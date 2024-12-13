阿布達比可持續金融論壇（Abu Dhabi Sustainable Finance Forum）圓滿落幕，為2024阿布達比金融週（ADFW 2024）劃上句號

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ADGM

14 12月, 2024, 04:15 CST

阿聯酋阿布達比2024年12月14日 /美通社/ -- 阿布達比國際金融中心阿布達比全球市場（ADGM）今日聯同全球氣候金融中心（GCFC）、滙豐（HSBC）及Smartenergy舉辦第七屆阿布達比可持續金融論壇（ADSFF），為阿布達比金融週（ADFW）畫上圓滿句號。

正值COP28結束一週年及COP29剛結束數週之際，阿布達比可持續金融論壇（ADSFF）展現出對推動可持續金融發展的堅定承諾，並提供了一個互動性高且具全球視野的平台，聚焦於法規、意識提升及協作等重要議題的討論。

今年的阿布達比可持續金融論壇（ADSFF）聚焦於策略性和高層次的討論，不僅致力於實現阿聯酋的淨零排放目標，還為全球向可持續未來的轉型作出貢獻，進一步鞏固阿布達比及阿布達比全球市場（ADGM）在推動可持續金融長期發展方面的領導地位。

阿聯酋氣候變化加速器獨立機構（UAE Independent Climate Change Accelerators）主席兼行政總裁 Sheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan閣下發表了主旨演講，強調阿聯酋在氣候行動中的領導角色，以及透過融合式金融推動合作以有效應對環境挑戰的重要性。

Alterra行政總裁Majid Al Suwaidi閣下主持了一場引人深思的爐邊對話，與全球氣候金融中心（GCFC）行政總裁Mercedes Vela Monserrate深入探討全球最大氣候基金的啟動、迄今取得的進展，以及該基金如何與合作夥伴攜手動員資本。此對話環節以「催化未來：阿布達比成為全球氣候金融樞紐的宏大願景」（Catalysing the Future: Abu Dhabi's Bold Vision to Become A Global Climate Finance Hub）為題，彰顯阿布達比的雄心壯志。

阿布達比可持續金融論壇（ADSFF）的議程亦深入探討了可持續金融及環境治理領域的一系列迫切議題。其中一場備受矚目的會議是由聯合國人工智能諮詢機構聯席主席Carme Artigas Brugal發表的主題演講，她闡述了聯合國在制定人工智能國際規則方面的最新進展。阿蒂加斯（Artigas）領導著建立全球人工智能合作規範的倡議，她強調了人工智能在應對全球挑戰方面的潛力，並強調在追求可持續發展目標的同時，融入倫理考量的重要性。

在歡迎致辭中，阿布達比全球市場（ADGM）金融服務監管局（Financial Services Regulatory Authority）行政總裁Emmanuel Givanakis強調了阿布達比全球市場（ADGM）在可持續金融方面的倡議，並重申其作為綠色資本之都催化劑的策略使命。Givanakis表示：「阿布達比全球市場（ADGM）將自己定位為阿聯酋實現2050年達成淨零排放目標的重要推動力，並提供一個由全面監管框架支持的生態系統，促進可持續金融和氣候轉型。我們還鼓勵公共和私人部門合作，彌合綠色融資缺口，加速向淨零過渡，並塑造未來的可持續金融格局。」

他表示：「阿布達比可持續金融論壇（ADSFF）的成功證明了其在推動知識交流、提供洞察力並建立合作夥伴關係方面的相關性，尤其是在金融部門應對氣候變化的角色中。」

環球銀行集團滙豐（HSBC）的高層代表強調了當前的全球氣候經濟，並分享了滙豐（HSBC）的策略，旨在動員資金並促進創新，以符合基於科學的目標，將全球氣溫上升限制在1.5°C以內。在一場關於影響力投資的專題討論中，Eiffel Investment Group主席兼行政總裁Fabrice Dumonteil、Capricorn Investment Group合夥人Jérôme de Bontin、AXA IM Alts影響力私募股權基金管理主管Jonathan Dean、Apollo Global Management氣候產品主管Ewa Jackson探討了私募資本如何流入有益環境的項目，並質疑當前生態系統在創造可衡量影響方面的效能。

碳市場及其演變亦是主要焦點，來自氣候金融夥伴、阿布達比全球市場（ADGM）金融服務監管局（FRSA）、Offset8 Capital及GIGATONS的專家，討論了碳信用如何作為融資應對氣候變化及實現國家目標的手段。

另一個關鍵議題是可再生能源，討論了國際能源署（IEA）預測未來五年可再生能源將加速增長。來自Smartenergy、Hudson Sustainable Group、Stonepeak和Vortex Energy的專家分享了可再生能源市場中新興機遇的見解

阿布達比可持續金融論壇（ADSFF）亦見證了44個新簽署方加入阿布達比可持續金融宣言，這是一個讓簽署方與阿布達比全球市場（ADGM）直接互動的平台，旨在促進可持續發展領域內的最佳實踐、創新解決方案及商業產品的合作。隨著這一新增，簽署該宣言的成員總數已增至160個簽署方。

「金融界女性」（Women in Finance）會議是標誌著阿布達比可持續金融論壇（ADSFF）最後一天的另一個重要活動。此次會議匯聚了金融界的傑出女性，包括美國駐阿聯酋大使館大使Martina Strong、Mubadala Investment CompanyMubadala Investment Company產業部執行董事Alyazia Al Kuwaiti博士、Growth Ventures Partner at BNY常務董事Madiha Sattar、Mastercard執行副總裁Amna Ajmal、富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）私人信貸部門常務董事Rania Fathallah等，她們發表了鼓舞人心的演講，並促進了有意義的聯繫。

SOURCE ADGM

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