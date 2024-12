Le Forum d'Abou Dabi sur la finance durable ferme la marche de l'ADFW 2024

ABOU DABI, ÉAU, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- L'ADGM, le centre financier international (IFC) d'Abou Dabi, en partenariat avec le Global Climate Finance Centre (GCFC), HSBC et Smartenergy, a accueilli aujourd'hui la 7e édition de l'Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF) pour clôturer l'Abu Dhabi Finance Week (ADFW).

Un an exactement après la fin de la COP28 et quelques semaines après la COP29, l'ADSFF a souligné son engagement ferme à couvrir les conversations critiques sur le développement financier durable, en fournissant une plateforme interactive et mondiale pour les discussions sur la réglementation, la sensibilisation et la collaboration.

Cette année, l'ADSFF a donné lieu à des discussions stratégiques et de haut niveau sur la concrétisation des ambitions zéro émission nette des Émirats arabes unis, mais aussi sur la contribution à la transition du monde vers un avenir durable, positionnant ainsi Abou Dabi et l'ADGM comme des leaders dans la création d'un élan à long terme pour la finance durable.

Son Altesse Sheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan, présidente et directrice générale de l'UAE Independent Climate Change Accelerators, a prononcé un discours liminaire, soulignant le rôle de chef de file des Émirats arabes unis dans l'action climatique et la nécessité d'approches collaboratives pour relever efficacement les défis environnementaux par le biais d'un financement mixte.

S.E. Majid Al Suwaidi, CEO d'Alterra, a mené une discussion éclair avec la CEO de GCFC, Mercedes Vela Monserrate sur le lancement du plus grand fonds climatique du monde, ses progrès à ce jour et la façon dont il mobilise des capitaux avec ses partenaires lors de la session « Catalysing the Future: Abu Dhabi's Bold Vision to Become A Global Climate Finance Hub ».

L'ordre du jour de l'ADSFF a également exploré une série de sujets urgents dans le domaine de la finance durable et de la gouvernance environnementale. Une session notable a été le discours d'ouverture de Carme Artigas Brugal, coprésidente de l'organe consultatif sur l'IA aux Nations unies, où elle a souligné les avancées des Nations unies dans l'établissement de règles internationales pour l'IA. Artigas, qui dirige l'initiative visant à établir un règlement mondial sur la coopération en matière d'IA, a souligné le potentiel de l'IA pour relever les défis mondiaux, en insistant sur l'importance d'intégrer des considérations éthiques dans la poursuite des objectifs de développement durable.

Dans son discours de bienvenue, Emmanuel Givanakis, CEO de l'Autorité de régulation des services financiers à l'ADGM, a souligné les initiatives de l'ADGM en matière de finance durable, réitérant sa mission stratégique d'être un catalyseur dans la capitale du capital vert. Givanakis déclare : « À l'ADGM, nous nous positionnons comme un moteur clé dans la trajectoire des Émirats arabes unis vers la réalisation d'émissions nettes nulles d'ici 2050, en offrant un écosystème soutenu par un cadre réglementaire complet qui promeut la finance durable et la transition climatique. Nous encourageons également les secteurs public et privé à collaborer pour combler le déficit de financement vert, accélérer la transition vers le net-zéro et façonner un écosystème financier durable ».

« Le succès de l'ADSFF témoigne de la pertinence de son rôle dans l'acquisition de connaissances, la fourniture d'informations et l'établissement de partenariats dans le secteur financier pour lutter contre le changement climatique », fait-il remarquer.

Des représentants de haut niveau du groupe bancaire mondial HSBC ont mis en lumière l'économie mondiale actuelle du climat et ont partagé les stratégies de HSBC pour mobiliser les financements et promouvoir l'innovation qui s'alignent sur les objectifs scientifiques visant à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5°C. Lors d'un débat sur l'investissement à impact, les intervenants Fabrice Dumonteil - président du conseil et CEO d'Eiffel Investment Group, Jérôme de Bontin - partner de Capricorn Investment Group, Jonathan Dean - responsable de la gestion des fonds de capital-investissement à impact chez AXA IM Alts et Ewa Jackson - directrice générale et responsable du produit climatique chez Apollo Global Management se sont penchés sur la manière dont les capitaux privés sont investis dans des projets bénéfiques pour l'environnement et se sont interrogés sur l'efficacité de l'écosystème actuel à créer un impact mesurable.

Les marchés du carbone et leur évolution ont également fait l'objet d'une attention particulière, les experts de Climate Finance Partners, de l'Autorité de régulation des services financiers (FRSA) de l'ADGM, d'Offset8 Capital et de GIGATONS s'étant penchés sur l'utilisation possible des crédits carbone comme moyen de financer le changement climatique et d'atteindre les objectifs nationaux.

Les énergies renouvelables, autre sujet clé, ont fait l'objet d'un débat sur les prévisions de l'Association internationale de l'énergie (AIE) concernant l'accélération de la croissance des énergies renouvelables au cours des cinq prochaines années. Des experts de Smartenergy, Hudson Sustainable Group, Stonepeak et Vortex Energy ont échangé leurs points de vue sur les opportunités émergentes dans les marchés des énergies renouvelables.

L'ADSFF a également assisté à la signature de 44 nouveaux signataires pour la déclaration d'Abou Dabi sur la finance durable, une plateforme permettant aux signataires de s'engager directement avec l'ADGM et de collaborer sur les meilleures pratiques, les solutions innovantes et les offres commerciales dans le domaine de la durabilité. Avec ces nouvelles arrivées, le nombre total de membres ayant signé la déclaration est passé à 160 signataires.

La conférence Women in Finance« a été un autre événement important qui a marqué la dernière journée de l'ADSFF. L'événement a rassemblé des femmes aguerries dans le secteur financier, telles que Martina Strong - ambassadrice de l'ambassade des États-Unis d'Amérique aux Émirats arabes unis, Dre Alyazia Al Kuwaiti - directrice exécutive des industries des Émirats arabes unis chez Mubadala Investment Company, Madiha Sattar - directrice générale, Growth Ventures Partner chez BNY, Amna Ajmal - vice-présidente exécutive de Mastercard et Rania Fathallah - directrice générale du crédit privé chez Franklin Templeton, qui ont prononcé des discours inspirants et promu des relations fructueuses.

