos, fez um discurso de abertura, enfatizando o papel de liderança dos Emirados Árabes Unidos na ação climática e a necessidade de iniciativas colaborativas para enfrentar com eficácia os desafios ambientais por meio de financiamento combinado.

Sua Excelência Majid Al Suwaidi, CEO da Alterra, conduziu uma conversa esclarecedora com a CEO da GCFC, Mercedes Vela Monserrate sobre o lançamento do maior fundo climático do mundo, seu progresso até o momento e como está mobilizando capital juntamente com seus parceiros na sessão "Catalisando o futuro: a visão ousada de Abu Dhabi para se tornar um centro financeiro climático global".

A agenda do ADSFF também abordou uma série de tópicos urgentes em finanças sustentáveis e governança ambiental. Uma sessão memorável foi o discurso de abertura de Carme Artigas Brugal, copresidente do Conselho Consultivo de IA das Nações Unidas, em que ela destacou os avanços da ONU na definição de regras internacionais para IA. Artigas, que lidera a iniciativa de estabelecer um conjunto de regras globais sobre a cooperação em IA, destacou o potencial da IA para enfrentar os desafios globais, enfatizando a importância de integrar reflexões éticas com a busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Em seu discurso de boas-vindas, Emmanuel Givanakis, CEO da Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros da ADGM, destacou as iniciativas da ADGM sobre finanças sustentáveis, reiterando sua missão estratégica de ser um catalisador na Capital do Capital Verde. Givanakis afirmou: "Na ADGM, nós nos posicionamos como um dos principais motivadores no caminho dos Emirados Árabes Unidos para a obtenção de emissões líquidas zero até 2050, oferecendo um ecossistema apoiado por uma estrutura regulatória abrangente que promove finanças sustentáveis e transição climática. Também incentivamos os setores público e privado a colaborar para preencher a lacuna de financiamento ecológico, acelerar a transição para zerar as emissões líquidas e definir o cenário financeiro sustentável do futuro."

"O sucesso do ADSFF é uma prova de sua relevância na promoção do conhecimento, no fornecimento de percepções e na criação de parcerias no papel do setor financeiro para enfrentar as mudanças climáticas", observou ele.

Representantes seniores do grupo bancário global, o HSBC, destacaram a atual economia climática global e compartilharam as estratégias do HSBC para mobilizar financiamento e promover a inovação que se alinha às metas científicas para limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C. Em um painel de discussão sobre investimentos impactantes, os participantes Fabrice Dumonteil – presidente e CEO do Eiffel Investment Group, Jérôme de Bontin – sócio do Capricorn Investment Group, Jonathan Dean – chefe de gestão de fundos de private equity de impacto da AXA IM Alts e Ewa Jackson, – diretor administrativo e chefe de produtos climáticos da Apollo Global Management, analisaram como o capital privado flui para projetos ambientalmente benéficos e questionaram a eficácia do ecossistema atual na criação de impacto mensurável.

Os mercados de carbono e sua evolução também foram um foco importante, os especialistas da Climate Finance Partners, da Financial Services Regulatory Authority (FRSA) da ADGM, da Offset8 Capital e da GIGATONS debateram sobre o possível uso de créditos de carbono como meio de financiar as mudanças climáticas e atingir as metas nacionais.

A energia renovável, outro tópico importante, discutiu a previsão da Associação Internacional de Energia (IEA) de crescimento acelerado em energias renováveis nos próximos cinco anos. Especialistas da Smartenergy, Hudson Sustainable Group, Stonepeak e Vortex Energy, compartilharam insights sobre oportunidades emergentes em mercados renováveis

O ADSFF também testemunhou 44 novos signatários para a Declaração de Finanças Sustentáveis de Abu Dhabi, uma plataforma para os signatários se envolverem diretamente com a ADGM e colaborarem nas melhores práticas, soluções inovadoras e ofertas comerciais dentro da sustentabilidade. Com esse acréscimo, o número total de membros que assinaram a declaração cresceu para 160 signatários.

A conferência Women in Finance foi outro importante evento para marcar o último dia do ADSFF. Reuniu mulheres altamente talentosas no setor financeiro, como Martina Strong – embaixadora da Embaixada dos Estados Unidos da América nos Emirados Árabes Unidos, Dra. Alyazia Al Kuwaiti - diretora executiva - Indústrias dos Emirados Árabes Unidos na Mubadala Investment Company, Madiha Sattar - MD, Sócia da Growth Ventures no BNY, Amna Ajmal – EVP da Mastercard e Rania Fathallah - diretora administrativa - Crédito Privado na Franklin Templeton, que proferiram discursos inspiradores e promoveram conexões significativas.

