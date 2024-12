阿布達比可持續金融論壇（Abu Dhabi Sustainable Finance Forum）圓滿落幕，為2024阿布達比金融週（ADFW 2024）劃上句號

阿聯酋阿布達比2024年12月14日 /美通社/ -- 阿布達比國際金融中心阿布達比全球市場(ADGM)今日聯同全球氣候金融中心(GCFC)、滙豐(HSBC)及Smartenergy舉辦第七屆阿布達比可持續金融論壇(ADSFF),為阿布達比金融週(ADFW)畫上圓滿句號。

正值COP28結束一週年及COP29剛結束數週之際,阿布達比可持續金融論壇(ADSFF)展現出對推動可持續金融發展的堅定承諾,並提供了一個互動性高且具全球視野的平台,聚焦於法規、意識提升及協作等重要議題的討論。

今年的阿布達比可持續金融論壇(ADSFF)聚焦於策略性和高層次的討論,不僅致力於實現阿聯酋的淨零排放目標,還為全球向可持續未來的轉型作出貢獻,進一步鞏固阿布達比及阿布達比全球市場(ADGM)在推動可持續金融長期發展方面的領導地位。

阿聯酋氣候變化加速器獨立機構(UAE Independent Climate Change Accelerators)主席兼行政總裁 Sheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan閣下發表了主旨演講,強調阿聯酋在氣候行動中的領導角色,以及透過融合式金融推動合作以有效應對環境挑戰的重要性。

Alterra行政總裁Majid Al Suwaidi閣下主持了一場引人深思的爐邊對話,與全球氣候金融中心(GCFC)行政總裁Mercedes Vela Monserrate深入探討全球最大氣候基金的啟動、迄今取得的進展,以及該基金如何與合作夥伴攜手動員資本。此對話環節以「催化未來:阿布達比成為全球氣候金融樞紐的宏大願景」(Catalysing the Future: Abu Dhabi's Bold Vision to Become A Global Climate Finance Hub)為題,彰顯阿布達比的雄心壯志。

阿布達比可持續金融論壇(ADSFF)的議程亦深入探討了可持續金融及環境治理領域的一系列迫切議題。其中一場備受矚目的會議是由聯合國人工智能諮詢機構聯席主席Carme Artigas Brugal發表的主題演講,她闡述了聯合國在制定人工智能國際規則方面的最新進展。阿蒂加斯(Artigas)領導著建立全球人工智能合作規範的倡議,她強調了人工智能在應對全球挑戰方面的潛力,並強調在追求可持續發展目標的同時,融入倫理考量的重要性。

在歡迎致辭中,阿布達比全球市場(ADGM)金融服務監管局(Financial Services Regulatory Authority)行政總裁Emmanuel Givanakis強調了阿布達比全球市場(ADGM)在可持續金融方面的倡議,並重申其作為綠色資本之都催化劑的策略使命。Givanakis表示:「阿布達比全球市場(ADGM)將自己定位為阿聯酋實現2050年達成淨零排放目標的重要推動力,並提供一個由全面監管框架支持的生態系統,促進可持續金融和氣候轉型。我們還鼓勵公共和私人部門合作,彌合綠色融資缺口,加速向淨零過渡,並塑造未來的可持續金融格局。」

他表示:「阿布達比可持續金融論壇(ADSFF)的成功證明了其在推動知識交流、提供洞察力並建立合作夥伴關係方面的相關性,尤其是在金融部門應對氣候變化的角色中。」

環球銀行集團滙豐(HSBC)的高層代表強調了當前的全球氣候經濟,並分享了滙豐(HSBC)的策略,旨在動員資金並促進創新,以符合基於科學的目標,將全球氣溫上升限制在1.5°C以內。在一場關於影響力投資的專題討論中,Eiffel Investment Group主席兼行政總裁Fabrice Dumonteil、Capricorn Investment Group合夥人Jérôme de Bontin、AXA IM Alts影響力私募股權基金管理主管Jonathan Dean、Apollo Global Management氣候產品主管Ewa Jackson探討了私募資本如何流入有益環境的項目,並質疑當前生態系統在創造可衡量影響方面的效能。

碳市場及其演變亦是主要焦點,來自氣候金融夥伴、阿布達比全球市場(ADGM)金融服務監管局(FRSA)、Offset8 Capital及GIGATONS的專家,討論了碳信用如何作為融資應對氣候變化及實現國家目標的手段。

另一個關鍵議題是可再生能源,討論了國際能源署(IEA)預測未來五年可再生能源將加速增長。來自Smartenergy、Hudson Sustainable Group、Stonepeak和Vortex Energy的專家分享了可再生能源市場中新興機遇的見解

阿布達比可持續金融論壇(ADSFF)亦見證了44個新簽署方加入阿布達比可持續金融宣言,這是一個讓簽署方與阿布達比全球市場(ADGM)直接互動的平台,旨在促進可持續發展領域內的最佳實踐、創新解決方案及商業產品的合作。隨著這一新增,簽署該宣言的成員總數已增至160個簽署方。

「金融界女性」(Women in Finance)會議是標誌著阿布達比可持續金融論壇(ADSFF)最後一天的另一個重要活動。此次會議匯聚了金融界的傑出女性,包括美國駐阿聯酋大使館大使Martina Strong、Mubadala Investment CompanyMubadala Investment Company產業部執行董事Alyazia Al Kuwaiti博士、Growth Ventures Partner at BNY常務董事Madiha Sattar、Mastercard執行副總裁Amna Ajmal、富蘭克林鄧普頓(Franklin Templeton)私人信貸部門常務董事Rania Fathallah等,她們發表了鼓舞人心的演講,並促進了有意義的聯繫。

