Abu Dhabi Sustainable Finance Forum markiert den Abschluss der ADFW 2024

ABU DHABI, VAE, 13. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- ADGM, das internationale Finanzzentrum (IFC) von Abu Dhabi, veranstaltete heute in Zusammenarbeit mit dem Global Climate Finance Centre (GCFC), HSBC und Smartenergy die siebte Ausgabe des Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF) als Abschluss der Abu Dhabi Finance Week (ADFW).

Genau ein Jahr nach dem Ende der COP28 und nur wenige Wochen nach der COP29 unterstrich das ADSFF ihr starkes Engagement für die Berichterstattung über kritische Gespräche über nachhaltige Finanzentwicklung und bot eine interaktive und globale Plattform für Diskussionen über Regulierung, Bewusstsein und Zusammenarbeit.

Das diesjährige ADSFF beinhaltete strategische und hochrangige Diskussionen über das Erreichen der Netto-Null-Ziele der VAE, aber auch über den Beitrag zum Übergang der Welt in eine nachhaltige Zukunft, wodurch sich Abu Dhabi und ADGM weiter als Vorreiter beim Aufbau einer langfristigen Dynamik für nachhaltige Finanzen positionieren.

Ihre Hoheit Sheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan, Präsidentin und CEO des UAE Independent Climate Change Accelerators, hielt eine Grundsatzrede, in der sie die Führungsrolle der VAE im Bereich des Klimaschutzes und die Notwendigkeit gemeinsamer Ansätze zur wirksamen Bewältigung von Umweltproblemen durch Mischfinanzierung betonte.

Seine Eminenz Majid Al Suwaidi, CEO von Alterra, führte in der Sitzung „Catalysing the Future: Abu Dhabi's Bold Vision to Become A Global Climate Finance Hub", ein aufschlussreiches Kamingespräch mit der CEO des GCFC, Mercedes Vela Monserrate, über den Start des weltgrößten Klimafonds, seine bisherigen Fortschritte und wie er zusammen mit seinen Partnern Kapital mobilisiert

Auf der Agenda des ADSFF standen auch eine Reihe dringender Themen aus den Bereichen nachhaltige Finanzen und Umweltmanagement. Eine bemerkenswerte Sitzung war die Grundsatzrede von Carme Artigas Brugal, Co-Chair des Beratungsgremiums für künstliche Intelligenz bei den Vereinten Nationen, in der sie die Fortschritte der UN bei der Festlegung internationaler Regeln für künstliche Intelligenz hervorhob. Artigas, die die Initiative zur Erstellung eines globalen Regelwerks für die KI-Zusammenarbeit leitet, hob das Potenzial der KI bei der Bewältigung globaler Herausforderungen hervor und betonte, wie wichtig es ist, neben der Verfolgung der Ziele für nachhaltige Entwicklung auch ethische Überlegungen einzubeziehen.

In seiner Begrüßungsrede hob Emmanuel Givanakis, CEO der Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen bei der ADGM, die Initiativen der ADGM im Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft hervor und bekräftigte ihren strategischen Auftrag, als Katalysator für die Hauptstadt des grünen Kapitals zu wirken. Givanakis sagte: „Wir bei der ADGM positionieren uns als eine wichtige Triebkraft auf dem Weg der VAE, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, indem wir ein Ökosystem anbieten, das von einem umfassenden regulatorischen Rahmen unterstützt wird, der nachhaltige Finanzen und den Klimawandel fördert. Wir ermutigen auch den öffentlichen und den privaten Sektor, bei der Überbrückung der grünen Finanzierungslücke zusammenzuarbeiten, den Übergang zu Netto-Null zu beschleunigen und die nachhaltige Finanzlandschaft der Zukunft zu gestalten."

„Der Erfolg des ADSFF ist ein Beweis für seine Bedeutung bei der Förderung von Wissen, der Bereitstellung von Erkenntnissen und dem Aufbau von Partnerschaften in der Rolle des Finanzsektors bei der Bekämpfung des Klimawandels", bemerkte er.

Hochrangige Vertreter der globalen Bankengruppe HSBC beleuchteten die derzeitige globale Klimawirtschaft und erläuterten die Strategien von HSBC zur Mobilisierung von Finanzmitteln und zur Förderung von Innovationen, die mit den wissenschaftlich fundierten Zielen zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 °C in Einklang stehen. In einer Podiumsdiskussion zum Thema Impactful Investing untersuchten Fabrice Dumonteil – Chairman & CEO der Eiffel Investment Group, Jérôme de Bontin – Partner bei der Capricorn Investment Group, Jonathan Dean – Head of Impact Private Equity Fund Management bei AXA IM Alts und Ewa Jackson, – Managing Director und Head of Climate Product bei Apollo Global Management, wie privates Kapital in umweltfreundliche Projekte fließt und hinterfragten die Effektivität des derzeitigen Ökosystems bei der Schaffung messbarer Auswirkungen.

Ein weiterer Schwerpunkt waren die Kohlenstoffmärkte und ihre Entwicklung. Experten von Climate Finance Partners, der Regulierungsbehörde für Finanzdienstleistungen (FRSA) der ADGM, Offset8 Capital und GIGATONS sprachen über die mögliche Nutzung von Kohlenstoffgutschriften als Mittel zur Finanzierung des Klimawandels und zur Erreichung nationaler Ziele.

Bei einem weiteren wichtigen Thema, den erneuerbaren Energien, wurde die Vorhersage der International Energy Association (IEA) über ein beschleunigtes Wachstum der erneuerbaren Energien in den nächsten fünf Jahren diskutiert. Experten von Smartenergy, Hudson Sustainable Group, Stonepeak und Vortex Energy gaben Einblicke in neue Möglichkeiten auf den Märkten für erneuerbare Energien

Auf dem ADSFF wurden außerdem 44 neue Unterzeichner für die Abu Dhabi Sustainable Finance Declaration gewonnen, eine Plattform, über die die Unterzeichner direkt mit der ADGM in Kontakt treten und bei bewährten Verfahren, innovativen Lösungen und kommerziellen Angeboten im Bereich Nachhaltigkeit zusammenarbeiten können. Damit ist die Gesamtzahl der Mitglieder, die die Erklärung unterzeichnet haben, auf 160 gestiegen.

Die Konferenz „Women in Finance" war eine weitere wichtige Veranstaltung am letzten Tag des ADSFF. Es versammelten sich hochkarätige Frauen aus dem Finanzsektor wie Martina Strong – Botschafterin der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika in den VAE, Dr. Alyazia Al Kuwaiti – Executive Director – UAE Industries bei Mubadala Investment Company, Madiha Sattar – MD, Growth Ventures Partner bei BNY, Amna Ajmal – EVP von Mastercard und Rania Fathallah – Managing Director – Private Credit bei Franklin Templeton, die inspirierende Reden hielten und bedeutungsvolle Verbindungen herstellten.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg